Η Ρούλα Κορομηλά αποχαιρετά τον Νίκο Καλογερόπουλο: «Σπουδαίος άνθρωπος, έχω να θυμάμαι πολλά»

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση θανάτου του Νίκου Καλογερόπουλου, σε ηλικία 74 ετών.

Ο γνωστός ηθοποιός άφησε πίσω του μία σπουδαία παρακαταθήκη σε θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση με ρόλους που αγαπήθηκαν από πολλές γενιές θεατών.

Ανάμεσά στους ανθρώπους που γνώρισαν και θαύμασαν τον Νίκο Καλογερόπουλο ήταν η Ρούλα Κορομηλά, η οποία θέλησε να πει το δικό της «αντίο» μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε μια φωτογραφία του Νίκου Καλογερόπουλου, γράφοντας για το ταλέντο, το χιούμορ και την προσωπικότητά του, ενώ αποκάλυψε πως έχει πολλές αναμνήσεις από εκείνον.

«Θαύμαζα το τεράστιο ταλέντο του. Ερμήνευσε καθηλωτικά και αξεπέραστα ρόλους ανεπανάληπτους. Σπουδαίος άνθρωπος. Στεναχωρήθηκα πολύ. Καλό ταξίδι Νίκο Καλογερόπουλε. Έχω να θυμάμαι πολλά…», έγραψε χαρακτηριστικά η Ρούλα Κορομηλά.

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