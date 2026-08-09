Βάζει νερό στο κρασί του ο Τραμπ; Τα μηνύματα που δείχνουν ότι ο τερματισμός του πολέμου πλησιάζει

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετά το ενδεχόμενο να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν χωρίς πυρηνική συμφωνία, εφόσον ανοίξουν πλήρως τα Στενά του Ορμούζ.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, συναντήθηκε με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν για να συζητήσουν οικονομικά και στρατιωτικά θέματα, καθώς και τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν δήλωσε ότι τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για συμφωνία με τις ΗΠΑ και τόνισε την ανάγκη επίλυσης των διαφορών μέσω διαπραγματεύσεων.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου υπογράμμισε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, είτε υπάρξει συμφωνία είτε όχι, και ανέφερε πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Λίβανο.

Η Ουάσινγκτον θεωρεί ότι πέτυχε τους στρατιωτικούς της στόχους και εστιάζει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για την ομαλοποίηση της κατάστασης. Snapshot powered by AI

Δημόσιες τοποθετήσεις, δημοσιεύματα αλλά και το βίντεο με την εμφάνιση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ενδέχεται να δείχνουν ότι μία συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου Ουάσινγκτον - Τεχεράνης είναι κοντά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει σε ανώτερους συνεργάτες του ότι ενδέχεται να είναι διατεθειμένος να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν χωρίς να εξασφαλίσει πυρηνική συμφωνία, υπό την προϋπόθεση ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά πλήρως, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να πιστεύει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έχει υποστεί τόσο μεγάλη ζημιά, ώστε να μην μπορεί να ανακάμψει ουσιαστικά κατά τη διάρκεια της προεδρίας του.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στην WSJ ότι η Ουάσινγκτον πέτυχε όλους τους στρατιωτικούς της στόχους κατά της Τεχεράνης και επικεντρώνεται πλέον στο άνοιγμα του Ορμούζ.

Συνάντηση Πεζεσκιάν - Χαμενεΐ και ενημέρωση για τις διαπραγματεύσεις με ΗΠΑ

Μέχρι χθες ελάχιστοι άνθρωποι είχαν δει από κοντά τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος επικοινωνούσε με τα ανώτατα κλιμάκια της ιρανικής ηγεσίας μέσω μεσαζόντων. Αυτό είχε επιβεβαιώσει σε δημόσιες δηλώσεις του και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί. Δημοσίως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν είχε δώσει μόνο γραπτές δηλώσεις.

Ωστόσο σήμερα ταυτόχρονα με το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα ο Χαμενεΐ συνάντησε και τον Ιρανό πρόεδρο, Μασούντ Πεζεσκιάν. Σύμφωνα με το Mehr, κατά τη διάρκεια της συνάντησης αντάλλαξαν λεπτομερώς απόψεις σχετικά με τα ζητήματα και τα προβλήματα της χώρας, ιδίως όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών διαβίωσης του λαού.

«Συζήτησαν επίσης τις τρέχουσες συνθήκες του τρίτου επιβεβλημένου πολέμου και το μέλλον που διαγράφεται, τις εξελίξεις στον στρατιωτικό τομέα, τις λύσεις για την εξασφάλιση πόρων και τη διαχείριση των δαπανών όσον αφορά το «ριάλ, το ξένο νόμισμα και την ενέργεια», καθώς και την οικονομική συνεργασία με ξένες χώρες», γράφει το ιρανικό πρακτορείο. Προφανώς η συγκεκριμένη αναφορά γίνεται για τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν.

Το μήνυμα της χρονικής συγκυρίας της συνάντησης

Οι συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγο πριν τις δηλώσεις με ειδικό βάρος που έκανε ο Ιρανός πρόεδρος για τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Ο Πεζεσκιάν υποστήριξε τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας, δηλώνοντας σε συνέντευξη Τύπου με δημοσιογράφους που μεταδόθηκε από το IRIB ότι πιστεύει ότι «τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για συμφωνία». Το μήνυμα φαινόταν να έχει στόχευση προς το εσωτερικό του Ιράν και κυρίως την σκληροπυρηνική μερίδα των μουλάδων που επιθυμεί να συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ και επιδιώκει εκδίκηση εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ.

«Υπάρχει συνοχή, δύναμη και ενότητα στη χώρα και, από ό,τι γνωρίζω, το Ιράν θεωρείται νικηφόρο και ισχυρό σε αυτόν τον πόλεμο», ανέφερε ο Ιρανός πρόεδρος. Ο Πεζεσκιάν σημείωσε ότι η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον θα έπρεπε να είχαν θεσπίσει έναν μηχανισμό για την αντιμετώπιση των φερόμενων παραβιάσεων του προηγούμενου μνημονίου τους, αντί να επιτρέψουν στις διαφορές να οδηγήσουν εκ νέου σε στρατιωτική αντιπαράθεση.

«Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να τις επιλύσουμε τώρα, αν είναι δυνατή μια λύση, κάτι για το οποίο γίνονται προσπάθειες στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων στο Ομάν», είπε ο Ιρανός πρόεδρος. Πρόσθεσε ότι ελπίζει το Ιράν να μπορέσει να ξεπεράσει την τρέχουσα κατάσταση που δεν είναι ούτε σε πόλεμο ούτε σε ειρήνη.

Το μήνυμα Νετανιάχου για τα πυρηνικά του Ιράν

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε δηλώσεις του μίλησε με θερμά λόγια για τον Αμερικανό πρόεδρο. «Έχω μεγάλη εκτίμηση για τον Πρόεδρο Τραμπ. Είναι ένας σπουδαίος φίλος μας στο Λευκό Οίκο. Εκτιμώ ιδιαίτερα την ιστορική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες ενάντια στις προσπάθειες του Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Και θέλω να τονίσω ξανά: Με ή χωρίς συμφωνία, όσο είμαι πρωθυπουργός, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα», διεμήνυσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Σε αντίθεση με όλους εκείνους που μας κάνουν κήρυγμα, εμείς κάνουμε ό,τι πρέπει να γίνει για την ασφάλεια του Ισραήλ, και μπορούμε και ξέρουμε πώς να υπερασπιστούμε τη θέση μας ακόμη και απέναντι στους καλύτερους φίλους μας, όταν αυτό είναι απαραίτητο», τόνισε ο Νετανιάχου.

Παράλληλα ανέφερε ότι «θέλω να το ξεκαθαρίσω: τις τελευταίες ημέρες, το Ισραήλ ενήργησε με δύναμη στον Λίβανο, εξοντώνοντας τρομοκράτες, μεταξύ άλλων και στην οροσειρά Αλί αλ-Ταχέρ. Δεν μπορώ να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό. Είμαστε απασχολημένοι με μια πολύ σημαντική επιχείρηση. Ενεργούμε με ορθή κρίση και σοφία».

Ο Νετανιάχου υπογράμμισε ότι «η ασφάλεια όλων των πολιτών του Ισραήλ δεν υπόκειται σε διαπραγμάτευση. Παραμένουμε αμετακίνητοι όσον αφορά αυτά τα συμφέροντα».

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