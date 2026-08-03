Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό σε τρυφερά τετ α τετ στο Σεν Τροπέ - Το καυτό φιλί στη θάλασσα

Snapshot Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό απολαμβάνουν ρομανικές στιγμές στη Νότια Γαλλία, συγκεκριμένα στο Club 55 στη Γαλλική Ριβιέρα.

Το ζευγάρι κολύμπησε μαζί, αντάλλαξε φιλιά στη θάλασσα και απόλαυσε ποτά στην παραλία Παμπελόν.

Η Κέιτι Πέρι φορούσε καφέ μαγιό με ψάθινη τσάντα, ενώ ο Τριντό είχε χακί μαγιό και φανέρωσε τατουάζ στο μπράτσο του.

Η σχέση τους ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2025 και επιβεβαιώθηκε τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς με κοινή δημόσια εμφάνιση στο Παρίσι.

Φωτογραφίες τους δείχνουν τρυφερά στιγμιότυπα όπως αγκαλιές και κοινή ξεκούραση σε ξαπλώστρες στη σκιά. Snapshot powered by AI

Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό απολαμβάνουν ένα άκρως ρομαντικό καλοκαίρι στη Νότια Γαλλία.

Το ζευγάρι απαθανατίστηκε σε τρυφερές στιγμές στο περίφημο Club 55, το θρυλικό εστιατόριο και beach club της Γαλλικής Ριβιέρας, στις 29 Ιουλίου. Οι δυο τους κολύμπησαν μαζί, απόλαυσαν ποτά και αντάλλαξαν ένα καυτό φιλί μέσα στη θάλασσα.

Η 41χρονη τραγουδίστρια επέλεξε ένα μονόχρωμο καφέ μαγιό, το οποίο συνδύασε με μεγάλη ψάθινη τσάντα, ενώ ο 54χρονος Τριντό εμφανίστηκε με χακί μαγιό, αφήνοντας ακάλυπτο το τατουάζ στο μπράτσο του.

Και οι δύο φορούσαν γυαλιά ηλίου, ενώ η Πέρι έπιασε τα μαλλιά της με κλάμερ προτού βουτήξει στα νερά της Μεσογείου.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, το ζευγάρι ανταλλάσσει ένα φιλί στα ανοιχτά της παραλίας Παμπελόν. Σε άλλη φωτογραφία, οι δυο τους εμφανίζονται να πίνουν από μικρά μπουκάλια που μοιάζουν με σαμπάνια, διακοσμημένα με μία φέτα λάιμ.

https://www.instagram.com/p/DbkvXRdjkZh/

Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό απαθανατίστηκαν ξαπλωμένοι σε ξαπλώστρες στη σκιά, με την τραγουδίστρια να αγκαλιάζει τρυφερά τον σύντροφό της από τους ώμους.

Η ποπ σταρ και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά έγιναν ζευγάρι τον Ιούλιο του 2025, όταν εθεάθησαν να δειπνούν μαζί στο Μόντρεαλ, ενώ επιβεβαίωσαν επίσημα τη σχέση τους τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, όταν εμφανίστηκαν μαζί σε παράσταση καμπαρέ στο Crazy Horse του Παρισιού.

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