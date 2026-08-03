Απίστευτες εικόνες στη Βραζιλία: Απόπειρα απαγωγής παιδιού στη μέση του δρόμου με ταξί

Snapshot Ένα 9χρονο αγόρι δέχθηκε απόπειρα απαγωγής ενώ έκανε ποδήλατο σε δρόμο του Σάο Πάολο.

Ο δράστης προσπάθησε να επιβιβάσει δια της βίας το παιδί σε ταξί.

Η άμεση παρέμβαση περαστικού εμπόδισε την απαγωγή και έσωσε το παιδί.

Ο οδηγός του ταξί δήλωσε ότι οι δράστες του είπαν ψέματα για την κατάσταση του παιδιού.

Η υπόθεση προκάλεσε ευρεία δημοσιότητα λόγω της χρήσης ταξί στην απόπειρα απαγωγής. Snapshot powered by AI

Εφιαλτικές στιγμές έζησε ένα παιδί στo Σάο Πάολο της Βραζιλία, πριν από περίπου ένα μήνα, με τα πλάνα από την απόπειρα απαγωγής του, να παραμένουν στη διαδικτυακή επικαιρότητα, καθώς αποκαλύπτονται περισσότερες λεπτομέρειες.

Το 9χρονο αγόρι, ενώ έκανε ποδήλατο σε έναν δρόμο σε μία γειτονιά του Σάο Πάολο, δέχθηκε ξαφνική επίθεση από έναν άνδρα, ο οποίος μάλιστα κατέβηκε από ένα ταξί, μέσα στο οποίο προσπάθησε να το επιβιβάσει δια της βίας.

Το βίντεο δείχνει τον άνδρα να σέρνει το παιδί, το οποίο αντιστέκεται μέχρι εκεί όπου τον περιμένει το ταξί της διαφυδής.

Χάρη ωστόσο στην άμεση αντίδραση ενός περαστικού, ο οποίος ακούγοντας τις κραυγές του παιδιού έτρεξε να το βοηθήσει, άρπαξε το αγόρι από τα χέρια του απαγωγέα, σώζοντάς το από τα χειρότερα. Αυτό που προκαλεί μεγαλύτερη έκπληξη είναι ότι η απόπειρα απαγωγής έγινε με τη βοήθεια ενός ταξί. Πληροφορίες των τοπικών μέσων αναφέρουν πως ο οδηγός ταξί ισχυρίστηκε πως οι δράστες του είπαν ψέματα, λέγοντας ότι απλώς έπαιρναν ένα παιδί του οποίου η μητέρα δεν είχε εμφανιστεί.