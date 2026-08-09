Thessaly Pass 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τα vouchers των €200 - Οι δικαιούχοι και οι προορισμοί

Snapshot Η πλατφόρμα vouchers.gov.gr θα ανοίξει για αιτήσεις στα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου για το πρόγραμμα Thessaly Pass 2026.

Το πρόγραμμα παρέχει άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα αξίας 200 ευρώ για διαμονή, εστίαση και τοπικές μετακινήσεις σε συγκεκριμένους δήμους του Πηλίου.

Η ένταξη στο πρόγραμμα δεν εξαρτάται από εισοδηματικά κριτήρια και το ποσό είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές.

Δικαιούχοι είναι όλοι οι ενήλικοι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με βάση τη φορολογική δήλωση 2024, ενώ ως ωφελούμενοι θεωρούνται σύζυγοι και ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα.

Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω Taxisnet ή δια ζώσης στα ΚΕΠ μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας. Snapshot powered by AI

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) που θα ανοίξει το δρόμο για την ενεργοποίηση του προγράμματος Thessaly Pass 2026. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλατφόρμα vouchers.gov.gr αναμένεται να ανοίξει για την υποβολή των αιτήσεων στα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου.

Το πρόγραμμα αφορά την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2026 και παρέχει στους δικαιούχους μια άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα. Τα χρήματα μπορούν να εξαργυρωθούν αποκλειστικά για διαμονή, εστίαση και τοπικές μετακινήσεις στους Δήμους Βόλου, Ζαγοράς – Μουρεσίου και Νοτίου Πηλίου.

Τα βασικά σημεία του προγράμματος

Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια: Η ένταξη στο πρόγραμμα δεν εξαρτάται από το ύψος του εισοδήματος των ενδιαφερομένων.

Ποσό και προστασία: Το voucher ανέρχεται στα 200 ευρώ ανά περίοδο. Η οικονομική αυτή ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές προς το Δημόσιο ή τις τράπεζες.

Δύο φάσεις υλοποίησης: Βάσει του αρχικού σχεδιασμού, το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο περιόδους (Σεπτέμβριος–Οκτώβριος και Νοέμβριος–Δεκέμβριος). Η τελική διαμόρφωση των ημερομηνιών θα οριστικοποιηθεί με την έκδοση της ΚΥΑ.

Χριστουγεννιάτικες αποδράσεις: Η διάρκεια του προγράμματος καλύπτει και την περίοδο των εορτών, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να αξιοποιήσουν το voucher για χριστουγεννιάτικες διακοπές στους επιλέξιμους προορισμούς.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και τα ωφελούμενα μέλη

Δικαιούχοι είναι όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα (άγαμα, έγγαμα, σε χηρεία ή με σύμφωνο συμβίωσης) που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με βάση την εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2024. Σε περίπτωση χωριστής δήλωσης συζύγων, δικαιούχος θεωρείται ο υπόχρεος υποβολής.

Ως ωφελούμενοι του δικαιούχου ορίζονται:

Ο/η σύζυγος ή το πρόσωπο με το οποίο έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης.

Τα ενήλικα τέκνα που δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη στη φορολογική δήλωση του 2024.

Σημειώνεται ότι αν και οι δύο σύζυγοι πληρούν τις προϋποθέσεις δικαιούχου, ο ένας εκλαμβάνεται ως ωφελούμενος του άλλου.

Πώς θα υποβληθούν οι αιτήσεις

Μόλις ανοίξει η διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους με δύο τρόπους:

Ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Διά ζώσης, μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Διαβάστε επίσης