5 καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν οξύ πόνο στις διακοπές - Τι μπορείτε να κάνετε

Ένα πολύωρο ταξίδι, μια ημέρα με ατελείωτο περπάτημα, το κολύμπι, ένα ήπιο ηλιακό έγκαυμα ή ένας ξαφνικός πονόδοντος μπορούν να προκαλέσουν πόνο ακριβώς τη στιγμή που θέλουμε να απολαύσουμε τις διακοπές μας.

Newsroom

5 καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν οξύ πόνο στις διακοπές - Τι μπορείτε να κάνετε
ΕΥ ΖΗΝ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Πέντε συχνές αιτίες οξέος πόνου στις διακοπές είναι η μυϊκή καταπόνηση, το ηλιακό έγκαυμα, ο πονόδοντος, το πολύωρο περπάτημα και η αυχενική ενόχληση μετά από ταξίδι.
  • Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει ανάπαυση, ενυδάτωση, τοπικές κομπρέσες, ήπια κινητοποίηση και χρήση κατάλληλων αναλγητικών.
  • Σε περιπτώσεις έντονου πόνου, πρηξίματος ή συνοδών συμπτωμάτων απαιτείται άμεση ιατρική ή οδοντιατρική αξιολόγηση.
Snapshot powered by AI

Πέντε συχνές καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν οξύ πόνο κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών μπορεί να προέρχονται από μυική καταπόνηση, ηλιακό έγκαυμα, πονόδοντο κ.α. Οι ενοχλήσεις αυτές είναι συχνά παροδικές, μπορεί όμως να περιορίσουν την κίνηση, την ξεκούραση και τις καθημερινές μας δραστηριότητες.

Κοινός παρονομαστής σε αυτές τις καταστάσεις είναι ο ήπιος έως μέτριος οξύς πόνος, ο οποίος σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να συνοδεύεται από φλεγμονώδη αντίδραση. Ο γενικός ιατρός, Άρης Γκόβας, παρουσιάζει πρακτικές συμβουλές αντιμετώπισης, καθώς και επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες για τη συμπτωματική ανακούφιση του ήπιου έως μέτριου οξέος πόνου.

1. Μετά από ατελείωτο περπάτημα

Στις διακοπές περπατάμε συχνά πολύ περισσότερο από ό,τι στην καθημερινότητά μας. Η πολύωρη ορθοστασία, οι ανηφόρες, τα πλακόστρωτα ή τα ακατάλληλα υποδήματα μπορεί να επιβαρύνουν τους μυς και τις αρθρώσεις, προκαλώντας πόνο στα πέλματα, στις γάμπες, στα γόνατα ή στη μέση.

Τι μπορείτε να κάνετε:

  • Ξεκουράστε και, όταν είναι δυνατόν, ανασηκώστε τα πόδια σας.
  • Εφαρμόστε κρύες κομπρέσες στην περιοχή που πονά.
  • Φροντίστε για επαρκή ενυδάτωση.
  • Προτιμήστε άνετα υποδήματα με καλή στήριξη.
  • Όταν ο πόνος είναι ήπιος έως μέτριος, ένα κατάλληλο αναλγητικό μπορεί να συμβάλει στην ανακούφισή του.

Εάν ο πόνος είναι έντονος, συνοδεύεται από σημαντικό πρήξιμο ή δυσκολεύει τη βάδιση, χρειάζεται ιατρική αξιολόγηση.

2. Μυϊκή καταπόνηση μετά από κολύμπι ή θαλάσσια σπορ

Η κολύμβηση, οι ρακέτες, το SUP και άλλα θαλάσσια σπορ ενεργοποιούν μυϊκές ομάδες που μπορεί να μην γυμνάζονται συστηματικά. Έτσι, είναι πιθανό να εμφανιστούν μυϊκή δυσκαμψία, ευαισθησία ή πόνος τις επόμενες ώρες ή την επόμενη ημέρα.

Τι μπορείτε να κάνετε:

  • Κάντε ήπιες διατάσεις, χωρίς να πιέζετε τον μυ που πονά.
  • Συνεχίστε να κινείστε με ήπια ένταση.
  • Πίνετε αρκετά υγρά.
  • Δώστε χρόνο στους μυς να ανακάμψουν πριν από νέα έντονη δραστηριότητα.
  • Εφόσον χρειάζεται, χρησιμοποιήστε κατάλληλη αναλγητική αγωγή για την αντιμετώπιση του πόνου.

Εάν η ενόχληση εμφανίστηκε μετά από απότομη κίνηση ή τραυματισμό και συνοδεύεται από έντονο πόνο, πρήξιμο ή περιορισμό της κίνησης, συμβουλευτείτε γιατρό.

3. Αυχενική ενόχληση μετά από πολύωρο ταξίδι

Οι πολλές ώρες στο αυτοκίνητο, στο πλοίο ή στο αεροπλάνο, σε συνδυασμό με μια στατική ή άβολη στάση του σώματος, μπορούν να οδηγήσουν σε μυϊκή ένταση και πόνο στον αυχένα και στους ώμους.

Τι μπορείτε να κάνετε:

  • Κάντε συχνά διαλείμματα κατά τη διάρκεια μεγάλων διαδρομών.
  • Εκτελέστε ήπιες κινήσεις του αυχένα και των ώμων.
  • Χρησιμοποιήστε κατάλληλο ταξιδιωτικό μαξιλάρι όταν χρειάζεται.
  • Αλλάζετε θέση όσο πιο συχνά γίνεται.
  • Συνδυάστε την ήπια κινητοποίηση με κατάλληλη αναλγητική αγωγή, εφόσον ο πόνος το απαιτεί.

Αποφύγετε τις απότομες κινήσεις και τους έντονους χειρισμούς του αυχένα. Εάν ο πόνος συνοδεύεται από μούδιασμα, αδυναμία, έντονο πονοκέφαλο ή εμφανίστηκε μετά από τραυματισμό, χρειάζεται ιατρικός έλεγχος.

4. Πόνος και αίσθημα καύσου από ήπιο ηλιακό έγκαυμα

Η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει ερυθρότητα, ευαισθησία, αίσθημα καύσου και πόνο, λόγω της φλεγμονώδους αντίδρασης του δέρματος.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ιβουπροφαίνη μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση του πόνου, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση της φλεγμονώδους αντίδρασης που τον συνοδεύει. Δεν αντιμετωπίζει, ωστόσο, τη βλάβη που έχει προκαλέσει ο ήλιος, γι’ αυτό η λήψη της πρέπει να συνδυάζεται με την κατάλληλη περιποίηση του δέρματος.

Τι μπορείτε να κάνετε:

  • Απομακρυνθείτε άμεσα από τον ήλιο.
  • Δροσίστε την περιοχή με δροσερό νερό ή δροσερές κομπρέσες.
  • Εφαρμόστε ενυδατική ή καταπραϋντική κρέμα.
  • Πίνετε αρκετά υγρά.
  • Αποφύγετε την περαιτέρω έκθεση μέχρι να υποχωρήσει η ερυθρότητα.

Εάν εμφανιστούν εκτεταμένες φουσκάλες, έντονο οίδημα, πυρετός, ζάλη, ναυτία ή γενικευμένη αδιαθεσία, χρειάζεται ιατρική αξιολόγηση.

5. Ξαφνικός πονόδοντος στις διακοπές

Ένας πονόδοντος μπορεί να εμφανιστεί χωρίς προειδοποίηση και να δυσκολέψει ακόμη και τις πιο ξέγνοιαστες στιγμές των διακοπών, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει άμεση πρόσβαση σε οδοντίατρο.

Ένα κατάλληλο αναλγητικό μπορεί να προσφέρει προσωρινή ανακούφιση, δεν αντιμετωπίζει όμως την αιτία του προβλήματος και δεν πρέπει να καθυστερεί την εξέταση από οδοντίατρο.

Τι μπορείτε να κάνετε:

  • Διατηρήστε καλή στοματική υγιεινή.
  • Ξεπλύνετε το στόμα με χλιαρό νερό.
  • Αποφύγετε πολύ ζεστές, πολύ κρύες ή σκληρές τροφές.
  • Μην τοποθετείτε φάρμακα ή άλλες ουσίες απευθείας επάνω στο δόντι ή στα ούλα.
  • Προγραμματίστε οδοντιατρική εξέταση το συντομότερο δυνατόν.

Εάν ο πονόδοντος συνοδεύεται από πρήξιμο στο πρόσωπο, πυρετό ή δυσκολία στην κατάποση ή στην αναπνοή, απαιτείται άμεση ιατρική ή οδοντιατρική αξιολόγηση.

Μην αφήνετε τον πόνο να καθορίζει τις διακοπές σας

Οι περισσότεροι ήπιοι έως μέτριοι καλοκαιρινοί πόνοι μπορούν να αντιμετωπιστούν με τον σωστό συνδυασμό ξεκούρασης, ενυδάτωσης, τοπικών μέτρων και κατάλληλης αναλγητικής αγωγής.

Εάν ο πόνος είναι έντονος, επιμένει, επιδεινώνεται ή συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, αναζητήστε ιατρική ή οδοντιατρική συμβουλή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:44LIFESTYLE

Η απάντηση του διευθυντή ειδήσεων του OPEN για το γέλιο της ρεπόρτερ στη φωτιά: «Ας κρατήσουμε, ένα κλαδάκι κατανόησης και δυο λέξεις συγχώρεσης»

17:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Η τάση των ανέμων σε Αιγαίο και Ιόνιο το επόμενο 10ήμερο - Διαγράμματα

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Η συνωμοσία της «Temu Barbie»: Κάρφωσε τον πρώην της σε έμπορο ναρκωτικών που τον δολοφόνησε με οξύ

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Δίβρη

17:19ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Ώρες αγωνίας από την φωτιά στα Μέγαρα - Γύρισε ο άνεμος, εκκενώνεται η Ψάθα, κάηκαν σπίτια - Αναζωπύρωση στο Κανδήλι - Νέο μέτωπο στην Ηλεία

17:17ANNOUNCEMENTS

Η κορυφαία λαϊκή ερμηνεύτρια Νατάσα Θεοδωρίδου συναντά για πρώτη φορά την superstar Δέσποινα Βανδή στην σκηνή του NOX

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας για φωτιές: Σε Βοιωτία και Ρέθυμνο μπορεί να προκληθούν πλημμύρες ακόμα και στην πρώτη βροχή

17:05ΦΑΡΜΑΚΟ

Έλεγχοι, διακοπή παραγωγής και αναστολή λειτουργίας σε φαρμακευτικές εταιρείες της Ινδίας 4 χρόνια μετά τους θανάτους παιδιών

17:04WHAT THE FACT

Συναρπαστικά ευρήματα μελέτης: Το 47% των εργαζομένων κάνει σεξ στο γραφείο 9 π.μ. με 5 μ.μ.

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Λαμπεία Ηλείας: Επιχειρούν 7 αεροσκάφη

16:51LIFESTYLE

Eurovision 2027: Τα ηχηρά «όχι» και η πόλη που θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους και τις οικογένειας των θυμάτων

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Σεισμός 5,3 Ρίχτερ τα ξημερώματα - Έγινε αισθητός μέχρι και στην Κύπρο

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Τι προβλέπεται για τα ποσά και τα δικαιολογητικά για την αποζημίωση των πυρόπληκτων

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες εικόνες στη Βραζιλία: Απόπειρα απαγωγής παιδιού στη μέση του δρόμου με ταξί

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά στην Αττικοβοιωτία - Εικόνα και Βίντεο του Newsbomb

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Διπλό μέτωπο φωτιάς στη Δίβρη και το Τραγανό

16:10WHAT THE FACT

Κέντρο δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης κατηγορείται για χρήση 260 δισ. γαλονιών ετησίως, ενώ υποσχέθηκε ότι δεν θα χρησιμοποιεί καθόλου νερό

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Κουφονήσι: Λουόμενοι χορεύουν Ικαριώτικο σε «πανηγύρι» στην παραλία - «Τι φρίκη είναι αυτή;» σχολιάζουν χρήστες του «X»

16:07LIFESTYLE

Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό σε τρυφερά τετ α τετ στο Σεν Τροπέ, ένα χρόνο μετά την αποκάλυψη της σχέσης τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει η «βόρεια ατλαντική πύλη», καταρρέει ο αντικυκλώνας - Τι σημαίνει για τη χώρα μας και για τον Δεκαπενταύγουστο

08:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών νέο κύμα καύσωνα - Πότε θα «χτυπήσει» ο υδράργυρος 40άρια

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μέγαρα: Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση

17:19ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Ώρες αγωνίας από την φωτιά στα Μέγαρα - Γύρισε ο άνεμος, εκκενώνεται η Ψάθα, κάηκαν σπίτια - Αναζωπύρωση στο Κανδήλι - Νέο μέτωπο στην Ηλεία

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Κουφονήσι: Λουόμενοι χορεύουν Ικαριώτικο σε «πανηγύρι» στην παραλία - «Τι φρίκη είναι αυτή;» σχολιάζουν χρήστες του «X»

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Λαμπεία Ηλείας: Επιχειρούν 7 αεροσκάφη

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Αργολίδα-Δολοφονία ψυχολόγου: Ομολόγησαν οι δύο συλληφθέντες - Υπέδειξαν πού έθαψαν τη σορό

17:04WHAT THE FACT

Συναρπαστικά ευρήματα μελέτης: Το 47% των εργαζομένων κάνει σεξ στο γραφείο 9 π.μ. με 5 μ.μ.

12:32LIFESTYLE

Στην Κέρκυρα θα γιορτάσει τα 68α γενέθλιά της η Μαντόνα

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Οδηγός διέσωσε άνδρα που πνιγόταν με λαβή Χάιμλιχ στη μέση του δρόμου - Βίντεο

14:40ΕΥ ΖΗΝ

Μελατονίνη ή μαγνήσιο: Ποιο είναι καλύτερο για τον ύπνο

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Συνελήφθη ο δήμαρχος Στυλίδας για την πυρκαγιά – Στο μικροσκόπιο το δίκτυο ηλεκτροδότησης

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά στην Αττικοβοιωτία - Εικόνα και Βίντεο του Newsbomb

16:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αυτοί είναι οι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις - Πότε θα διεξαχθούν οι αγώνες

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες εικόνες στη Βραζιλία: Απόπειρα απαγωγής παιδιού στη μέση του δρόμου με ταξί

12:37ΚΟΣΜΟΣ

Η τρίτη μικρότερη χώρα στον κόσμο άλλαξε το όνομα της - Η ιστορία της απόκοσμης Δημοκρατίας του Ναοερό

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Βίλια: Ελικόπτερο Erickson «σκύβει» πάνω από Πυροσβεστικό όχημα για τον εφοδιασμό του

08:01ΕΛΛΑΔΑ

«Θύελλα» αντιδράσεων στα social media με ρεπόρτερ που γέλασε σε ζωντανή σύνδεση από το πύρινο μέτωπο

15:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Παραπλανητικά μηνύματα σε γονείς και φίλους της 38χρονης έστελνε ο 26χρονος Αφγανός

18:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα €391 από τον ΟΠΕΚΑ, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια: Η προϋπόθεση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ