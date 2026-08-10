«Καθημερινότητα» οι τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο - Ακόμη 12 περιστατικά από drones

Νέες παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου καταγράφηκαν σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026, από τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο.

Συνολικά τρία τουρκικά αεροσκάφη πέταξαν στο FIR Αθηνών, χωρίς να καταγραφούν σχηματισμοί ή πτήσεις οπλισμένων αεροσκαφών. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα αεροσκάφος ATR-72 και δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV).

Καταγράφηκαν συνολικά τέσσερις παραβάσεις, εκ των οποίων δύο από το ATR-72 και δύο από τα UAV, ενώ σημειώθηκαν και 12 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, όλες από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Τα περιστατικά σημειώθηκαν στο Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά την πάγια πρακτική.