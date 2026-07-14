Φωτιά σε φρεάτιο ασανσέρ σε ουρανοξύστη στις Βρυξέλλες: Αρκετοί νεκροί - έξι αγνοούμενοι

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε φρεάτιο ανελκυστήρα στον πύργο OXY στις Βρυξέλλες το πρωί της Τρίτης.

Αρκετά άτομα βρέθηκαν νεκρά μέσα σε έναν ανελκυστήρα, αλλά ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Έξι άτομα αγνοούνται και οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τους, πιθανόν σε άλλο ανελκυστήρα που δεν έχει ακόμη προσεγγιστεί από τους πυροσβέστες.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε στον δεύτερο όροφο και εξαπλώθηκε μέσα στο φρεάτιο του ανελκυστήρα, προκαλώντας την πυρκαγιά στο εσωτερικό του. Snapshot powered by AI

Αρκετά άτομα βρέθηκαν νεκρά σε έναν ανελκυστήρα του πύργου OXY στις Βρυξέλλες, όπου ξέσπασε φωτιά το πρωί της Τρίτης, όπως επιβεβαίωσε η Εισαγγελία της πρωτεύουσας του Βελγίου. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν είναι ακόμη γνωστός.

Τουλάχιστον 6 αγνοούμενοι

Επιπλέον, όπως μεταδίδει η βελγική ιστοσελίδα le soir, έξι άτομα αγνοούνται και οι έρευνες για τον εντοπισμό τους συνεχίζονται. Τα άτομα αυτά ενδέχεται να βρίσκονται σε άλλο ασανσέρ, στο οποίο οι πυροσβέστες δεν έχουν καταφέρει ακόμη να έχουν πρόσβαση, σύμφωνα με την Εισαγγελία.

«Οι πυροσβέστες κατάφεραν να βρουν ένα μικρό άνοιγμα σε έναν από αυτούς τους ανελκυστήρες και εκεί ανακαλύψαμε αρκετά θύματα», εξήγησε ο Brecht Speybrouck, εκπρόσωπος της Εισαγγελίας των Βρυξελλών. «Δεν γνωρίζουμε ακόμη ακριβώς για πόσα άτομα πρόκειται. Ίσως πρόκειται για τα έξι άτομα που αγνοούνται, αλλά είναι επίσης πιθανό να υπάρχουν ακόμη άτομα στον άλλο ανελκυστήρα ή αλλού.»

Το χρονικό

Την Τρίτη το πρωί ξέσπασε μια πυρκαγιά στον δεύτερο όροφο του κτιρίου. Η πυρκαγιά αυτή είχε σβήσει, αλλά οι φλόγες είχαν εξαπλωθεί στο φρεάτιο του ανελκυστήρα, προκαλώντας πυρκαγιά στο εσωτερικό του.

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