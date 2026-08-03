Αττική: Πύρινη κόλαση στη Λούμπα, μία «ανάσα» μακριά από τον οικισμό οι φλόγες
Η φωτιά πλησιάζει επικίνδυνα τα σπίτια στη Λούμπα της Δυτικής Αττικής
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Ανεξέλεγκτο είναι το πύρινο μέτωπο στη Δυτική Αττική, καθώς πλησιάζει επικίνδυνα τον οικισμό Λούμπα. Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Βίντεο: Νίκος Ραζής
Νωρίτερα εστάλη μήνυμα από το «112» για εκκένωση προς Μέγαρα, ενώ, αντίστοιχη εντολή έλαβαν λίγο μετά τις 18:15 κι όσοι βρίσκονται στις περιοχές: Λούμπα, Μορφέικα, Αλεποχώρι.
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