Πρόληψη κολπικής μαρμαρυγής: Τι λειτουργεί πραγματικά

Η κολπική μαρμαρυγή μπορεί «να εμφανιστεί και να εξαφανιστεί», προκαλώντας ξαφνικά επεισόδια γρήγορου, ακανόνιστου καρδιακού παλμού, δύσπνοιας, κόπωσης και ζάλης. Δεν μπορεί να προληφθεί κάθε κρίση, αλλά οι καρδιολογικές οδηγίες αντιμετωπίζουν πλέον τον τρόπο ζωής και τον έλεγχο των παραγόντων κινδύνου ως βασικό μέρος της μείωσης του σχετικού κινδύνου.

Η καλύτερη στρατηγική δεν είναι να κυνηγάμε κάθε μία «αιτία». Είναι ο συνδυασμός της προσωπικής επίγνωσης των αιτιών μαζί με θεραπεία των παθήσεων που καθιστούν την καρδιά πιο επιρρεπή στην κολπική μαρμαρυγή.

Ποιες συνήθειες μπορούν να κάνουν μια κρίση κολπικής μαρμαρυγής λιγότερο πιθανή;

Το αλκοόλ είναι ένας από τους πιο σαφείς τροποποιήσιμους παράγοντες. Οι τρέχουσες οδηγίες συνιστούν την ελαχιστοποίηση ή την εξάλειψή του, ιδιαίτερα εάν η κατανάλωση αλκοόλ έχει προηγηθεί προηγούμενων επεισοδίων.

Η τακτική άσκηση βοηθά επίσης. Οι ειδικοί συνιστούν μέτρια έως έντονη άσκηση, με στόχο περίπου 210 λεπτά εβδομαδιαίως, όταν αυτό είναι ιατρικώς σκόπιμο. Η πολύ έντονη άσκηση αντοχής μπορεί να επιδεινώσει την κολπική μαρμαρυγή σε ορισμένα άτομα, επομένως όποιος εμφανίζει επεισόδια κατά τη διάρκεια άσκησης θα πρέπει να συμβουλευτεί γιατρό.

Η διακοπή του καπνίσματος και μια υγιεινή για την καρδιά διατροφή, η οποία υποστηρίζει τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης, της χοληστερόλης και της γλυκόζης, συμβάλλουν επίσης στην πρόληψη.

Έχουν σημασία το βάρος, ο ύπνος και άλλες παθήσεις;

Ναι. Η υψηλή αρτηριακή πίεση, η παχυσαρκία, ο διαβήτης, οι καρδιακές παθήσεις, ο υπερδραστήριος θυρεοειδής και η αποφρακτική υπνική άπνοια μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο κολπικής μαρμαρυγής ή να δυσκολέψουν τον έλεγχο των επεισοδίων.

Για άτομα με υπερβολικό βάρος ή παχυσαρκία, η παρατεταμένη απώλεια βάρους μπορεί να μειώσει την επίπτωση της κολπικής μαρμαρυγής. Οι ειδικοί συνιστούν την μείωση βάρους για ασθενείς με δείκτη μάζας σώματος άνω του 27.

Τέλος, ο ύπνος αξίζει προσοχής. Το δυνατό ροχαλητό, οι παύσεις στην αναπνοή, οι πρωινοί πονοκέφαλοι και η υπερβολική υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να υποδηλώνουν υπνική άπνοια.

Χρειάζεται να αποφεύγετε την καφεΐνη και την αφυδάτωση;

Η καφεΐνη είναι πιο… ατομική απ’ ό,τι πιστεύαμε κάποτε. Τα στοιχεία δεν υποστηρίζουν την γενικευμένη απαγόρευση κανονικών ποσοτήτων καφέ για την πρόληψη της κολπικής μαρμαρυγής. Μια δημοσίευση της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας ανέδειξε ότι ο καφές με καφεΐνη μπορεί ακόμη και να μειώσει την υποτροπή κολπικής μαρμαρυγής σε ορισμένους ασθενείς.

Ωστόσο, η καφεΐνη μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα σε ευαίσθητα άτομα, ενώ τα ενεργειακά ποτά και η συμπυκνωμένη καφεΐνη διαφέρουν από τον συνηθισμένο καφέ. Εάν τα επεισόδια ακολουθούν επανειλημμένα ένα συγκεκριμένο ποτό, η αποφυγή αυτού του προσωπικού παράγοντα είναι λογική.

Η αφυδάτωση αναφέρεται επίσης συχνά ως παράγοντας επεισοδίου κολπικής μαρμαρυγής. Πίνετε αρκετά υγρά κατά τη διάρκεια ζέστης, ασθένειας και άσκησης, αλλά μην κάνετε… αυτοθεραπεία με συμπληρώματα καλίου ή μαγνησίου, εκτός εάν σας τα συστήσει γιατρός.

Ποιες ιατρικές θεραπείες βοηθούν στην πρόληψη κρίσεων;

Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής συμπληρώνουν και δεν αντικαθιστούν τη θεραπεία. Ανάλογα με τα συμπτώματα και την υγεία της καρδιάς, οι γιατροί μπορεί να σας συνταγογραφήσουν φάρμακα για τον έλεγχο του καρδιακού ρυθμού.

Λαμβάνετε τα συνταγογραφούμενα φάρμακα με συνέπεια. Τα αντιπηκτικά είναι ιδιαίτερα σημαντικά: μειώνουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου σε επιλεγμένους ασθενείς, αλλά δεν αποτρέπουν τις κρίσεις κολπικής μαρμαρυγής. Ποτέ μην σταματάτε μία απλώς και μόνο επειδή τα επεισόδια έχουν γίνει λιγότερο αισθητά.

Η βαθιά αναπνοή μπορεί να μειώσει το άγχος, αλλά δεν πρέπει να βασίζεστε σε οικιακά «κόλπα», για να τερματίσετε μια κρίση κολπικής μαρμαρυγής, εκτός εάν αποτελούν μέρος του σχεδίου από τον γιατρό σας. Ζητήστε σαφείς οδηγίες που να καλύπτουν τι πρέπει να κάνετε όταν ξεκινήσει ένα επεισόδιο.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί το στρες να πυροδοτήσει την κολπική μαρμαρυγή;

Μπορεί σε ορισμένα άτομα άμεσα ή μέσω κακού ύπνου, κατανάλωσης αλκοόλ και άλλων συμπεριφορών. Οι τεχνικές χαλάρωσης, η γιόγκα και η τακτική σωματική δραστηριότητα μπορεί να βοηθήσουν.

Τι πρέπει να κάνω όταν ξεκινήσει ένα επεισόδιο κολπικής μαρμαρυγής;

Ακολουθήστε το σχέδιο δράσης του γιατρού σας, ξεκουραστείτε και σημειώστε την ώρα και τα συμπτώματα. Ζητήστε επείγουσα φροντίδα για πόνο στο στήθος, λιποθυμία, σοβαρή δύσπνοια ή συμπτώματα εγκεφαλικού επεισοδίου, όπως χαλάρωση του προσώπου, μονόπλευρη αδυναμία ή δυσκολία στην ομιλία.

Μπορούν οι κρίσεις κολπικής μαρμαρυγής να εξαφανιστούν όσο ο κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου παραμένει;

Ναι. Ο κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου εξαρτάται από παράγοντες όπως η ηλικία και άλλες ιατρικές παθήσεις, όχι μόνο από τα συμπτώματα. Κάποιος με σπάνια ή «σιωπηλή» κολπική μαρμαρυγή μπορεί να χρειάζεται αντιπηκτική αγωγή.

Συμπέρασμα

Η πρόληψη των κρίσεων κολπικής μαρμαρυγής δεν αφορά τόσο κάποιο «κόλπο» όσο την μείωση της ευαισθησίας της καρδιάς: ελαχιστοποίηση του αλκοόλ, κατάλληλη άσκηση, διατήρηση υγιούς βάρους, καλός ύπνος, διαχείριση της αρτηριακής πίεσης και άλλων παθήσεων.

Τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια θα πρέπει να οδηγούν σε αναθεώρηση της θεραπείας παρά σε επαναλαμβανόμενη αυτοδιαχείριση.

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