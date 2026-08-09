Έδεσσα: Εξαφάνιση ενήλικα από το χωριό Μεσημέρι - Η ανακοίνωση του «Χαμόγελο του Παιδιού»

Snapshot Ο Καραΐτσος Ραφαήλ-Γεώργιος, 31 ετών, εξαφανίστηκε την 06/08/2026 από το χωριό Μεσημέρι της Έδεσσας.

Η εξαφάνιση του δηλώθηκε στο «Χαμόγελο του Παιδιού» στις 08/08/2026, και τα στοιχεία του δημοσιοποιήθηκαν κατόπιν αιτήματος της οικογένειας.

Υπάρχει πιθανότητα να κινδυνεύει η ζωή του, σύμφωνα με την ανακοίνωση του οργανισμού.

Ο Καραΐτσος έχει ύψος 1,80 μ., βάρος 90 κιλά, καστανά μάτια και μαλλιά, και φορούσε σκούρα βερμούδα, κοντομάνικη μπλούζα και μπλε παπούτσια την ημέρα της εξαφάνισης. Snapshot powered by AI

Την Πέμπτη 06/08/2026 στις 15:00 το μεσημέρι, εξαφανίστηκε από το χωριό Μεσημέρι της Έδεσσας, ο Καραΐτσος Ραφαήλ-Γεώργιος, 31 ετών.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε το Σάββατο, 08/08/2026, για την εξαφάνιση του άνδρα και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Καραΐτσος Ραφαήλ-Γεώργιος έχει ύψος 1,80 μ., 90 κιλά, έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε σκούρα βερμούδα, κοντομάνικη μπλούζα και μπλε παπούτσια.

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