ΗΠΑ: Μέχρι τα τέλη Αυγούστου θα έχουν τοποθετηθεί κάμερες σώματος σε όλους τους πράκτορες της ICE

Snapshot Η υπηρεσία ICE θα ολοκληρώσει την εγκατάσταση καμερών σώματος σε όλους τους πράκτορές της έως τα τέλη Αυγούστου.

Η επιτάχυνση της τοποθέτησης καμερών προκύπτει από έντονες διαμαρτυρίες για πολλαπλούς θανάτους από πυροβολισμούς που αφορούν την ICE.

Η πολιτική της ICE επιτρέπει τη γρήγορη δημοσιοποίηση του καταγεγραμμένου υλικού σε περιπτώσεις σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου κατά τις επιχειρήσεις.

Η υπηρεσία μπορεί να περιορίσει τη δημοσιοποίηση του υλικού για την προστασία εν εξελίξει ερευνών ή της ιδιωτικότητας των εμπλεκόμενων.

Υπάρχει αυξανόμενη πίεση προς την ICE για μεγαλύτερη διαφάνεια και χρήση καμερών σώματος σε καταστάσεις ελέγχου οχημάτων. Snapshot powered by AI

Επιταχύνεται η εγκατάσταση καμερών στις στολές των πρακτόρων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), μετά τους πολλαπλούς θανάτους από πυροβολισμούς που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα.

Πρόκειται για ένα αίτημα που έχουν πολλοί πολίτες οι οποίοι είδαν τους πυροβολισμούς στο κεφάλι κατά δύο Αμερικανών πολιτών το προηγούμενο διάστημα, ενώ τον περασμένο μήνα έχουν σημειωθεί τουλάχιστον τρεις αντίστοιχοι θάνατοι κατά τη διάρκεια επιχείρησης πρακτόρων της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Μάλιστα, λόγω την έντονων διαμαρτυριών, η υπηρεσία ανακοίνωσε ότι αναμένεται να ολοκλήρωσει την εγκατάσταση καμερών στις στολές όλων των πρακτόρων, έως τα τέλη Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο ο αναπληρωτής διευθυντής της υπηρεσίας, Ντέιβιντ Βεντουρέλα

Σύμφωνα με το Reuters, η πολιτική της ICE προβλέπει τη δυνατότητα ταχείας δημοσιοποίησης καταγεγραμμένου υλικού, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, σε περιπτώσεις σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου κατά τη διάρκεια επιχείρησης.

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε ο Βεντουρέλα, η υπηρεσία μπορεί να κρατήσει το υλικό μακριά από τη δημοσιότητα όταν η δημοσιοποίησή του ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο εν εξελίξει έρευνες ή να παραβιάσει την ιδιωτικότητα εμπλεκόμενων προσώπων.Πίεση μετά τους θανατηφόρους πυροβολισμούς

Η απόφαση για την καθολική χρήση καμερών σώματος εντάσσεται σε ένα κλίμα αυξανόμενων πιέσεων προς την ICE για μεγαλύτερη διαφάνεια στις επιχειρήσεις της.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο αρμόδιος για τα σύνορα στην κυβέρνηση Τραμπ, Τομ Χόμαν, έχει δηλώσει ότι οι αξιωματικοί της ICE θα υποχρεούνται να καταγράφουν τις στάσεις οχημάτων, χρησιμοποιώντας τουλάχιστον μία κάμερα σώματος.

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