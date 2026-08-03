Φωτιά στη Δυτική Αττική: «Οι πυροσβέστες φεύγουν, κάντε ό,τι καταλαβαίνετε» - Αποκλειστικό βίντεο

Snapshot Η φωτιά στη Δυτική Αττική βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με φλόγες ύψους πολλών μέτρων.

Η πιο δύσκολη κατάσταση εντοπίζεται στον οικισμό Λούμπα, όπου το πύρινο μέτωπο είναι ιδιαίτερα μεγάλο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις φαίνονται να αποχωρούν από την περιοχή λόγω κινδύνου περικύκλωσης. Snapshot powered by AI

Άνιση μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική δίνουν οι πυροσβέστες, με τη φωτιά να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Φλόγες ύψους πολλών μέτρων καταπίνουν τα πάντα στο πέρασμά τους, με την πιο δύσκολη κατάσταση να εντοπίζεται στον οικισμό Λούμπα.

Στην κατάσβεση, εκτός από πυροσβέστες συμμετέχουν και εθελοντές, κυνηγοί, ορειβάτες που γνωρίζουν το βουνό και συνδράμουν.

Μέλος του κυνηγετικού συλλόγου της περιοχής ακούγεται να λέει σε κάτοικο: «Οι πυροσβέστες φεύγουν, ό,τι νομίζετε, γεια σας!».

Στη συνέχεια, τα πυροσβεστικά ανοίγουν τους φάρους τους και αποχωρούν, ενώ στο βίντεο ακούγεται το μέλος του κυνηγετικού συλλόγου να παροτρύνει τον κάτοικο φύγει από το σημείο.

Υπενθυμίζεται πως το 112 έστειλε περί τις 18:15, SMS προς τους κατοίκους της Λούμπας, των Μορφέικων και του Άνω Αλεποχωρίου για εκκένωση των οικισμών

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