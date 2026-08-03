Αττική: Πύρινη κόλαση στη Λούμπα, μία «ανάσα» μακριά από τον οικισμό οι φλόγες

Ανεξέλεγκτο είναι το πύρινο μέτωπο στη Δυτική Αττική, καθώς πλησιάζει επικίνδυνα τον οικισμό Λούμπα. Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Βίντεο: Νίκος Ραζής

Νωρίτερα εστάλη μήνυμα από το «112» για εκκένωση προς Μέγαρα, ενώ, αντίστοιχη εντολή έλαβαν λίγο μετά τις 18:15 κι όσοι βρίσκονται στις περιοχές: Λούμπα, Μορφέικα, Αλεποχώρι.

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