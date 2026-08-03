Φωτιά στα Μέγαρα: Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση

Μπαράζ μηνυμάτων από τον μηχανισμό του 112 στάλθηκαν τόσο στους κατοίκους των Μεγάρων όσο και οικισμούς κοντά στη Δυτική Αττική.

Το πρώτο μήνυμα του 112 καλεί τους κατοίκους που βρίσκονται στη Βιομηχανική Περιοχή Μεγάρων, και στο Παπά Περιβόλι, να εκκενώσουν και να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα.

Το αμέσως επόμενο μήνυμα καλεί τους κατοίκους που βρίσκονται στις περιοχές Κανδήλι, Άνω Βλυχάδα και Άγιος Κωνσταντίνος στη Δυτική Αττική, να μετακινηθούν προς Νέα Πέραμο.