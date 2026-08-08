Meteo: Οι 8 περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες
Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν το Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στους 39,5°C έφτασε ο υδράργυρος στον Λαγκαδά.
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Την 8η Αυγούστου καταγράφηκαν υψηλές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.
- Η υψηλότερη θερμοκρασία σημειώθηκε στον Λαγκαδά με 39,5°C.
- Σε αρκετές άλλες περιοχές οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 38°C.
- Τα στοιχεία προέρχονται από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.
Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν το Σάββατο 8 Αυγούστου σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τον υδράργυρο να πλησιάζει τους 40 βαθμούς Κελσίου.
Η υψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας σημειώθηκε στον Λαγκαδά, όπου το θερμόμετρο έδειξε 39,5°C, σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.
Σε αρκετές ακόμη περιοχές οι θερμοκρασίες κινήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 38 βαθμούς Κελσίου.
Αναλυτικά, οι οκτώ υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν το Σάββατο 8 Αυγούστου ήταν οι εξής:
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή