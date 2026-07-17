Ηλιακό έγκαυμα: Τα λάθη που καθυστερούν την επούλωση του δέρματος

Το ηλιακό έγκαυμα είναι βλάβη του δέρματος που προκαλείται από υπερβολική έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) του ήλιου. Μπορεί να προκαλέσει ερυθρότητα, θερμότητα, πόνο, πρήξιμο, ευαισθησία, ξεφλούδισμα και, σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, φουσκάλες.

Δεν υπάρχει άμεση θεραπεία για το ηλιακό έγκαυμα, αλλά η σωστή φροντίδα μπορεί να μειώσει τον πόνο, να προστατεύσει τον δερματικό φραγμό και να μειώσει τον κίνδυνο μόλυνσης, ενώ το σώμα επουλώνεται.

Τι πρέπει να κάνετε πρώτα

Απομακρυνθείτε από τον ήλιο αμέσως μόλις παρατηρήσετε ερυθρότητα, θερμότητα ή πόνο. Η περεταίρω έκθεση θα επιδεινώσει το έγκαυμα, ακόμα κι αν τα συμπτώματα εξακολουθούν να φαίνονται ήπια. Δροσίστε το δέρμα με ένα δροσερό ντους, μπάνιο ή υγρή κομπρέσα. Χρησιμοποιήστε δροσερό νερό, όχι πάγο, επειδή το υπερβολικό κρύο μπορεί να ερεθίσει το κατεστραμμένο δέρμα. Επαναλάβετε αρκετές φορές την ημέρα, εάν χρειάζεται. Αφού κρυώσετε, στεγνώστε απαλά το δέρμα και εφαρμόστε μια ενυδατική κρέμα (χωρίς άρωμα) ή τζελ αλόης βέρα. Η ενυδατική κρέμα λειτουργεί καλύτερα όταν το δέρμα είναι ακόμα ελαφρώς νωπό.

Πώς μπορείτε να μειώσετε τον πόνο και το πρήξιμο

Ο πόνος και το πρήξιμο συνήθως κορυφώνονται μέσα στις πρώτες 24-36 ώρες.

Ένα μη συνταγογραφούμενο αναλγητικό μπορεί να βοηθήσει αρκεί να χρησιμοποιείται σύμφωνα με την ετικέτα.

μπορεί να βοηθήσει αρκεί να χρησιμοποιείται σύμφωνα με την ετικέτα. Πίνετε επιπλέον νερό, επειδή το ηλιακό έγκαυμα τραβάει το υγρό προς το δέρμα και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό μετά από μια μέρα στην παραλία, άσκηση, κατανάλωση αλκοόλ ή έκθεση σε θερμότητα.

επειδή το ηλιακό έγκαυμα τραβάει το υγρό προς το δέρμα και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό μετά από μια μέρα στην παραλία, άσκηση, κατανάλωση αλκοόλ ή έκθεση σε θερμότητα. Αποφύγετε τα στενά ρούχα πάνω από το καμένο δέρμα. Τα χαλαρά, μαλακά υφάσματα είναι λιγότερο πιθανό να επιδεινώσουν τον ερεθισμό.

Τι πρέπει να κάνετε εάν το ηλιακό έγκαυμα δημιουργήσει φουσκάλες

Μην σκάτε τις φουσκάλες. Οι φουσκάλες προστατεύουν το δέρμα που επουλώνεται από κάτω και μειώνουν τον κίνδυνο μόλυνσης.

Εάν μια φουσκάλα σπάσει μόνη της, πλύνετε απαλά την περιοχή με σαπούνι και νερό, εφαρμόστε μια απλή προστατευτική αλοιφή, εάν χρειάζεται, και καλύψτε την με έναν καθαρό αντικολλητικό επίδεσμο. Μην ξεφλουδίζετε το χαλαρό δέρμα έντονα.

Το ηλιακό έγκαυμα με φουσκάλες είναι πιο σοβαρό από την ήπια ερυθρότητα. Οι μεγάλες φουσκάλες, οι φουσκάλες στο πρόσωπο, τα χέρια ή τα γεννητικά όργανα ή οι εκτεταμένες φουσκάλες θα πρέπει να ελέγχονται από δερματολόγο.

Τι πρέπει να αποφεύγετε να βάζετε στο ηλιακό έγκαυμα

Αποφύγετε προϊόντα που τσούζουν, παγιδεύουν τη θερμότητα ή ερεθίζουν το δέρμα. Αυτό περιλαμβάνει:

προϊόντα με βάση το αλκοόλ

σκληρά απολεπιστικά

αρωματικές λοσιόν

scrubs

προϊόντα που περιέχουν βενζοκαΐνη ή λιδοκαΐνη

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε βούτυρο, έλαια ή έντονα λιπαρά προϊόντα σε φρέσκο, ζεστό ηλιακό έγκαυμα. Αυτά μπορεί να είναι καταπραϋντικά στην αρχή, αλλά μπορεί να παγιδεύσουν τη θερμότητα και να ερεθίσουν το δέρμα.

Αποφύγετε επίσης το μαύρισμα ξανά ενώ το δέρμα επουλώνεται. Το ξεφλούδισμα σημαίνει ήδη κατεστραμμένο δέρμα και δεν αποτελεί ένδειξη ότι είναι έτοιμο για περισσότερο ήλιο.

Πότε πρέπει να ζητήσετε ιατρική βοήθεια

Ζητήστε συμβουλή δερματολόγου εάν το ηλιακό έγκαυμα προκαλεί:

έντονο πόνο

μεγάλες φουσκάλες

πρήξιμο

πύον

κόκκινες ραβδώσεις

πυρετό

ρίγη

ναυτία

πονοκέφαλο

σύγχυση

ζάλη

αφυδάτωση

πόνο στα μάτια

αλλαγές στην όραση

Η επείγουσα φροντίδα είναι ιδιαίτερα σημαντική για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα και οποιονδήποτε έχει σημάδια θερμικής ασθένειας, όπως λιποθυμία, σύγχυση ή αδυναμία ψύξης.

Πώς μπορείτε να αποτρέψετε ένα άλλο ηλιακό έγκαυμα;

Χρησιμοποιήστε ευρέος φάσματος SPF 30 ή υψηλότερο

Εφαρμόστε ξανά κάθε 2 ώρες ή και νωρίτερα μετά από κολύμπι και εφίδρωση

Καλύψτε περιοχές που συχνά υποτιμώνται, όπως αυτιά, χείλη, τριχωτό της κεφαλής, πέλματα ποδιών και πάνω πλευρές των χεριών. Η σκιά, τα καπέλα, τα γυαλιά ηλίου και τα προστατευτικά ρούχα προσθέτουν επιπλέον προστασία

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η σκιά βοηθάει, αλλά ακόμα και στη σκιά απαιτείται αντηλιακό και προστατευτικά ρούχα.

Συχνές Ερωτήσεις

Πόσο χρόνο χρειάζεται για να επουλωθεί ένα ηλιακό έγκαυμα;

Το ήπιο ηλιακό έγκαυμα συχνά βελτιώνεται εντός 3-5 ημερών. Τα πιο σοβαρά εγκαύματα με φουσκάλες μπορεί να χρειαστούν περισσότερο χρόνο.

Πρέπει να ξεφλουδίζω το καμένο δέρμα;

Όχι! Αφήστε το ξεφλουδισμένο δέρμα να αποβληθεί φυσικά. Το τράβηγμα μπορεί να ερεθίσει το νέο δέρμα και να αυξήσει τον κίνδυνο μόλυνσης.

Μπορεί το ηλιακό έγκαυμα να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου του δέρματος;

Ναι. Η έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία βλάπτει τα κύτταρα του δέρματος και αυξάνει τον μακροπρόθεσμο κίνδυνο καρκίνου του δέρματος. Οι περισσότεροι καρκίνοι του δέρματος προκαλούνται από υπερβολική έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία.

Συμπέρασμα

Η ανακούφιση από το ηλιακό έγκαυμα είναι απλή υπόθεση: απομακρυνθείτε από τον ήλιο, δροσίστε και ενυδατώστε το δέρμα, πίνετε υγρά, πάρτε αναλγητικά αν χρειάζεται και μην σπάτε μόνοι σας τυχόν φουσκάλες.

Τα περισσότερα ήπια ηλιακά εγκαύματα επουλώνονται με φροντίδα στο σπίτι, αλλά ο έντονος πόνος, οι μεγάλες φουσκάλες, τα σημάδια μόλυνσης, η αφυδάτωση και τα συμπτώματα της θερμοπληξίας χρήζουν ιατρικής φροντίδας.

Πηγές:

aad.org

mayoclinic.org (1)

mayoclinic.org (2)

cdc.gov