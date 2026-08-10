Θέουτα: Μπήκε στο δωμάτιό της και βρήκε έναν... Μαροκινό γυμνό στο κρεβάτι της!

Κοιμόταν όταν ένας άγνωστος μπήκε στο δωμάτιό της. Έτσι έζησε η Μπεατρίς Φερόν μια νύχτα τρόμου στη Θέουτα, όταν ένας άνδρας μπήκε από το μπαλκόνι του σπιτιού της, στον πέμπτο όροφο στο κέντρο της πόλης, και ξάπλωσε στο κρεβάτι της φορώντας μόνο τα εσώρουχά του.

Το περιστατικό, που σημειώθηκε στις 7 Αυγούστου, είχε ως αποτέλεσμα την απέλαση του δράστη από την Ισπανία.

Ο εισβολέας, μετανάστης από το Μαρόκο, μπήκε στο διαμέρισμα σκαρφαλώνοντας από το παρακείμενο εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο Hotel Puerta de África. Όταν η Φερόν τον αντιλήφθηκε και άρχισε να φωνάζει, προειδοποιώντας τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς της, ο άνδρας έφυγε τρέχοντας από το σπίτι πηδώντας από τις γειτονικές ταράτσες. Ωστόσο δεν έφτασε μακριά: αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν λίγο αργότερα.

Αφού αναγνωρίστηκε από τα ίδια τα θύματα, ο συλληφθείς οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη, κατηγορούμενος για το αδίκημα της παραβίασης οικιακής ειρήνης. Η απόφαση, που έγινε γνωστή αυτό το Σαββατοκύριακο, προέβλεπε ποινή φυλάκισης δύο ετών, όμως ο δικαστής επέλεξε να αντικαταστήσει την ποινή με άμεση εντολή απέλασης από την ισπανική επικράτεια, καθώς στον άνδρα είχε ήδη επιβληθεί απαγόρευση εισόδου στην Ισπανία, γεγονός που διευκόλυνε την απομάκρυνσή του.

Το επεισόδιο δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός στην αυτόνομη πόλη της Θέουτα, που βρίσκεται αντιμέτωπη με μεταναστευτική κρίση. Μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών που καταγράφηκε στις 30 Ιουλίου, η αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει σε άλλες έξι δικαστικές απελάσεις.

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