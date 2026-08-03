Ηλεία: Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Δίβρη

Snapshot Η φωτιά στη Δίβρη-Λαμπεία Ηλείας ξέσπασε στις 3 μ.μ. της Δευτέρας 3 Αυγούστου και οριοθετήθηκε μετά από περίπου δύο ώρες.

Η κατάσβεση υποστηρίχθηκε από εναέρια μέσα και χερσαίες δυνάμεις που έφτασαν γρήγορα στο σημείο.

Αρχικά επιχειρούσαν 27 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 4 αεροσκάφη, ενώ στη συνέχεια οι δυνάμεις αυξήθηκαν σε 77 πυροσβέστες, 19 οχήματα και 7 αεροσκάφη.

Η φωτιά αναμένεται να τεθεί σύντομα υπό πλήρη έλεγχο. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες του iliaenimerosi, η φωτιά που ξέσπασε κατά τις 3 μ.μ. της Δευτέρας 3 Αυγούστου στην περιοχή της Δίβρης- Λαμπείας στην Ηλεία, οριοθετήθηκε μετά από περίπυ δύο ώρες και αναμένεται να τεθεί σύντομα υπό έλεγχο.

Σημαντική ήταν η συμβολή των εναέριων μέσων που επιχείρησαν, αλλά και των χερσαίων δυνάμεων που έφτασαν άμεσα στο σημείο.

Συγκεκριμένα στο σημείο έσπευσαν 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα ,ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη. Στη συνέχεια, οι δυνάμεις αυξήθηκαν σε 77 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης και της 9ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, και 7 αεροσκάφη.

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