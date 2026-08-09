Χακάν Φιντάν: Η συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν λειτουργεί σαν το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

Snapshot Η Κοινή Συμφωνία Άμυνας της Μέκκας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν λειτουργεί τεχνικά ως συλλογική άμυνα παρόμοια με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.

Η συμφωνία δεν στοχεύει εναντίον συγκεκριμένης χώρας και δεν περιλαμβάνει κοινή γραπτή απειλή.

Η Τουρκία επιδιώκει να ενισχύσει τη σταθερότητα και την ευημερία στην περιοχή μέσω θεσμικών μηχανισμών και διαρκών περιφερειακών δεσμών.

Η πρακτική εφαρμογή της συμφωνίας θα καθοριστεί από πολιτικές και στρατιωτικές επιτροπές, με δυνατότητα ποικίλων μορφών υποστήριξης σε περίπτωση επίθεσης.

Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση ως κράτος και τονίζει την ανάγκη σεβασμού των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων. Snapshot powered by AI

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε το Σάββατο ότι η Κοινή Συμφωνία Άμυνας της Μέκκας είναι τεχνικά η ίδια με το άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ που αφορά στη συλλογική άμυνα.

Μιλώντας στο Anadolu Agency, ο Φιντάν δήλωσε ότι η συμφωνία που υπογράφηκε από την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν στοχεύει να συμβάλει στη διαρκή σταθερότητα της περιοχής. «Δεν υπάρχει κοινή απειλή που έχουμε θέσει γραπτώς», δήλωσε ο Φιντάν, προσθέτοντας ότι η συμφωνία δεν στοχεύει καμία χώρα που δεν επιτίθεται στους υπογράφοντες.

Τόνισε ότι η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν δεν είναι επεκτατικές χώρες, ενώ δήλωσε ότι άλλες χώρες όπως η Αίγυπτος θα μπορούσαν να ενταχθούν στη συμφωνία.

Η Τουρκία επιδιώκει την ευημερία των περιφερειακών χωρών

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας δήλωσε ότι οι ηγέτες που ανέρχονται στις χώρες γύρω από τη Μέση Ανατολή δεν λύνουν τα προβλήματα, αλλά τα κάνουν πιο έντονα με αποτέλεσμα να αυξάνεται το κόστος για την ασφάλεια. Σημείωσε ότι οι περιφερειακές χώρες θα πρέπει να αυξήσουν τους θεσμικούς μηχανισμούς για την εξασφάλιση της σταθερότητας και της ευημερίας της εκάστοτε χώρας.

Ο Φιντάν είπε ότι η Τουρκία έχει ισχυρές σχέσεις με σχεδόν όλες τις χώρες της περιοχής, προσθέτοντας: «Αλλά αυτές ήταν σχέσεις που διαμορφώθηκαν σε μεγάλο βαθμό από τις επικρατούσες συνθήκες, τις πολιτικές αντιλήψεις και την κατανόηση και θα μπορούσαν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή».

Είπε ότι η Άγκυρα επιδιώκει να κάνει τους περιφερειακούς δεσμούς της πιο διαρκείς και δομημένους για την προώθηση της σταθερότητας, τονίζοντας ότι η διαρκής οικονομική ολοκλήρωση απαιτεί ασφάλεια και αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Σε πρώιμο στάδιο η συμφωνία

Επικαλούμενος το παράδειγμα της ΕΕ, ο Φιντάν είπε ότι η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα διαμορφώνεται στο περιβάλλον που παρέχει η αμερικανική ομπρέλα ασφαλείας. Το όραμα όμως της Τουρκίας, πρόσθεσε, είναι να μειώσει την αστάθεια και να προωθήσει την ευημερία και των πληθυσμών και των περιφερειακών κρατών.

Ο Φιντάν αναγνώρισε ότι η πρωτοβουλία παραμένει σε πρώιμο στάδιο και δεν θα είναι εύκολο να καθιερωθεί, αλλά δήλωσε ότι η Τουρκία έχει ήδη ολοκληρώσει τις απαραίτητες εννοιολογικές και θεσμικές προετοιμασίες.

Ο υπουργός δήλωσε ότι οι προετοιμασίες για την Κοινή Συμφωνία Άμυνας της Μέκκας βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και σχεδόν δύο χρόνια και οκτώ μήνες, με συνομιλίες που αφορούν τους υπογράφοντες και άλλες περιφερειακές χώρες.

Σύγκριση στο ΝΑΤΟ

Επισημαίνοντας ότι η συμφωνία επιβάλλει υποχρεώσεις στις υπογράφουσες χώρες, ο Φιντάν σημείωσε ότι η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ από το 1952 και η Κοινή Συμφωνία Άμυνας της Μέκκας είναι τεχνικά παρόμοια με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ για τη συλλογική άμυνα, επιτρέποντας στα μέλη να επωφελούνται ο ένας από την προστατευτική υποστήριξη του άλλου.

Όπως ανέφερε, αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά σε άλλες χώρες ώστε να επιτεθούν σε ένα μέλος ευρύτερης συμμαχίας και δίνεται η δυνατότητα επίλυσης πολιτικών και οικονομικών ζητημάτων μέσω της διπλωματίας.

«Αυξάνεται η ικανότητα αποτροπής. Δεύτερον, αντί να στείλουν ένα μήνυμα σε ένα εξωτερικό κόμμα, οι χώρες που υπογράφουν τέτοιες συμμαχίες καταδεικνύουν και δεσμεύουν ότι δεν θα αποτελέσουν απειλή για την ασφάλεια του άλλου, αλλά αντίθετα θα εγγυηθούν η μία την ασφάλεια του άλλου», είπε.

Ο Φιντάν είπε ότι αυτό ήταν το σημείο εκκίνησης μιας συμμαχίας ασφαλείας, προσθέτοντας ότι τα μέλη θα πρέπει στη συνέχεια να εργαστούν σύμφωνα με τις υπάρχουσες απειλές.

Πώς θα εφαρμοστεί

Ερωτηθείς εάν μια επίθεση θα πυροδοτήσει αμέσως υποχρέωση άμυνας στις άλλες χώρες βάσει της συμφωνίας και πώς μια τέτοια υποχρέωση θα καταστεί επιχειρησιακή, ο Φιντάν είπε ότι το κείμενο περιέχει γενικές δεσμεύσεις των οποίων η πρακτική εφαρμογή θα εξαρτηθεί από συζητήσεις και αποφάσεις από τους αρμόδιους φορείς.

Είπε ότι μια χώρα θα χρειαστεί να υποβάλει αίτηση για βοήθεια και θα καθορίσει το είδος της υποστήριξης που χρειάζεται.

Ο Φιντάν πρόσθεσε ότι μια χώρα θα μπορούσε να ζητήσει διαφορετικές μορφές υποστήριξης, που κυμαίνονται από τις μυστικές υπηρεσίες έως πυρομαχικά ή, εάν είναι απαραίτητο, στρατιωτικές μονάδες, ανάλογα με την κλίμακα της απειλής.

Επίσης πρόσθεσε ότι η συμμαχία θα έχει μια πολιτική και στρατιωτική επιτροπή που θα περιλαμβάνει υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας και αρχηγούς γενικού επιτελείου, παρόμοιο με τις δομές του ΝΑΤΟ.

Πρόσθεσε ότι η συμμαχία θα προχωρήσει πέρα από την υπογραφή της συμφωνίας, με μια γραμματεία που επιβλέπει ζητήματα που σχετίζονται με την άμυνα και παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων.

«Καθώς οι υπογραφές μόλις έχουν τεθεί επί της συμφωνίας, δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμη αυτό το έργο», δήλωσε ο Φιντάν, προσθέτοντας ότι μετά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής, οι υπουργοί πιθανότατα θα παρουσιάσουν προτάσεις στους ηγέτες για το κατεστημένο, τη δομή και τη λειτουργία της γραμματείας, καθώς και τα αρχικά καθήκοντά της.

Είπε ότι η συμμαχία θα καλύψει ένα ευρύ φάσμα στρατιωτικών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαλειτουργικότητας, ή της ικανότητας των χωρών με διαφορετικές στρατιωτικές δομές να λειτουργούν από κοινού.

Άλλοι τομείς θα περιλαμβάνουν κοινή κατάρτιση, αμοιβαία υποστήριξη, εφοδιασμό, αξιολογήσεις απειλών, ανταλλαγή πληροφοριών και, το πιο σημαντικό, τη συνεργασία της αμυντικής βιομηχανίας.

«Δεν αναγνωρίζουμε το Κυπριακό κράτος»

Αναφορικά με την Κύπρο, ο Φινταν είπε ότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση ως κράτος και τόνισε ότι τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων πρέπει να γίνουν σεβαστά.

«Δεν αναγνωρίζουμε την ελληνοκυπριακή πλευρά ως κράτος. Αν δεν αναγνωρίσετε τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, τότε δεν αναγνωρίζω την κρατική σας υπόσταση», είπε ο Φιντάν. «Δεν είστε το κράτος που ιδρύθηκε το 1960», πρόσθεσε.

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