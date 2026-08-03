Λέκκας για φωτιές: Σε Βοιωτία και Ρέθυμνο μπορεί να προκληθούν πλημμύρες ακόμα και στην πρώτη βροχή

Snapshot Ο Ευθύμιος Λέκκας προειδοποιεί για κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων σε καμένες περιοχές της Βοιωτίας και του Ρεθύμνου ακόμα και με μικρή βροχόπτωση.

Οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών έχουν δημιουργήσει σύνθετους κινδύνους λόγω της καταστροφής της βλάστησης και της υποβάθμισης του εδάφους.

Απαιτείται προσεκτική κατασκευή αντιδιαβρωτικών έργων, λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα του εδάφους και την ικανότητα ανάκαμψης της περιοχής.

Λανθασμένα αντιδιαβρωτικά έργα στο παρελθόν, όπως στην Κινέτα, έχουν επιδεινώσει τις συνέπειες πλημμυρών.

Η γεωλογική και γεωτεκτονική ιδιαιτερότητα των περιοχών αυξάνει την ανάγκη αξιολόγησης των κινδύνων και προστασίας κρίσιμων υποδομών. Snapshot powered by AI

Ο καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας, ανέδειξε τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων αλλά και κατολισθήσεων τις επόμενες μέρες στα μέρη που επλήγησαν από τις φωτιές των τελευταίων ημερών.

Μιλώντας σήμερα στην EPTnews, ο καθηγητής ανέφερε ότι ειδικά οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στο Ρέθυμνο και στη Βοιωτία που έφτασε μέχρι τη Δυτική Αττική και έκαψαν μεγάλη έκταση γης, μπορεί να προκαλέσουν πλημμύρες ακόμα και με μικρής κλίμακας βροχής.

Ο κ. Λέκκας δήλωσε ότι οι φωτιές πρέπει να εξετάζονται στο σύνολό τους στη χώρα, καθώς οι περισσότερες από 100 εστίες των τελευταίων ημερών προκάλεσαν διασπορά των δυνάμεων και μεγαλύτερη δυσκολία στη διαχείρισή τους.

Πλημμύρες και κατολισθήσεις

Μιλώντας για την επόμενη μέρα ο κ. Λέκκας προειδοποίησε ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να δημιουργηθούν πλημμυρικά και κατολισθητικά φαινόμενα τις επόμενες μέρες στις καμένες εκτάσεις, ιδιαίτερα στα σημεία που η πυρκαγιά έχει εξαπλωθεί τόσο πολύ. Εξήγησε παράλληλα ότι δεν έχει σημασία αν η περιοχή έχει καεί και στο παρελθόν, καθώς το γυμνό έδαφος και η καμένη ύλη προσθέτουν μεγάλο όγκο φερτών υλικών στον όγκο του νερού που θα πέσει στην πρώτη βροχή.

Όπως προειδοποίησε, ακόμη και μία μικρή βροχόπτωση μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα αναλόγως με τη γεωλογία του εδάφους, ειδικά σε μικρές λεκάνες. Σημείωσε ότι τέτοιου είδους φαινόμενα έχουν συμβεί ξανά στο παρελθόν και ότι τα πρώτα προβλήματα ενδέχεται να εμφανιστούν μέσα σε έναν μήνα.

Στις σοβαρές συνέπειες της φωτιάς πρόσθεσε και την υποβάθμιση του βιοπεριβάλλοντος, την καταστροφή της χλωρίδας και την απομάκρυνση της πανίδας. Επιπλέον, ανέφερε ότι υποβαθμίζεται η ποιότητα και η ποσότητα των υπόγειων υδροφόρων οριζόντων.

Αντιδιαβρωτικά έργα

Ο κ. Λέκκας τόνισε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατασκευή αντιδιαβρωτικών έργων και φραγμάτων στην περιοχή, καθώς πρέπει να εξεταστεί η ποιότητα του εδάφους αλλά και η δυνατότητα της περιοχής να ανακάμψει.

Σημείωσε ότι ορισμένα έργα έχουν και αρνητικό πρόσημο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα της Κινέτας που κάηκε το 2018 και η πλημμύρα της επόμενης χρονιάς είχε καταστροφικές συνέπειες, στις οποίες συνέβαλαν τα λανθασμένα έργα που έγιναν.

«Συνθετότητα κινδύνων»

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ εξήγησε πως η πληγείσα περιοχή διαθέτει σύνθετη γεωλογική δομή με ανθρακικά και ασβεστολιθικά πετρώματα. Περίπου 15.000 στρέμματα στην περιοχή διαθέτουν τέτοιου είδους πετρώματα που δεν διαβρώνονται εύκολα, ενώ στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων, στο Όρος Πατέρα, μπορούν να δημιουργηθούν έντονα διαβρωτικά φαινόμενα.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η ευρύτερη περιοχή της Ψάθας και του Πόρτο Γερμενού είναι γεωτεκτονικά ενεργή, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτό δεν σημαίνει πως υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στις πυρκαγιές και στους σεισμούς.

«Υπάρχει μια συνθετότητα κινδύνων η οποία αναπτύσσεται αμέσως μετά τις πυρκαγιές», τόνισε. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, πρέπει να αξιολογηθεί όχι μόνο η τρωτότητα του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και των κρίσιμων υποδομών, όπως οι γραμμές του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ, το οδικό δίκτυο και οι υπόλοιπες "γραμμές ζωής"».

«Ο τελικός στόχος είναι να δώσουμε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε μια περιοχή η οποία, ούτως ή άλλως, διατρέχει υψηλούς κινδύνους», κατέληξε.

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