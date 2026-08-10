Δημοσία δαπάνη η κηδεία του Στέλιου Ράμφου - Η σημαντική προσφορά του στον ελληνικό πολιτισμό

Snapshot Η κηδεία του φιλοσόφου Στέλιου Ράμφου θα καλυφθεί οικονομικά από το Δημόσιο ως αναγνώριση της προσφοράς του στον ελληνικό πολιτισμό.

Ο Στέλιος Ράμφος, που απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών, ήταν διακεκριμένος συγγραφέας και φιλόσοφος με σημαντικό πνευματικό έργο.

Σπούδασε νομικά στην Αθήνα και φιλοσοφία στο Παρίσι, ενώ δίδαξε στο Πανεπιστήμιο της Βενσέν πριν επιστρέψει στην Ελλάδα.

Το έργο του κάλυψε θέματα όπως η φιλοσοφία, η θρησκεία, η ψυχολογία, η ιστορία και η ελληνική ταυτότητα, με έμφαση στην ερμηνεία του ελληνισμού και της ορθόδοξης παράδοσης. Snapshot powered by AI

Με κοινή απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, του υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου και του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θανάση Πετραλιά, η κηδεία του Στέλιου Ράμφου θα πραγματοποιηθεί με έξοδα του Δημοσίου.

Σύμφωνα με την απόφαση, η κάλυψη των εξόδων της κηδείας από το κράτος αποτελεί αναγνώριση της σημαντικής προσφοράς του εκλιπόντος στον ελληνικό πολιτισμό και στον χώρο της φιλοσοφίας, καθώς γίνεται ειδική αναφορά στις «εξαιρετικές υπηρεσίες» που προσέφερε μέσα από το έργο και τη συνολική του πορεία.

Ο διακεκριμένος συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα ιδιαίτερα σημαντικό πνευματικό και συγγραφικό έργο.

Γεννημένος στην Αθήνα το 1939, φοίτησε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1965 εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, όπου στράφηκε στις φιλοσοφικές σπουδές. Κατά την περίοδο 1969-1974 δίδαξε στο Πανεπιστήμιο της Βενσέν και στη συνέχεια επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου και εγκαταστάθηκε μόνιμα.

Κατά τη διάρκεια μιας πολυετούς συγγραφικής διαδρομής, ο Στέλιος Ράμφος καταπιάστηκε με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τη φιλοσοφία και τη θρησκεία έως την ψυχολογία, την ιστορία και την ελληνική ταυτότητα. Κεντρική θέση στη σκέψη του κατείχε η προσπάθεια ερμηνείας του ελληνισμού, αλλά και η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο το Βυζάντιο και η ορθόδοξη παράδοση επηρέασαν τη συγκρότηση της νεοελληνικής συνείδησης.