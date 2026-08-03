Η Κρητικιά μερακλίνα που «γκρέμισε» το μαγαζί – Βίντεο
Η ενέργεια και το κέφι της, μαζί με το χαμόγελό της έκαναν όλους να την χειροκροτούν
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Μια όμορφη σκηνή εκτυλίχθηκε σε κέντρο διασκέδασης όπου μια νεαρή κοπέλα που σηκώθηκε να χορέψει τράβηξε τα φώτα πάνω της.
Όπως φαίνεται στο βίντεο του daynight.gr, κατάφερε να ξεσηκώσει τον κόσμο, με τον χορό της, το βήμα της αλλά και τις φιγούρες της σε κέντρο διασκέδασης.
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