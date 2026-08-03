Ρέθυμνο: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις καταγραφής των ζημιών και αποζημιώσεις σε επιχειρήσεις και αγρότες

Snapshot Ξεκίνησε η καταγραφή ζημιών από τη φωτιά στο Ρέθυμνο για επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις, με καταληκτική προθεσμία την 1η Οκτωβρίου 2026.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο pol.prostasia_reth@crete.gov.gr και πρέπει να συνοδεύονται από αναλυτική περιγραφή ζημιών, φωτογραφίες και γεωγραφικό εντοπισμό.

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικοί φορείς και αγροτικές εκμεταλλεύσεις που επλήγησαν στην περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Η επιχορήγηση καλύπτει υλικές ζημιές σε εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μέσα παραγωγής και οχήματα επαγγελματικής χρήσης.

Οι αιτήσεις για ζημιές σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο υποβάλλονται ξεχωριστά στον ΕΛΓΑ και δεν αντικαθίστανται από την αίτηση στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου. Snapshot powered by AI

Μετά τη μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο, ξεκινά η διαδικασία καταγραφής των ζημιών για επιχειρήσεις και καλλιέργειες που επλήγησαν, ώστε να δοθούν οι αποζημιώσεις.

Σε ανακοίνωση που δημοσίευσε ο Συντονιστή Κρατικής Αρωγής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, η καταγραφή των ζημιών γίνεται μέσω ηλεκτρονικής αίτησης στο pol.prostasia_reth@crete.gov.gr, συνοδευόμενη από απαραίτητο υλικών φωτογραφίας και τοποθεσίας, ενώ η προθεσμία λήγει την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2026.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Για την καταγραφή ζημιών στις πληγείσες επιχειρήσεις από τις πυρκαγιές της 29ης Ιουλίου έως 1ης Αυγούστου 2026 στον Δήμο Αγίου Βασιλείου της ΠΕ Ρεθύμνης

Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, σύμφωνα με το Ν.4797/2021 (ΦΕΚ 66Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνεργασία με λοιπούς αρμόδιους φορείς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, υποδέχεται αιτήσεις για την καταγραφή των ζημιών στις επιχειρήσεις των περιοχών που επλήγησαν από την αγροτοδασική πυρκαγιά της 29ηης Ιουλίου έως 1ης Αυγούστου 2026 στην Δημοτική Ενότητα Λάμπης και Δημοτικής Ενότητα Φοίνικα του Δήμου Αγίου Βασιλείου της ΠΕ Ρεθύμνης.

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά αποκλειστικά τις εξής κατηγορίες δικαιούχων:

Επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή δραστηριοποιούνται στην πληγείσα περιοχή (βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή/και ασκούν νόμιμη οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τη μορφή τους, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών και των κοινωνιών αστικού και κληρονομικού δικαίου, καθώς και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταποίηση ή εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας).

Στις άνωθεν επιχειρήσεις συμπεριλαμβάνονται οι δημόσιες επιχειρήσεις, δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, ανώνυμες εταιρείες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).

Στον ορισμό της επιχείρησης δεν εμπίπτουν τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ)

Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς , τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες ιδιωτικού δικαίου, τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους σκοπούς που ενδιαφέρουν το κοινωνικό σύνολο και δεν επιδιώκουν κέρδος, όπως φιλανθρωπικά σωματεία, κοινωφελή ιδρύματα και αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

, τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες ιδιωτικού δικαίου, τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους σκοπούς που ενδιαφέρουν το κοινωνικό σύνολο και δεν επιδιώκουν κέρδος, όπως φιλανθρωπικά σωματεία, κοινωφελή ιδρύματα και αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Αγροτικές εκμεταλλεύσεις ( γεωργικές ή κτηνοτροφικές μονάδες (επιχειρήσεις) οι οποίες ανήκουν σε ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα ή και σε νομικά πρόσωπα. Επίσης, δικαιούχοι επιχορήγησης δύναται να είναι και οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όσοι δηλαδή έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ).

Επίσης δικαιούχοι δύναται να είναι και φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, αλλά κατέχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις, και οι οποίοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στο ΜΑΑΕ.

Η επιχορήγηση καλύπτει υλικές ζημιές που προκλήθηκαν σε στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης , όπως

Εξοπλισμός, Πρώτες ύλες, Εμπορεύματα, Φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας & ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, Μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου και Αποθηκευμένα προϊόντα.

Στα πλαίσια των ανωτέρω και προκειμένου να αποκατασταθεί το συντομότερο η οικονομική και κοινωνική ζωή στην περιοχή, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, όπως αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτηση που θα βρουν παρακάτω (συνημμένο αρχείο ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΓΕΙΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ), στο email: pol.prostasia_reth@crete.gov.gr

Η παραπάνω αίτηση, επιμελώς συμπληρωμένη με τα στοιχεία ακριβώς όπως είναι δηλωμένα στην ΑΑΔΕ, κατάλληλα υπογεγραμμένη (*) πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Αναλυτική Περιγραφή ζημιάς με φωτογραφίες και λοιπό αποδεικτικό υλικό, με ποσοτική καταγραφή ( πχ λίστα/αριθμός κατεστραμμένων αντικειμένων)

Γεωγραφικός Εντοπισμός Καταστροφής: (πχ μέσω google earth, συντεταγμένες, απόσπασμα κτηματολογίου, κτλ)

Για αγρότες / αγροτικές επιχειρήσεις: α) Αντίγραφο του ΜΑΑΕ, β) Αντίγραφο της Τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου (ΟΣΔΕ)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η προθεσμία αποστολής αιτήσεων είναι η Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026

Ιδιαίτερες επισημάνσεις

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση πληγείσας επιχείρησης, ο ιδιοκτήτης, πριν να προχωρήσει στην αποκατάσταση, πρέπει να αποτυπώσει με κάθε πρόσφορο μέσο το μέγεθος της καταστροφής (φωτογραφίες, βίντεο, κλπ), ώστε να είναι διαθέσιμα στην αρμόδια επιτροπή που θα έρθει να ελέγξει την επιχείρηση του.

Οι επιχειρήσεις που είναι δυνητικά δικαιούχοι περιγράφονται στην Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 74617 ΕΞ 2021/21 (ΦΕΚ 2670 Β/23-6-2021) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α' 66)», όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει.

Οι αιτήσεις για αυτοψίες και κάλυψη ζημιών από θεομηνία από τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις φυσικών προσώπων υποβάλλονται στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ, σύμφωνα με τις προθεσμίες που τίθενται από τον ΕΛΓΑ. Σε κάθε περίπτωση, οι αιτήσεις που λαμβάνονται υπόψη από την Περιφερειακή Ενότητα δεν αφορούν ζημιές σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο και φυτική παραγωγή ή άλλες ζημιές πέραν του Κανονισμού ΚΟΕ που καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ ή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η αίτηση στην ΠΕ Ρεθύμνου δεν υποκαθιστά την αίτηση του κάθε παραγωγου στον ΕΛΓΑ, μέσω του ανταποκριτή του ΕΛΓΑ του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

(*) Η αίτηση συνιστά ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της και μπορεί να:

α) είναι απλά συμπληρωμένη και όταν μεταβεί η επιτροπή κρατικής αρωγής για αυτοψία θα υπογραφεί ενώπιον της επιτροπής από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή

β) είναι υπογεγραμμένη και σφραγισμένη πρωτότυπα με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια υπηρεσία ή

γ) υπογραφεί δια μέσου του gov.gr

https://www.gov.gr/el/services/1001759/ekdose-upeuthunes-deloses

δ) υπογραφεί αυτοπρόσωπα στο γραφείο της Υπηρεσίας μας (Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου)

Επισυναπτόμενα

1.Αίτηση πληγείσας επιχείρησης.doc

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου στα τηλέφωνα 28313 40716 και 28313 40711, ώρες 10:00 – 13:00.

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