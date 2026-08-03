Φωτιά στη Δυτική Αττική: «Οι πυροσβέστες φεύγουν, κάντε ό,τι καταλαβαίνετε» - Αποκλειστικό βίντεο
Άνιση μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες
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- Η φωτιά στη Δυτική Αττική βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με φλόγες ύψους πολλών μέτρων.
- Η πιο δύσκολη κατάσταση εντοπίζεται στον οικισμό Λούμπα, όπου το πύρινο μέτωπο είναι ιδιαίτερα μεγάλο.
- Οι πυροσβεστικές δυνάμεις φαίνονται να αποχωρούν από την περιοχή λόγω κινδύνου περικύκλωσης.
Άνιση μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική δίνουν οι πυροσβέστες, με τη φωτιά να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Φλόγες ύψους πολλών μέτρων καταπίνουν τα πάντα στο πέρασμά τους, με την πιο δύσκολη κατάσταση να εντοπίζεται στον οικισμό Λούμπα.
Στην κατάσβεση, εκτός από πυροσβέστες συμμετέχουν και εθελοντές, κυνηγοί, ορειβάτες που γνωρίζουν το βουνό και συνδράμουν.
Μέλος του κυνηγετικού συλλόγου της περιοχής ακούγεται να λέει σε κάτοικο: «Οι πυροσβέστες φεύγουν, ό,τι νομίζετε, γεια σας!».
Στη συνέχεια, τα πυροσβεστικά ανοίγουν τους φάρους τους και αποχωρούν, ενώ στο βίντεο ακούγεται το μέλος του κυνηγετικού συλλόγου να παροτρύνει τον κάτοικο φύγει από το σημείο.
Υπενθυμίζεται πως το 112 έστειλε περί τις 18:15, SMS προς τους κατοίκους της Λούμπας, των Μορφέικων και του Άνω Αλεποχωρίου για εκκένωση των οικισμών