Νίκος Καλογερόπουλος: Η απίθανη σκηνή του Μάιμου που έπινε γάλα κατευθείαν από το ζώο - «Πώτο πάμα!»

Snapshot Ο Νίκος Καλογερόπουλος ενσάρκωσε τον χαρακτήρα του Μάιμου στη σειρά της ΕΡΤ «Στο Κάμπινγκ», αφήνοντας έντονη τηλεοπτική παρουσία.

Η σκηνή όπου ο Μάιμος πίνει γάλα με τον χαρακτηριστικό του τρόπο και φράση «Πώτο πάμα, πώτο πάμα!» έγινε ιδιαίτερα γνωστή.

Ο ρόλος του Μάιμου ξεχώρισε για τον αυθορμητισμό, το σωματικό χιούμορ και την εκφραστικότητα που έδωσε ο Καλογερόπουλος.

Ο χαρακτήρας του Μάιμου αποτελεί σημαντική ανάμνηση για πολλούς τηλεθεατές που παρακολούθησαν τις παλιές σειρές της κρατικής τηλεόρασης.

Η υποκριτική μέθοδος του Καλογερόπουλου στη σκηνή με το γάλα έχει μείνει αξέχαστη σε πολλούς θεατές. Snapshot powered by AI

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές τηλεοπτικές στιγμές του Νίκου Καλογερόπουλου ήταν ο ρόλος του Μάιμου στη σειρά της ΕΡΤ «Στο Κάμπινγκ». Ένας ρόλος που έμεινε βαθιά χαραγμένος στη μνήμη όσων παρακολούθησαν τη σειρά, χάρη στην εκρηκτική ερμηνεία και το ιδιαίτερο χιούμορ του ηθοποιού.

Ανάμεσα στις σκηνές που ξεχώρισαν ήταν και εκείνη με το γάλα, όπου ο Καλογερόπουλος, μπαίνοντας ολοκληρωτικά στον ρόλο του Μάιμου, έπινε το γάλα κατευθείαν από το ζώο, όπως ήταν, χωρίς καμία επεξεργασία και αναφωνούσε χαρακτηριστικά: «Πώτο πάμα, πώτο πάμα!».

Ο Νίκος Καλογερόπουλος υποδυόταν έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, τον Μάιμο, και κατάφερε να του δώσει μια ξεχωριστή ταυτότητα, γεμάτη αυθορμητισμό, σωματικό χιούμορ και εκφραστικότητα.

Για πολλούς τηλεθεατές, ειδικά εκείνους που μεγάλωσαν βλέποντας τις παλιές σειρές της κρατικής τηλεόρασης, ο Μάιμος αποτελεί μία από εκείνες τις φιγούρες που δεν ξεχάστηκαν με το πέρασμα των χρόνων.

Ένας τηλεθεατής, αναπολώντας τη σειρά και τον Μάιμο, έγραψε χαρακτηριστικά για τον Καλογερόπουλο: «Από τις πρώτες μου τηλεοπτικές αναμνήσεις, ως παιδάκι, ο απίθανος χαρακτήρας Μάιμος, ειδικά η σκηνή που έπινε γάλα από το κουτί χωρίς να τα αραιώσει, “method” υποκριτική, μου έχει μείνει».

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