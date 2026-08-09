Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Κορωπί - Επιχειρούν και εναέρια μέσα, ήχησε το 112
Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση
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Πυρκαγιά ξέσπασε περί τις 16:00 στο Κορωπί. Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση, ενώ ήχησε το 112 που καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
Επί τόπου επιχειρούν 84 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και της 1ης ΕΜΑΚ, 24 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Μια ώρα αργότερα η φωτιά οριοθετήθηκε.
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