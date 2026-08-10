Μπραντ Πιτ: Αποκάλυψε τη μάχη του με τον αυτοκτονικό ιδεασμό - «Δεν έβλεπα διέξοδο»

Ο ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τα δύσκολα οικογενειακά ζητήματα που αντιμετώπισε, εν μέσω της αποξένωσης από τα παιδιά του

Ανθή Κουρεντζή

Μπραντ Πιτ: Αποκάλυψε τη μάχη του με τον αυτοκτονικό ιδεασμό - «Δεν έβλεπα διέξοδο»
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Μπραντ Πιτ αποκάλυψε ότι βίωσε αυτοκτονικές σκέψεις λόγω της αποξένωσης από τα παιδιά του και την πρώην σύζυγό του, Αντζελίνα Τζολί.
  • Ο ηθοποιός περιέγραψε τον πόνο του ως ασφυκτικό και χωρίς διέξοδο, αλλά υπογράμμισε ότι δεν είχε πρόθεση να βλάψει τον εαυτό του.
  • Η κόρη του Βιβιέν ζήτησε να αφαιρέσει το επώνυμο Πιτ από το όνομά της, ακολουθώντας τρία μεγαλύτερα αδέρφια της.
  • Ο θάνατος της μητέρας του, Τζέιν, πριν από έναν χρόνο, άφησε στον Πιτ ένα βαθύ κενό και πόνο, αλλά και μια αίσθηση ομορφιάς μέσα στο πένθος.
  • Ο Μπραντ Πιτ τόνισε ότι, παρά τις δυσκολίες, το ένστικτο επιβίωσης του ενεργοποιήθηκε άμεσα και δεν προχώρησε σε πράξη αυτοκτονίας.
Snapshot powered by AI

Ο Μπραντ Πιτ αποκάλυψε ότι βρέθηκε αντιμέτωπος με αυτοκτονικές σκέψεις, σε μια περίοδο κατά την οποία βίωνε έντονα την αποξένωσή του από τα παιδιά του και την πρώην σύζυγό του, Αντζελίνα Τζολί.

Τον περασμένο μήνα, η κόρη του ηθοποιού, Βιβιέν ακολούθησε το παράδειγμα τριών μεγαλύτερων αδελφών της και κατέθεσε αίτημα προκειμένου να αφαιρέσει το επώνυμο Πιτ από το όνομά της.

Ο 62χρονος ηθοποιός αναφέρθηκε στο ιδιαίτερα προσωπικό αυτό ζήτημα σε μια σπάνια συνέντευξή του, εξηγώντας πως, παρότι δεν είχε πρόθεση να βλάψει τον εαυτό του, ο πόνος που ένιωθε ήταν τόσο «ασφυκτικός», ώστε για ένα διάστημα δεν μπορούσε να δει κάποια διέξοδο.

Μιλώντας στο Esquire UK, ανέφερε: «Δεν ήμουν ποτέ αυτοκτονικός με κανέναν τρόπο. Απλώς δεν είναι στη φύση μου. Αν έχω κάποια “πάθηση”, μάλλον είναι ότι είμαι εκ γενετής αισιόδοξος. Αυτό με έχει βοηθήσει πολλές φορές, αλλά επίσης με έχει οδηγήσει να πέσω με τα μούτρα πάνω σε έναν τοίχο εξαιτίας αυτής της αισιοδοξίας. Ή, όπως λέει ο πάντα αστείος φίλος μου, Ντέιβιντ Φίντσερ: “Ναι, βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο, αλλά είναι μισογεμάτο με ούρα”. Τέλος πάντων, ποτέ δεν είχα αυτοκτονικές σκέψεις, εκτός από μία μικρή περίοδο. Και σε εκείνη τη φάση απλώς σκεφτόμουν ότι δεν μπορούσα… δεν έβλεπα καμία διέξοδο. Ο πόνος ήταν τόσο ασφυκτικός που… δεν επρόκειτο να κάνω κάτι, αλλά μπορούσα να νιώσω – μπορούσα να νιώσω το κρύο ατσάλι της σφαίρας μέσα στο κεφάλι μου, και αυτό έμοιαζε με ανακούφιση».

«Και σκέφτηκα: “Α, εντάξει, τώρα καταλαβαίνω”. Καταλαβαίνω την αυτοκτονία, με την έννοια ότι κάποιος αναζητά απλώς μια ανακούφιση. Μια ανακούφιση από τον πόνο. Αλλά πιστεύω επίσης ότι διαθέτουμε απίστευτα ένστικτα επιβίωσης. Και στη δική μου περίπτωση ενεργοποιήθηκαν αμέσως. Απλώς ήταν… ναι. Δηλαδή, ακούστε: όλο αυτό δεν είναι εύκολο… Και το λέει ένας άνθρωπος που έχει κερδίσει το λαχείο της ζωής», ανέφερε ο Μπραντ Πιτ.

Pitt Jolie Divorce

O Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί / AP

Όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε εάν αναφερόταν σε προσωπικά και οικογενειακά ζητήματα, ο ηθοποιός επιβεβαίωσε ότι πράγματι μιλούσε για «οικογενειακά θέματα».

Ο Πιτ αναφέρθηκε επίσης στο τεράστιο κενό που ένιωσε μετά τον θάνατο της μητέρας του, Τζέιν, η οποία έφυγε από τη ζωή πριν από έναν χρόνο σε ηλικία 84 ετών.

«Το πένθος, αν καταφέρεις να το ξεπεράσεις, αφήνει πίσω του ένα τεράστιο κενό, αλλά ταυτόχρονα αφήνει και μια βαθιά ομορφιά. Είναι μια ομορφιά που πονά, αλλά παραμένει ομορφιά», είπε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:14ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στην Κολομβία: Οι ΗΠΑ στέλνουν βοήθεια ύψους 15,5 εκατ. δολαρίων στους πληγέντες

03:52ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν κατά ΗΠΑ για τις κυρώσεις: «Δεν είναι πλέον πολιτική, είναι συνήθεια»

03:34ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Στους 6.301 οι νεκροί από τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου

03:12ΠΑΙΔΕΙΑ

Στρατιωτικές Σχολές: Στις 8 Σεπτεμβρίου η κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή Ευελπίδων και ΣΜΥ

02:46ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Βαλλιστικοί πύραυλοι και drones των Χούθι έπληξαν κατοικημένες περιοχές της Μαρίμπ

02:22ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους από τη Ρωσία – Εκρήξεις στο Κίεβο

01:56ΕΛΛΑΔΑ

Κόνιτσα: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στην τοποθεσία «Κλέφτης»

01:32NEWSBOMB

Τουρκία: Ιστορικός νόμος για την επανένταξη μαχητών του PKK – Ανοίγει ο δρόμος για αποφυλακίσεις

01:08ΕΘΝΙΚΑ

ΥΠΕΞ: Συλλυπητήρια για τα θύματα του καταστροφικού σεισμού στην Κολομβία

00:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Μικρές απώλειες μετά τα ρεκόρ – Στο επίκεντρο Στενά του Ορμούζ και πληθωρισμός

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θα απαντήσει μέσω Truth Social στην απόρριψη του σχεδίου για τη Γάζα από τον Νετανιάχου

00:07ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη με μαζικούς τάφους στο Σουδάν - Εκτέλεσαν παιδιά, γυναίκες και νοσοκομειακούς

00:03LIFESTYLE

Κάιλι Τζένερ: Έγινε «Princess Kitty» για τα 29α γενέθλιά της - Το λαμπερό πάρτι στο Μπέβερλι Χιλς

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 17χρονη κατήγγειλε τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία

23:54ΚΟΣΜΟΣ

«Hobbyamory»: Θέλουν ερωτικό σύντροφο αλλά προτιμούν τα χόμπι τους - Γιατί γυρίζουν την πλάτη στα ραντεβού

23:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στον Άγιο Δημήτριο: Βρέθηκε νεκρός αστυνομικός μέσα στο υπηρεσιακό του όχημα - Αποκλειστικό Newsbomb

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Απίθανο ατύχημα: Αυτοκίνητο πέφτει πάνω σε αεροσκάφος που τροχοδρομεί

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ιερόδουλη σκότωσε και να διαμέλισε άνδρα κατά τη διάρκεια «σατανιστικής τελετής»

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Δύο αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι στην Τουλούζη - Ο δράστης φώναζε «Αλλάχ Ακμπάρ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δεκαπενταύγουστος με καταιγίδες και πτώση του υδραργύρου - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

07:24ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός του 15Αύγουστου – Σοβαρή αλλαγή από την Πέμπτη λόγω συστήματος Ωμέγα Εμποδισμού

23:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στον Άγιο Δημήτριο: Βρέθηκε νεκρός αστυνομικός μέσα στο υπηρεσιακό του όχημα - Αποκλειστικό Newsbomb

20:12LIFESTYLE

Το τραγούδι που απέρριψε ο Βασίλης Καρράς και το έκανε τεράστια επιτυχία ο Χρήστος Δάντης

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Πόρτο Χέλι: Νεκρή από πτώση από μπαλκόνι η ιδιοκτήτρια του «Γαλαξία», Δόμνα Τορτουπίδου

20:52ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: Βρήκε τον άνδρα της στο διαμέρισμα άλλης γυναίκας - Το μαλλιοτράβηγμα ήταν μόνο η αρχή

15:44ΕΘΝΙΚΑ

Mήνυμα στη Σαουδική Αραβία - Τι αλλάζει στο καθεστώς ενοικίασης ελληνικών Patriot στο Ριάντ

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε μεζονέτα και «ξάφρισαν» αντικείμενα αξίας 18.000 ευρώ - Βίντεο

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στις Σέρρες: Ανοικτό το σενάριο δολοφονίας του 66χρονου - Κρατούνται ο αδελφός κι ο ανιψιός του θύματος - Τους είχε καταγγείλει πριν πεθάνει για ξυλοδαρμό

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Ιδιοκτήτης beach bar για τον πνιγμό του 4χρονου: «Ρωτήστε τον πατέρα του πού ήταν εκείνη την ώρα» - «Βρέθηκε εμετός στο σημείο» λέει ο δικηγόρος του

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου για καιρό Δεκαπενταύγουστου: Ανατροπή με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ψυχρούς βοριάδες

23:07LIFESTYLE

«Πρόταση γάμου» στη Σοφία Βογιατζάκη σε κοσμηματοπωλείο στην Κρήτη

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Θέουτα: Μπήκε στο δωμάτιό της και βρήκε έναν... Μαροκινό γυμνό στο κρεβάτι της!

21:23ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μαρκ Ζάκερμπεργκ: «Η υπερνοημοσύνη που θα ξεπερνά τις ανθρώπινες δυνατότητες είναι θέμα χρόνου»

11:05ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος - Πνιγμός 4χρονου: «Τα πάντα είναι νόμιμα, καθημερινά μαλώναμε με μανάδες και πατεράδες», είπε ο ιδιοκτήτης του beach bar

22:48ΚΟΣΜΟΣ

Εθνική Καταστροφή στην Κολομβία από τα 7,4 Ρίχτερ - 111 νεκροί, 87 τραυματίες, 61 καταρρεύσεις

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Δύο αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι στην Τουλούζη - Ο δράστης φώναζε «Αλλάχ Ακμπάρ»

02:22ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους από τη Ρωσία – Εκρήξεις στο Κίεβο

03:34ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Στους 6.301 οι νεκροί από τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ