Αργίες 2026 - Δεκαπενταύγουστος: Ποια μέρα «πέφτει» – Πώς θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι

Snapshot Η 15η Αυγούστου 2026, ημέρα Σάββατο, είναι υποχρεωτική αργία για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων εκτός αυτών που λειτουργούν νόμιμα τις αργίες.

Οι μισθωτοί με ημερομίσθιο που δεν εργαστούν τη 15η Αυγούστου θα λάβουν το κανονικό ημερομίσθιο, ενώ οι μισθωτοί με μηνιαίο μισθό δεν έχουν περαιτέρω αποζημίωση πέραν του μισθού τους.

Όσοι εργαστούν τη 15η Αυγούστου με ημερομίσθιο δικαιούνται προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου, ενώ οι εργαζόμενοι με μηνιαίο μισθό λαμβάνουν προσαύξηση 75% επί του 1/25 του ημερήσιου μισθού, με πρόσθετες αποζημιώσεις ανάλογα με τη λειτουργία της επιχείρησης.

Ορισμένες αργίες, όπως η Καθαρά Δευτέρα και η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, ισχύουν υποχρεωτικά μόνο για τον δημόσιο τομέα ή συγκεκριμένους κλάδους του ιδιωτικού τομέα.

Οι επίσημες αργίες του 2026 ρυθμίζονται από τους νόμους 4808/2021, 4554/2018 και 4468/2017, με διαφοροποιήσεις ανά τομέα και κλάδο. Snapshot powered by AI

Διαφοροποιήσεις ανάμεσα στον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα παρουσιάζουν και το 2026 οι επίσημες αργίες, με ορισμένες ημερομηνίες να ισχύουν για όλους και άλλες να αφορούν αποκλειστικά συγκεκριμένους κλάδους.

Ο πίνακας που ακολουθεί, παρουσιάζει αναλυτικά τις αργίες του 2026, τις ημερομηνίες τους και το εάν ισχύουν για τον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα, προκειμένου εργαζόμενοι και εργοδότες να έχουν σαφή εικόνα για τον προγραμματισμό τους μέσα στη χρονιά.

(βάσει νόμων 4808/2021, 4554/2018, 4468/2017)

Αργία Ημερομηνία Ημέρα Δημόσιος Τομέας Ιδιωτικός Τομέας Σημειώσεις Πρωτοχρονιά

«Έναρξη νέου έτους» 1 Ιανουαρίου Πέμπτη Ναι Ναι Υποχρεωτική αργία (Ν. 4808/2021) Θεοφάνια

«Βάπτιση του Χριστού» 6 Ιανουαρίου Τρίτη Ναι Ναι Υποχρεωτική αργία (Ν. 4808/2021) Καθαρά Δευτέρα *

«Έναρξη Σαρακοστής» 23 Φεβρουαρίου Δευτέρα Ναι Όχι * Αργία μόνο για Δημόσιο 25η Μαρτίου

«Εθνική Επέτειος & Ευαγγελισμός» 25 Μαρτίου Τετάρτη Ναι Ναι Υποχρεωτική αργία Μεγάλη Παρασκευή

«Η Σταύρωση του Χριστού» 10 Απριλίου Παρασκευή Ναι Όχι Δεν είναι υποχρεωτική – ισχύει κατά κλάδο Κυριακή Πάσχα

«Ανάσταση του Χριστού» 12 Απριλίου Κυριακή Ναι Ναι Κυριακή – γενική αργία Δευτέρα Πάσχα

«Δεύτερη ημέρα του Πάσχα» 13 Απριλίου Δευτέρα Ναι Ναι Υποχρεωτική αργία Πρωτομαγιά

«Εργατική Πρωτομαγιά» 1 Μαΐου Παρασκευή Ναι Ναι Υποχρεωτική αργία (Ν. 4468/2017) Αγίου Πνεύματος **

«Κάθοδος του Αγίου Πνεύματος» 1 Ιουνίου Δευτέρα Ναι Όχι ** Αργία Δημοσίου & συγκεκριμένων κλάδων Δεκαπενταύγουστος

«Κοίμηση της Θεοτόκου» 15 Αυγούστου Σάββατο Ναι Ναι Υποχρεωτική αργία 28η Οκτωβρίου

«Εθνική Επέτειος του Όχι» 28 Οκτωβρίου Τετάρτη Ναι Ναι Υποχρεωτική αργία (Ν. 4808/2021) Χριστούγεννα

«Γέννηση του Χριστού» 25 Δεκεμβρίου Παρασκευή Ναι Ναι Υποχρεωτική αργία 26η Δεκεμβρίου

«Σύναξη της Θεοτόκου» 26 Δεκεμβρίου Σάββατο Ναι Ναι Υποχρεωτική αργία (Ν. 4554/2018)

* Η Καθαρά Δευτέρα δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα μας αργούν στην περίπτωση που η Καθαρή Δευτέρα έχει χαρακτηρισθεί αργία από διάταξη ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή. Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι μισθωτοί δεν εργασθούν σύμφωνα με τα παραπάνω δεν θα έχουν καμία μείωση του μισθού τους, ενώ όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους (άρθρ. 2 παρ.3 ΝΔ 3755/1955).

**Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί επίσημη αργία για τον Δημόσιο Τομέα.

Στον Ιδιωτικό Τομέα δεν συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές αργίες και ισχύει μόνο για συγκεκριμένους κλάδους (όπως τράπεζες, ΟΤΑ, σχολεία κ.ά.) ή εφόσον προβλέπεται από συλλογική σύμβαση, κανονισμό εργασίας ή καθιερωμένη πρακτική.

Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι

Σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 ο Δεκαπενταύγουστος, «πέφτει» φέτος το Σάββατο και αποτελεί μια ημερομηνία που ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες του έτους κατά τις οποίες απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και τις αργίες.

Για μισθωτούς που δεν θα εργαστούν τη μέρα αυτή ισχύουν τα εξής:

Στους μισθωτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θα απασχοληθούν κατά την 15η Αυγούστου για λόγους που δεν οφείλονται σ' αυτούς, θα καταβληθεί το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους. Στους μισθωτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και δεν θα απασχοληθούν την 15η Αυγούστου, δεν οφείλεται τίποτε πέραν του μηνιαίου μισθού τους.

Για μισθωτούς που θα απασχοληθούν τη μέρα αυτή ισχύουν:

Σε όσους μεν αμείβονται με ημερομίσθιο, το κανονικό τους ημερομίσθιο και προσαύξηση 75% που υπολογίζεται στο νόμιμο ημερομίσθιο τους, και

Σε όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό

Αν μεν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές απ’ το νόμο αργίες, οφείλεται μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου ημερήσιου μισθού τους, διότι η αμοιβή τους για την απασχόληση κατά την αργία της 15ης Αυγούστου θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στο μηνιαίο μισθό τους. Αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως θα λειτουργήσουν την 15η Αυγούστου, οφείλεται, εκτός από την προσαύξηση 75%,που υπολογίζεται στο νόμιμο ημερήσιο μισθό τους και το 1/25 του συνήθως καταβαλλομένου μισθού τους.