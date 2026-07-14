Βρυξέλλες: Έξι νεκροί εργάτες σε ασανσέρ μετά από φωτιά στον πύργο Oxy

Άνθρωποι εγκαταλείπουν ένα συγκρότημα κτιρίων μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς, στο κέντρο των Βρυξελλών, την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026.

Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Τρίτης στο κέντρο των Βρυξελλών, όταν φωτιά που ξέσπασε στον υπό ανακαίνιση πύργο Oxy στοίχισε τη ζωή σε έξι εργάτες. Οι άτυχοι άνδρες βρέθηκαν νεκροί μέσα σε θάλαμο ανελκυστήρα, ο οποίος παγιδεύτηκε καθώς οι φλόγες επεκτάθηκαν ραγδαία στα φρεάτια του κτιρίου.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, όμως οι συνθήκες που αντιμετώπισαν στο εσωτερικό ήταν εξαιρετικά δύσκολες.

Εργαζόμενοι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και της εγκληματολογικής υπηρεσίας στον τόπο του συμβάντος κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς σε συγκρότημα κτιρίων στο κέντρο των Βρυξελλών, την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026. AP

Η μοιραία εξάπλωση της φωτιάς

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 7:50 π.μ., όταν μια μικρή εστία εκδηλώθηκε στον δεύτερο όροφο του επιβλητικού κτιρίου, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στην Place De Brouckère και το La Monnaie. Αν και οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την αρχική πυρκαγιά μέχρι τις 9:00 π.μ., η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο.

Όπως ανακοινώθηκε από τις τοπικές αρχές, οι φλόγες βρήκαν δίοδο μέσα από τα φρεάτια των ασανσέρ, φτάνοντας μέχρι τα υπόγεια επίπεδα και προκαλώντας νέες εστίες.

Ο βασιλιάς Φιλίπ του Βελγίου, στο κέντρο αριστερά, και ο πρωθυπουργός του Βελγίου Μπαρτ Ντε Βέβερ, στο κέντρο, φτάνουν για να επισκεφθούν τον τόπο της πυρκαγιάς σε συγκρότημα κτιρίων στο κέντρο των Βρυξελλών, την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026. AP

Την ίδια ώρα, περίπου 250 εργάτες που βρίσκονταν στο εργοτάξιο προσπαθούσαν να εκκενώσουν το κτίριο μέσα σε συνθήκες πανικού. Δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα, ενώ ένας πυροσβέστης χρειάστηκε τις πρώτες βοήθειες λόγω θερμοπληξίας.

Επιτόπια έρευνα και θρήνος

Η ανάσυρση των σορών από το κατεστραμμένο ασανσέρ αποδείχθηκε μια επίπονη και πολύωρη διαδικασία για τα σωστικά συνεργεία, εξαιτίας των μπαζών και της υψηλής θερμοκρασίας που επικρατούσε στον χώρο.

Κι όμως, παρά τις προσπάθειες, οι έξι εργάτες που θεωρούνταν αγνοούμενοι εντοπίστηκαν τελικά χωρίς τις αισθήσεις τους. Το κτίριο Oxy, το οποίο παλαιότερα λειτουργούσε ως διοικητικό κέντρο της πόλης, ανακαινιζόταν προκειμένου να στεγάσει διαμερίσματα, εστιατόρια, ένα ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων και ένα rooftop bar.

Ο βασιλιάς του Βελγίου Φιλίπ, δεξιά, και ο πρωθυπουργός του Βελγίου Μπαρτ Ντε Βέβερ, στο κέντρο, συνομιλούν με τον δήμαρχο των Βρυξελλών Φιλίπ Κλόουζ, δεύτερος από δεξιά, κατά την επίσκεψή τους στον τόπο της πυρκαγιάς σε συγκρότημα κτιρίων στο κέντρο των Βρυξελλών, την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026. AP

Το απόγευμα της ίδιας μέρας, ο βασιλιάς Φίλιππος του Βελγίου και ο πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ επισκέφθηκαν τον χώρο της τραγωδίας, ενώ ο δήμαρχος των Βρυξελλών, Φιλίπ Κλος, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη κάνοντας λόγο για ένα πρωτοφανές δυστύχημα που συγκλονίζει τη χώρα.

Διαβάστε επίσης