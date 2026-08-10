Γεωργιάδης για την πτώση σοβά στο Βενιζέλειο: «Παιδιά χαλαρώστε, δεν καταρρέει το ΕΣΥ»

Snapshot Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο έπεσε σοβάς περίπου 1,5 τ.μ. σε κλειστό και άδειο γραφείο το Σαββατοκύριακο, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για προσωπικό ή ασθενείς.

Η τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου έχει ήδη αναλάβει την αποκατάσταση της ζημιάς και πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε το περιστατικό απρόβλεπτο και τόνισε ότι δεν συνιστά κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ).

Η κυβέρνηση υλοποιεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτιριολογικής αναβάθμισης στην ιστορία του ΕΣΥ.

Ο κ. Γεωργιάδης κάλεσε να μην υπερβάλλεται η εικόνα της κατάστασης και διαβεβαίωσε ότι το ΕΣΥ παραμένει λειτουργικό και ασφαλές. Snapshot powered by AI

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στο Χ, σχολίασε δημοσιεύματα για την την πτώση σοβάδων σε γραφείο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

«Το σαββατοκύριακο έγινε πτώση σοβά περίπου 1,5 τ.μ. σε κλειστό και άδειο γραφείο και η Τεχνική υπηρεσία μερίμνησε για την αποκατάσταση» σημειώνει μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας υπενθυμίζοντας ότι «η κυβέρνηση υλοποιεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτιριολογικής αναβάθμισης του από την ίδρυσή του».

Ο κ. Γεωργιάδης που χαρακτηρίζει απρόβλεπτο το γεγονός, σημειώνει επίσης ότι έχουν δοθεί γραπτές και προφορικές εντολές για συχνούς σχετικούς ελέγχους από την Διοίκηση στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου και τονίζει με έμφαση: «Παιδιά χαλαρώστε δεν καταρρέει το ΕΣΥ. Στα εκατοντάδες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα που έχουμε κάποια βλάβη μπορεί να υπάρξει».

Αναλυτικά στην ανάρτησή του στο Χ αναφέρει :«Εχω πραγματικά βαρεθεί με την όρεξη της πάσης φύσεως «συμμορίας της μιζέριας» να μεγαλοποιεί το οτιδήποτε για να θεμελιώσει την εικόνα ενός καταρρέοντας ΕΣΥ. Λοιπόν. Το σαββατοκύριακο έγινε πτώση σοβά περίπου 1,5 τ.μ. σε κλειστό και άδειο γραφείο Στο γραφείο δεν βρισκόταν οι δύο γιατροί του γραφείου. Σήμερα που έγινε αντιληπτό το πρόβλημα, απομακρύνθηκαν τα υλικά πτώσης και η Τεχνική υπηρεσία μερίμνησε για την αποκατάσταση. Έχουν δοθεί γραπτές και προφορικές εντολές για συχνούς σχετικούς ελέγχους από την Διοίκηση στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Θεωρείται ως απρόβλεπτο γεγονός χωρίς σχετικές ενδείξεις. Θέλω να δείτε στην πρώτη φωτό για τί είδους ζημιά ακριβώς μιλάμε, σε ένα παλαιό κτίριο, σε ένα παλαιό γραφείο. Μετά δείτε πώς περιγράφεται το γεγονός αυτό σήμερα: in.gr/2026/08/10/gre…

Παιδιά χαλαρώστε δεν καταρρέει το ΕΣΥ. Στα εκατοντάδες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα που έχουμε κάποια βλάβη μπορεί ν υπάρξει. Αλλά ούτως ή άλλως εκτελούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτιριολογικής αναβάθμισης του από την ίδρυσή του. Καλό δεκαπενταύγουστο με Υγεία».