Κέντρο δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης κατηγορείται για χρήση 260 δισ. γαλονιών ετησίως

Στην νότια Καρολίνα των Ηνωμένων Πολιτειών κατασκευάζεται ένα γιγάντιο κέντρο δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης και έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις αναφορικά με τα σχέδια του για την χρήση νερού.

Το έργο, το οποίο θα είναι το μεγαλύτερο κέντρο σε όλη την πολιτεία, είχε αρχικά δεσμευτεί πως δεν θα χρησιμοποιεί νερό από τον ποταμό Κολοράντο, και θα χρησιμοποιεί ανακυκλωμένα επεξεργασμένα λύματα για την ψύξη των εγκαταστάσεων. Πρόσφατα όμως έκανε μια αίτηση για να αποκτήσει πρόσβαση σε περίπου 287 εκατομμύρια γαλόνια νερού ετησίως (περίπου 1,087 δισεκατομμύρια λίτρα), μετά από αποτυχία του παραπάνω εγχειρήματος.

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