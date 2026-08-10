Θρίλερ στο Πόρτο Χέλι: Νεκρή από πτώση από μπαλκόνι η ιδιοκτήτρια του «Γαλαξία», Δόμνα Τορτουπίδου

Βαθύ προβληματισμό και θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Πόρτο Χελίου και ευρύτερα της Ερμιονίδας ο αιφνίδιος θάνατος της 64χρονης Δόμνας Τορτοπίδου, η οποία ήταν ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου «Γαλαξίας» στην περιοχή της Πετροθάλασσας.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η 64χρονη έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από τον 6ο όροφο του ξενοδοχειακού συγκροτήματος, το απόγευμα του Σαββάτου 9/8.

Μετά το περιστατικό, στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες Αρχές, οι οποίες διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται είναι και αυτό της αυτοχειρίας, χωρίς μέχρι αυτή τη στιγμή να έχει προκύψει κάποιο οριστικό συμπέρασμα.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να αξιοποιηθούν μαρτυρικές καταθέσεις, στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τον χώρο του περιστατικού, καθώς και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Η παρουσία της στην Ερμιονίδα

Η Δόμνα Τορτοπίδου ήταν ένα πρόσωπο γνωστό στην τοπική κοινωνία, έχοντας συνδέσει για πολλά χρόνια το όνομά της με τη λειτουργία του ξενοδοχείου «Γαλαξίας».

Η ξενοδοχειακή μονάδα είχε απασχολήσει έντονα την επικαιρότητα και τον Απρίλιο του 2020, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού. Εκείνη την περίοδο φιλοξενούσε πρόσφυγες και μετανάστες, ενώ μετά από υγειονομικούς ελέγχους είχαν εντοπιστεί περίπου 150 κρούσματα κορωνοϊού.

Ως αποτέλεσμα, το ξενοδοχείο είχε τεθεί σε καθεστώς καραντίνας, γεγονός που είχε προκαλέσει την κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών και είχε λάβει ευρεία δημοσιότητα σε πανελλαδικό επίπεδο.

Τότε, η Δόμνα Τορτοπίδου είχε τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με την κατάσταση που επικρατούσε στη μονάδα, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η επιχείρησή της.

Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία

Η είδηση του θανάτου της 64χρονης έγινε γρήγορα γνωστή στην Ερμιονίδα, προκαλώντας αναστάτωση και θλίψη στους κατοίκους της περιοχής.

Το ξενοδοχείο «Γαλαξίας» αποτελεί μια γνωστή παρουσία στην περιοχή του Πόρτο Χελίου και έχει συνδεθεί με την τουριστική δραστηριότητα της Ερμιονίδας εδώ και χρόνια. Παράλληλα, η μονάδα είχε βρεθεί στο επίκεντρο μιας ιδιαίτερα δύσκολης περιόδου για την περιοχή, όταν κατά την πανδημία του 2020 είχε καταγραφεί σημαντικός αριθμός κρουσμάτων κορωνοϊού.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες και τα γεγονότα που προηγήθηκαν της μοιραίας πτώσης.