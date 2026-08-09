Έκρηξη της Θήρας: Ο σκελετός 15χρονου που ξεκλειδώνει τα μυστικά της Μινωικής καταστροφής

Snapshot Η ανακάλυψη του σκελετού ενός εφήβου στα παράλια της Τουρκίας συνδέεται με το τσουνάμι που προκάλεσε η έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης πριν από 3.500 χρόνια.

Η ραδιοχρονολόγηση των οστών τοποθετεί την έκρηξη γύρω στο 1500 π.Χ., μεταθέτοντας την ημερομηνία κατά περίπου 100 χρόνια αργότερα από την προηγούμενη εκτίμηση του 1600 π.Χ.

Το εύρημα επιβεβαιώνει τον ρόλο της ηφαιστειακής έκρηξης στην παρακμή του Μινωικού Πολιτισμού, συμβαδίζοντας με την έναρξη της παρακμής στα μέσα του 15ου αιώνα π.Χ.

Η ανακάλυψη αποτελεί το πρώτο ανθρώπινο θύμα που βρέθηκε άμεσα συνδεδεμένο με τα τσουνάμι της έκρηξης της Θήρας.

Η νέα χρονολόγηση αμφισβητεί τις αιγυπτιολογικές πηγές που συνδέουν την έκρηξη με γεγονότα γύρω στο 1550 π.Χ. και προσφέρει πιο ακριβή χρονικό πλαίσιο για την καταστροφή. Snapshot powered by AI

Πριν από χιλιάδες χρόνια, ένας έφηβος στα παράλια της σημερινής Τουρκίας κοίταξε κάποιο πρωί τη θάλασσα και είδε ένα τσουνάμι ύψους έως και 25 μέτρων να σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του, κατευθυνόμενο προς το σπίτι του. Το πρόβλημα στο πόδι του δεν του άφησε κανένα περιθώριο διαφυγής προς τα ψηλότερα σημεία.

Η ανακάλυψη της σορού του, περισσότερα από 3.500 χρόνια μετά τον βίαιο θάνατό του, ενδέχεται να λύνει οριστικά έναν γρίφο δεκαετιών γύρω από τη ηφαιστειακή έκρηξη που αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές της αρχαιότητας. Οι αναλύσεις στα λείψανά του φαίνεται να επιβεβαιώνουν τον καθοριστικό ρόλο της έκρηξης στην παρακμή του Μινωικού Πολιτισμού.

Η ιστορία του τραγικού του τέλους ξεκίνησε 140 μίλια μακριά από την πατρίδα του, το Τσεσμέ, στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου: στο νησί της Σαντορίνης.

Η «Πομπηία του Αιγαίου»

Οι Μινωίτες, ένας από τους σημαντικότερους πολιτισμούς της Εποχής του Χαλκού στη Μεσόγειο, είχαν ως βάση τους την Κρήτη, αλλά διατηρούσαν ένα ακμάζον εμπορικό επίνειο στο Ακρωτήρι της Σαντορίνης στα μέσα της 2ης χιλιετίας π.Χ.

Στο ντοκιμαντέρ «Lost Treasures Of Ancient Greece: Pompeii’s Lost Twin» του National Geographic, η καθηγήτρια Μπέβερλι Γκούντμαν από το Πανεπιστήμιο της Χάιφα σημειώνει: «Οι κάτοικοι στο Ακρωτήρι ξεχώριζαν για την εντυπωσιακή τεχνολογική τους εξέλιξη, πρωτοφανή για την εποχή - μιλάμε για αποχετευτικά συστήματα και εκπληκτικές τοιχογραφίες».

Η ευημερία του Ακρωτηρίου, ωστόσο, διακόπηκε απότομα από μια γιγαντιαία έκρηξη, εκατό φορές ισχυρότερη από εκείνη που έθαψε την Πομπηία. Η Σαντορίνη ισοπεδώθηκε, αφήνοντας πίσω της ένα σύμπλεγμα νησιών γύρω από μια καταποντισμένη καλδέρα.

Το Ακρωτήρι χαρακτηρίστηκε ως η «Πομπηία του Αιγαίου» όταν τα ερείπιά του ανακαλύφθηκαν διατηρημένα κάτω από την ηφαιστειακή τέφρα τον 19ο αιώνα. Όμως, αντίθετα με την ιταλική πόλη, εκεί δεν βρέθηκαν ανθρώπινα λείψανα.

«Δεν έχουμε τους ανθρώπους», εξηγεί η Γκούντμαν. «Και δυστυχώς δεν διαθέτουμε γραπτές μαρτυρίες για να γνωρίζουμε πώς οι ίδιοι αντιλαμβάνονταν τον κόσμο τους».

Ο μινωικός πολιτισμός άρχισε να παρακμάζει από τα μέσα του 15ου αιώνα π.Χ. και είχε σχεδόν εξαφανιστεί μέχρι τον 12ο αιώνα π.Χ. Παρέμεινε ξεχασμένος από την ιστορία μέχρι την ανακάλυψη του Ανακτόρου της Κνωσού το 1900. Καθώς η γραφή τους δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί πλήρως, η ζωή και η εξαφάνισή τους εξακολουθούν να προβληματίζουν τους μελετητές.

Η επιστημονική διαμάχη για τη χρονολόγηση

Η έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας εκτιμάται ότι εκτίναξε 44 κυβικά χιλιόμετρα υλικού. Καθώς τα υλικά έπεφταν στη θάλασσα, προκάλεσαν τεράστια τσουνάμι που σάρωσαν τη Μεσόγειο, πλήττοντας καίρια την Κρήτη —γεγονός που γέννησε τη θεωρία ότι η έκρηξη πυροδότησε την κατάρρευση των Μινωιτών.

Ωστόσο, η ακριβής ημερομηνία αποτελούσε αντικείμενο έντονης διαμάχης, εξαιτίας της απόκλισης ανάμεσα στη ραδιοχρονολόγηση οργανικών υπολειμμάτων και τα αρχαιολογικά ευρήματα.

Αρχικά, η έκρηξη τοποθετούνταν γύρω στο 1600 π.Χ., με βάση την ανάλυση απανθρακωμένου ξύλου. Παράλληλα, γραπτές αναφορές από την Αίγυπτο γύρω στο 1550 π.Χ. (η περίφημη «Στήλη της Καταιγίδας») περιγράφουν μια θεομηνία που πολλοί συνέδεσαν με το ηφαίστειο. Και οι δύο αυτές εκδοχές, όμως, απείχαν τουλάχιστον έναν αιώνα από την έναρξη της παρακμής των Μινωιτών (1450 π.Χ.).

Το εύρημα στο Τσεσμέ που αλλάζει τα δεδομένα

Σε διάφορα σημεία του Αιγαίου υπάρχει ένα λεπτό στρώμα τέφρας στα πετρώματα - γεωλογικό αποτύπωμα της έκρηξης της Σαντορίνης. Το ίδιο στρώμα εντοπίστηκε και στην περιοχή Τσεσμέ-Μπαγλαραρασί στη δυτική Τουρκία.

«Μετά την έκρηξη και την άφιξη των τσουνάμι, η ζωή σε εκείνη την περιοχή σταμάτησε για πάντα», αναφέρει ο καθηγητής Βασίφ Σαχόγλου από το Πανεπιστήμιο της Άγκυρας. «Το Άγιο Δισκοπότηρο για εμάς ήταν να βρούμε την ακριβή ημερομηνία της καταστροφής».

Η απάντηση φαίνεται πως δόθηκε τελικά από την ομάδα του Σαχόγλου, που έφερε στο φως τον σκελετό ενός αγοριού 15 ή 16 ετών. Το σώμα ήταν ξαπλωμένο ανάσκελα —σε μια εποχή που οι ταφές γίνονταν πάντα στο πλάι. Πρόκειται για το πρώτο ανθρώπινο θύμα που ανακαλύπτεται μέσα σε αποθέσεις τσουνάμι οι οποίες συνδέονται άμεσα με την έκρηξη της Θήρας.

Το αγόρι καταπλακώθηκε από συντρίμμια όταν το κύμα χτύπησε την ακτή. Ίχνη παλαιότερου τραυματισμού στο γόνατό του υποδεικνύουν ότι πιθανότατα κούτσαινε, κάτι που εμπόδισε την διαφυγή του, ενώ κατά τη διάρκεια της καταστροφής υπέστη συντριπτικό κάταγμα στο μηριαίο οστό και βαθιά τραύματα που του στοίχισαν τη ζωή.

Η λύση του γρίφου

Το πιο σημαντικό στοιχείο, όμως, είναι ότι η ραδιοχρονολόγηση των ίδιων των οστών τοποθετεί τον θάνατό του γύρω στο 1500 π.Χ., και οπωσδήποτε όχι νωρίτερα από τις τελευταίες δεκαετίες του 16ου αιώνα π.Χ.

Αυτό το εύρημα προσφέρει ένα εξαιρετικά ακριβές χρονικό ορόσημο, παρακάμπτοντας τις αβεβαιότητες που συνοδεύουν τη χρονολόγηση κάρβουνου ή σπόρων.

Όπως καταλήγει η έρευνα, τα νέα αυτά στοιχεία μεταθέτουν την ημερομηνία της έκρηξης σχεδόν 100 χρόνια αργότερα από την επικρατούσα θεωρία του 1600 π.Χ. Παρότι έρχονται σε αντίθεση με τις αιγυπτιολογικές πηγές, «κουμπώνουν» απόλυτα με την αρχή της παρακμής του Μινωικού Πολιτισμού, που ξεκίνησε μέσα στα επόμενα 50 χρόνια.

*Με πληροφορίες από Times

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