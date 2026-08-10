Κοινή δήλωση Μελόνι - Φρεντέρικσεν: «Όχι στην ανεξέλεγκτη μετανάστευση»  

Οι πρωθυπουργοί της Ιταλίας και της Δανίας ζητούν «την δημιουργία κέντρων επαναπατρισμού σε τρίτες χώρες»

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Κοινή δήλωση Μελόνι - Φρεντέρικσεν: «Όχι στην ανεξέλεγκτη μετανάστευση»  
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και η Δανή ομόλογός της Μέτε Φρεντέρικσεν καταδικάζουν την ανεξέλεγκτη μετανάστευση λόγω των αρνητικών επιπτώσεών της στις κοινωνίες τους.
  • Επισημαίνουν αύξηση της εγκληματικότητας, πίεση στις δημόσιες υπηρεσίες και μείωση της εμπιστοσύνης των πολιτών ως συνέπειες της παράνομης μετανάστευσης.
  • Ζητούν τη δημιουργία κέντρων επαναπατρισμού σε τρίτες χώρες και την υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων εκτός Ευρώπης.
  • Τονίζουν την ανάγκη σεβασμού των ευρωπαϊκών αρχών και νόμων από όλους τους μετανάστες, νόμιμους και παράτυπους.
  • Δηλώνουν περήφανες για την πολιτιστική και χριστιανική κληρονομιά της Ευρώπης και ζητούν από τους μετανάστες να σέβονται τις ευρωπαϊκές αξίες.
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Σε κοινή τους γραπτή δήλωση, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και η Δανή ομόλογός της Μέτε Φρεντέρικσεν τάχθηκαν κατά μιας «ανεξέλεγκτης μετανάστευσης» η οποία έχει «θετικές επιπτώσεις στην κοινωνία».

Στο μήνυμά τους, το οποίο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι μόνες δυο γυναίκες πρωθυπουργοί σε χώρες της ΕΕ, τονίζουν ότι «κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί τις αρνητικές επιπτώσεις της παράνομης μετανάστευσης στις κοινωνίες μας» διότι παράγεται «αύξηση της εγκληματικότητας, πίεση στις προσφερόμενες από το δημόσιο υπηρεσίες και μείωση του δείκτη εμπιστοσύνης των πολιτών».

«Αποτελεί χρέος μας να συνεχίσουμε να καταβάλουμε προσπάθειες με αποφασιστικότητα, ώστε να προσφέρουμε συγκεκριμένες απαντήσεις στους πολίτες -ιδίως στους πιο ευάλωτους- και να πετύχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία για τις κοινωνίες μας», προσθέτουν.

Οι Μέτε Φρεντέρικσεν και η Τζόρτζια Μελόνι ζητούν «την δημιουργία κέντρων επαναπατρισμού σε τρίτες χώρες, όπως κι άλλες καινοτόμες λύσεις εκτός Ευρώπης» και «σεβασμό των ευρωπαϊκών αρχών και νόμων» από τους παράτυπους αλλά και νόμιμους μετανάστες που ζουν στις διάφορες χώρες της Ευρώπης.

«Και οι δυο μας είμαστε περήφανες για την πολιτιστική, χριστιανική κληρονομιά της Ευρώπης και θέλουμε να την προστατέψουμε. «Αυτό που περιμένουμε από όσους φθάνουν στις χώρες μας και επιλέγουν να μετατρέψουν την Ευρώπη σε σπίτι τους, είναι να σεβαστούν τις αξίες μας και να μην προσπαθήσουν να μας επιβάλουν πρότυπα ζωής τα οποία δεν συμμεριζόμαστε», ολοκληρώνουν οι δυο πρωθυπουργοί.

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