Meteo: Οι 8 περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες

Snapshot Την 8η Αυγούστου καταγράφηκαν υψηλές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Η υψηλότερη θερμοκρασία σημειώθηκε στον Λαγκαδά με 39,5°C.

Σε αρκετές άλλες περιοχές οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 38°C.

Τα στοιχεία προέρχονται από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr. Snapshot powered by AI

Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν το Σάββατο 8 Αυγούστου σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τον υδράργυρο να πλησιάζει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Η υψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας σημειώθηκε στον Λαγκαδά, όπου το θερμόμετρο έδειξε 39,5°C, σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Σε αρκετές ακόμη περιοχές οι θερμοκρασίες κινήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά, οι οκτώ υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν το Σάββατο 8 Αυγούστου ήταν οι εξής:

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