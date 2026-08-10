Ρωσία: Υπερφορτωμένο ασανσέρ έπεσε από τα 15 μέτρα - Τέσσερις τραυματίες

Snapshot Στη Μαχατσκάλα του Νταγκεστάν, ένα ασανσέρ με εννέα άνδρες, πάνω από το επιτρεπτό όριο των έξι, έπεσε από ύψος 15 μέτρων.

Το κτίριο όπου συνέβη το ατύχημα δεν έχει λάβει πιστοποιητικό λειτουργίας και θεωρείται ένα από τα 180 μη εξουσιοδοτημένα πολυώροφα κτίρια στην περιοχή.

Η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας ξεκίνησε ποινική έρευνα για το περιστατικό, ενώ υπάρχουν αμφιβολίες για τη νομιμότητα και την τεχνική ασφάλεια του ανελκυστήρα. Snapshot powered by AI

Ένα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στη Ρωσία, όταν ένα ασανσέρ, γεμάτο με εννέα άνδρες, υποχώρησε και έπεσε από ύψος 15 μέτρων σε πολυκατοικία.

Τα συγκλονιστικά πλάνα δείχνουν την ομάδα στριμωγμένη στον θάλαμο, λίγο πριν το ασανσέρ χάσει τον έλεγχο και κατακόρυφα πέσει τέσσερις ορόφους. Κατά την πρόσκρουση στο έδαφος, αρκετά μέλη της ομάδας εκτινάχθηκαν στο πάτωμα, με αποτέλεσμα τέσσερα άτομα να σπάσουν τα πόδια τους.

Σύμφωνα με τις αρχές, στο ασανσέρ επέβαιναν εννέα άτομα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ήταν έξι. Το ατύχημα σημειώθηκε στη Μαχατσκάλα του Νταγκεστάν και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν άμεσα στο σημείο.

Σε ανακοίνωσή του, το περιφερειακό υπουργείο Υγείας ανέφερε: «Οι γιατροί των νοσοκομείων παρέχουν φροντίδα στους τέσσερις τραυματίες από την πτώση του ασανσέρ. Ευτυχώς, η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο».

Όπως επεσήμαναν οι αξιωματούχοι, το κτίριο ολοκληρώθηκε το 2021, αλλά δεν έλαβε ποτέ πιστοποιητικό λειτουργίας ούτε μεταβιβάστηκε επίσημα στον δήμο. Επιπλέον, πρόκειται για ένα από τα 180 πολυώροφα κτίρια της περιοχής που θεωρούνται μη εξουσιοδοτημένα.

Η Επιθεώρηση Στέγασης του Νταγκεστάν σημείωσε ότι το περιστατικό εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το αν ο ανελκυστήρας λειτουργούσε νόμιμα και αν πληρούσε τους κανόνες τεχνικής ασφάλειας. Η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας έχει ήδη ξεκινήσει ποινική έρευνα για την υπόθεση.

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