Μήλος: Πώς έγινε η διάσωση του 33χρονου από τον βράχο 20 μέτρων στη Φυριπλάκα - Φωτογραφίες

Ο άνδρας είχε αναρριχηθεί σε βράχο που βρίσκεται μέσα στη θάλασσα, στην παραλία της Φυριπλάκας

Χρύσα Γρίβα, Επιμέλεια

Μήλος: Πώς έγινε η διάσωση του 33χρονου από τον βράχο 20 μέτρων στη Φυριπλάκα - Φωτογραφίες
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Επιχείρηση για τη διάσωση ενός 33χρονου αλλοδαπού στήθηκε τα ξημερώματα στη Φυριπλάκα της Μήλου, όταν ο άνδρας εγκλωβίστηκε στην κορυφή βράχου ύψους περίπου 20 μέτρων και δεν μπορούσε να κατέβει με ασφάλεια.

Στην επιχείρηση συμμετείχε και η Ομάδα Εθελοντών Διασωστών Μήλου (ΟΕΔΙΜ), η οποία συνέδραμε με τον εξοπλισμό της την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Λιμεναρχείο Μήλου για τον ασφαλή απεγκλωβισμό του 33χρονου από το απόκρημνο σημείο.

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Ομάδα Εθελοντών Διασωστών Μήλου (Ο.Ε.Δι.Μ.)

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, ο άνδρας είχε αναρριχηθεί σε βράχο που βρίσκεται μέσα στη θάλασσα, στην παραλία της Φυριπλάκας. Όταν επιχείρησε να επιστρέψει, ωστόσο, διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει με ασφάλεια την κατάβαση και παρέμεινε εγκλωβισμένος στην κορυφή.

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Ομάδα Εθελοντών Διασωστών Μήλου (Ο.Ε.Δι.Μ.)

Η Λιμενική Αρχή Μήλου ενημερώθηκε για το περιστατικό και άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος και της ΕΛ.ΑΣ., κλιμάκιο πυροσβεστών-διασωστών, προσωπικό του Κέντρου Υγείας Μήλου και ιδιώτες ναυαγοσώστες, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε η ΟΕΔΙΜ με τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Οι διασώστες εντόπισαν τον 33χρονο στην κορυφή του βράχου. Ο άνδρας ήταν καλά στην υγεία του, ωστόσο δεν ήταν σε θέση να κατέβει χωρίς βοήθεια.

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Ομάδα Εθελοντών Διασωστών Μήλου (Ο.Ε.Δι.Μ.)

Με τη συνδρομή των δυνάμεων που βρίσκονταν στο σημείο και με τη χρήση σχοινιού οργανώθηκε η καταρρίχηση του 33χρονου, ο οποίος κατέβηκε τελικά με ασφάλεια από τον βράχο.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς τραυματισμό, ενώ μετά τον απεγκλωβισμό του ο 33χρονος δήλωσε ότι αισθανόταν καλά και δεν επιθυμούσε την παροχή ιατρικής φροντίδας.

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