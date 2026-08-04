Βενεζουέλα: Ξεπέρασαν τους 6.000 οι νεκροί του διπλού σεισμού του Ιουνίου

Ξεπέρασε τους 6.000 νεκρούς ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων του διπλού σεισμού του Ιουνίου

Γιάννης Φιλιππάκος

Βενεζουέλα: Ξεπέρασαν τους 6.000 οι νεκροί του διπλού σεισμού του Ιουνίου
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα τον Ιούνιο ανήλθε σε 6.125 άτομα.
  • Οι σεισμοί είχαν μεγέθη 7,2 και 7,5 βαθμούς και συνέβησαν με διαφορά 39 δευτερολέπτων.
  • Τουλάχιστον 190 κτίρια κατέρρευσαν πλήρως στην πολιτεία Γουάιρα, που ήταν η πιο πληγείσα περιοχή.
  • Δεκάδες άνθρωποι συνεχίζουν να αναζητούν τα πτώματα συγγενών τους εβδομάδες μετά την καταστροφή.
  • Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός ανέφερε 5.546 νεκρούς.
Snapshot powered by AI

Ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους όταν έπληξε ο διπλός καταστροφικός σεισμός τη Βενεζουέλα την 24η Ιουνίου έχει φτάσει ως τώρα τους 6.125, σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο -εβδομαδιαίο πλέον- απολογισμό των θυμάτων, ο οποίος δημοσιοποιήθηκε από τον πρόεδρο του κοινοβουλίου του κράτους της Λατινικής Αμερικής, τον Χόρχε Ροδρίγκες.

Εβδομάδες μετά την καταστροφή, δεκάδες άνθρωποι συνεχίζουν να αναζητούν τα πτώματα δικών τους ανθρώπων στην πολιτεία Γουάιρα, βόρεια της πρωτεύουσας Καράκας, η οποία υπέστη το πιο σκληρό χτύπημα από τους σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών που σημειώθηκαν 39 δευτερόλεπτα ο ένας μετά τον άλλον και προκάλεσαν την πλήρη κατάρρευση τουλάχιστον 190 κτιρίων.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός των θυμάτων έκανε λόγο για 5.546 νεκρούς.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:46ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026 - Δεκαπενταύγουστος: Ποια μέρα «πέφτει» – Πώς θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι

02:22ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ξεπέρασαν τους 6.000 οι νεκροί του διπλού σεισμού του Ιουνίου

01:56ΚΟΣΜΟΣ

Μαύρη Θάλασσα: Τρεις τραυματίες από χτύπημα σε φορτηγό πλοίο – Αναφορές για ουκρανικά drones

01:34ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 6Κ/2026: Για λίγο ακόμα οι αιτήσεις για τις 315 μόνιμες θέσεις σε νοσοκομεία και δομές Υγείας (ΠΕ/ΤΕ)

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία καταδίκασαν τις «συνεχιζόμενες παραβιάσεις» του Ισραήλ στη Γάζα

00:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκρηκτική άνοδος στη Wall Street: Σε ιστορικά υψηλά ο Dow Jones – Άλμα 2,1% ο Nasdaq

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Συμβούλιο Ειρήνης προς Νετανιάχου: Πρώτα ο αφοπλισμός της Χαμάς, μετά η πλήρης αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα

23:54ΕΛΛΑΔΑ

Η Κρητικιά μερακλίνα που «γκρέμισε» το μαγαζί – Βίντεο

23:49ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: 44 πλοία αναχαιτίστηκαν και εκτράπηκαν στα στενά του Ορμούζ

23:45ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαρύ πένθος στον αυστραλιανό στίβο: Πέθανε ξαφνικά η Νατάσα Γουόρντ στα 21 της

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Περισσότερα από 7000 στρέμματα κάηκαν στην φωτιά στην Αιγιάλεια

23:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ μοίρασε 1.500 μπουκάλια νερό στους πυροσβέστες

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Συγκίνηση στο Ρέθυμνο στο τρισάγιο για τους δύο πυροσβέστες στο σημείο της τραγωδίας

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Σφοδρό τροχαίο στην είσοδο της πόλης – Σώθηκαν από θαύμα δύο νεαροί

23:21WHAT THE FACT

Ένας άνδρας περπατάει στον Άρη: Η μυστηριώδης φωτογραφία της NASA από τον Κόκκινο Πλανήτη

23:12ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κέβιν Κίγκαν: Η τελευταία επιθυμία της οικογένειας – «Μας αγγίζει βαθιά η αγάπη του κόσμου»

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Ακατάλληλο προς πόση το νερό στη Σίβηρη

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δυτική Αττική - Αρτοποιός: Υπάρχει γενικότερη ύφεση - Μάχη με τα «καντηλάκια» - Γιατί πρέπει να αντιμετωπσιτεί η πυρκαγιά μέχρι αύριο το μεσημέρι

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν παίζει μπάλα - Η πάσα στην τελετή λήξης του «Big Break»

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο θέαμα στην Κρήτη – Μετέφερε πλυντήριο πάνω σε μηχανάκι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:57ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του 15Αύγουστου με βάση τα μοντέλα GFS και ECMWF - Έρχονται εκπλήξεις

17:44LIFESTYLE

Η απάντηση του διευθυντή ειδήσεων του OPEN για το γέλιο της ρεπόρτερ στη φωτιά: «Ας κρατήσουμε, ένα κλαδάκι κατανόησης και δυο λέξεις συγχώρεσης»

22:07TRAVEL

Αναδείχθηκε ο πιο ευτυχισμένος προορισμός στον κόσμο – Οι λόγοι που θα σας κάνουν να τον βάλετε στη λίστα σας

12:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει η «βόρεια ατλαντική πύλη», καταρρέει ο αντικυκλώνας - Τι σημαίνει για τη χώρα μας και για τον Δεκαπενταύγουστο

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δυτική Αττική: «Οι πυροσβέστες φεύγουν, κάντε ό,τι καταλαβαίνετε» - Αποκλειστικό βίντεο του Newsbomb από τη Λούμπα Μεγάρων

23:45ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαρύ πένθος στον αυστραλιανό στίβο: Πέθανε ξαφνικά η Νατάσα Γουόρντ στα 21 της

23:21WHAT THE FACT

Ένας άνδρας περπατάει στον Άρη: Η μυστηριώδης φωτογραφία της NASA από τον Κόκκινο Πλανήτη

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δυτική Αττική - Αρτοποιός: Υπάρχει γενικότερη ύφεση - Μάχη με τα «καντηλάκια» - Γιατί πρέπει να αντιμετωπσιτεί η πυρκαγιά μέχρι αύριο το μεσημέρι

20:14LIFESTYLE

Ξαρχάκος ποστάρει Καρβέλα

23:54ΕΛΛΑΔΑ

Η Κρητικιά μερακλίνα που «γκρέμισε» το μαγαζί – Βίντεο

20:59ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση ελικοπτέρων: Αυτός είναι ο Δανός πιλότος που έχασε τη ζωή του - «Αφιέρωσε τη ζωή του στην κατάσβεση πυρκαγιών»

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Κουφονήσι: Λουόμενοι χορεύουν Ικαριώτικο σε «πανηγύρι» στην παραλία - «Τι φρίκη είναι αυτή;» σχολιάζουν χρήστες του «X»

20:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είχαμε χρήματα να διασχίσουμε τα σύνορα»: Τραγωδία στη Θεσπρωτία με νεκρό Χιλιανό τουρίστα που έκανε πεζοπορία από την Αλβανία στην Ελλάδα

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Θέουτα: Πλήθη Μαροκινών φωνάζοντας «Αλλάχ Άκμπαρ» συγκρούονται με την ισπανική αστυνομία

17:55ΚΟΣΜΟΣ

Ναρκοβαρόνος εκτέλεσε τη Μεξικανή infuencer live στο Tik Tok επειδή παράτησε τον γιο του

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Πόρτο Γερμενό: Η επόμενη μέρα της καταστροφής μέσα από συγκλονιστικές εικόνες – «Εδώ ήταν το οξυγόνο της ζωής μου και τώρα βλέπω τον τάφο μου»

21:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Η στιγμή που ο Αφγανός κυκλοφορεί με τη βαλίτσα και το πτώμα της 38χρονης Βρετανίδας

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Οδηγός διέσωσε άνδρα που πνιγόταν με λαβή Χάιμλιχ στη μέση του δρόμου - Βίντεο

19:51ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Τιτάνια μάχη στα Μέγαρα - Διαδοχικά μηνύματα 112 και αγωνία για τις φλόγες που έφτασαν στις αυλές των σπιτιών

01:34ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 6Κ/2026: Για λίγο ακόμα οι αιτήσεις για τις 315 μόνιμες θέσεις σε νοσοκομεία και δομές Υγείας (ΠΕ/ΤΕ)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ