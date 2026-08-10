Μπραντ Πιτ: Αποκάλυψε τη μάχη του με τον αυτοκτονικό ιδεασμό - «Δεν έβλεπα διέξοδο»

Snapshot Ο Μπραντ Πιτ αποκάλυψε ότι βίωσε αυτοκτονικές σκέψεις λόγω της αποξένωσης από τα παιδιά του και την πρώην σύζυγό του, Αντζελίνα Τζολί.

Ο ηθοποιός περιέγραψε τον πόνο του ως ασφυκτικό και χωρίς διέξοδο, αλλά υπογράμμισε ότι δεν είχε πρόθεση να βλάψει τον εαυτό του.

Η κόρη του Βιβιέν ζήτησε να αφαιρέσει το επώνυμο Πιτ από το όνομά της, ακολουθώντας τρία μεγαλύτερα αδέρφια της.

Ο θάνατος της μητέρας του, Τζέιν, πριν από έναν χρόνο, άφησε στον Πιτ ένα βαθύ κενό και πόνο, αλλά και μια αίσθηση ομορφιάς μέσα στο πένθος.

Ο Μπραντ Πιτ τόνισε ότι, παρά τις δυσκολίες, το ένστικτο επιβίωσης του ενεργοποιήθηκε άμεσα και δεν προχώρησε σε πράξη αυτοκτονίας. Snapshot powered by AI

Ο Μπραντ Πιτ αποκάλυψε ότι βρέθηκε αντιμέτωπος με αυτοκτονικές σκέψεις, σε μια περίοδο κατά την οποία βίωνε έντονα την αποξένωσή του από τα παιδιά του και την πρώην σύζυγό του, Αντζελίνα Τζολί.

Τον περασμένο μήνα, η κόρη του ηθοποιού, Βιβιέν ακολούθησε το παράδειγμα τριών μεγαλύτερων αδελφών της και κατέθεσε αίτημα προκειμένου να αφαιρέσει το επώνυμο Πιτ από το όνομά της.

Ο 62χρονος ηθοποιός αναφέρθηκε στο ιδιαίτερα προσωπικό αυτό ζήτημα σε μια σπάνια συνέντευξή του, εξηγώντας πως, παρότι δεν είχε πρόθεση να βλάψει τον εαυτό του, ο πόνος που ένιωθε ήταν τόσο «ασφυκτικός», ώστε για ένα διάστημα δεν μπορούσε να δει κάποια διέξοδο.

"I could feel the cold steel of the bullet in my head, and it felt like relief."



Brad Pitt opened up about experiencing suicidal thoughts over ongoing family issues.



Read ↓ https://t.co/8Tb7NbtDi3 — Rolling Stone (@RollingStone) August 10, 2026

Μιλώντας στο Esquire UK, ανέφερε: «Δεν ήμουν ποτέ αυτοκτονικός με κανέναν τρόπο. Απλώς δεν είναι στη φύση μου. Αν έχω κάποια “πάθηση”, μάλλον είναι ότι είμαι εκ γενετής αισιόδοξος. Αυτό με έχει βοηθήσει πολλές φορές, αλλά επίσης με έχει οδηγήσει να πέσω με τα μούτρα πάνω σε έναν τοίχο εξαιτίας αυτής της αισιοδοξίας. Ή, όπως λέει ο πάντα αστείος φίλος μου, Ντέιβιντ Φίντσερ: “Ναι, βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο, αλλά είναι μισογεμάτο με ούρα”. Τέλος πάντων, ποτέ δεν είχα αυτοκτονικές σκέψεις, εκτός από μία μικρή περίοδο. Και σε εκείνη τη φάση απλώς σκεφτόμουν ότι δεν μπορούσα… δεν έβλεπα καμία διέξοδο. Ο πόνος ήταν τόσο ασφυκτικός που… δεν επρόκειτο να κάνω κάτι, αλλά μπορούσα να νιώσω – μπορούσα να νιώσω το κρύο ατσάλι της σφαίρας μέσα στο κεφάλι μου, και αυτό έμοιαζε με ανακούφιση».

«Και σκέφτηκα: “Α, εντάξει, τώρα καταλαβαίνω”. Καταλαβαίνω την αυτοκτονία, με την έννοια ότι κάποιος αναζητά απλώς μια ανακούφιση. Μια ανακούφιση από τον πόνο. Αλλά πιστεύω επίσης ότι διαθέτουμε απίστευτα ένστικτα επιβίωσης. Και στη δική μου περίπτωση ενεργοποιήθηκαν αμέσως. Απλώς ήταν… ναι. Δηλαδή, ακούστε: όλο αυτό δεν είναι εύκολο… Και το λέει ένας άνθρωπος που έχει κερδίσει το λαχείο της ζωής», ανέφερε ο Μπραντ Πιτ.

O Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί / AP

Όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε εάν αναφερόταν σε προσωπικά και οικογενειακά ζητήματα, ο ηθοποιός επιβεβαίωσε ότι πράγματι μιλούσε για «οικογενειακά θέματα».

Ο Πιτ αναφέρθηκε επίσης στο τεράστιο κενό που ένιωσε μετά τον θάνατο της μητέρας του, Τζέιν, η οποία έφυγε από τη ζωή πριν από έναν χρόνο σε ηλικία 84 ετών.

«Το πένθος, αν καταφέρεις να το ξεπεράσεις, αφήνει πίσω του ένα τεράστιο κενό, αλλά ταυτόχρονα αφήνει και μια βαθιά ομορφιά. Είναι μια ομορφιά που πονά, αλλά παραμένει ομορφιά», είπε χαρακτηριστικά.

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