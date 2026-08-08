Βουλγαρία: Drone συνετρίβη κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου - Εξηγήσεις ζητά η Σόφια από το Κίεβο

Snapshot Το βουλγαρικό υπουργείο Άμυνας αναγνώρισε το drone ως μοντέλο «Maya», που χρησιμοποιείται από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις για αποστολές αντιπερισπασμού.

Η Βουλγαρία ζήτησε εξηγήσεις από το Κίεβο, το οποίο αρνήθηκε οποιαδήποτε σκόπιμη ενέργεια και ανακοίνωσε ότι θα διερευνήσει το περιστατικό.

Η έκρηξη του drone σημειώθηκε κοντά σε συνοριακό σημείο και σταθμό συμπίεσης του αγωγού, προκαλώντας ανησυχία για πιθανή ύπαρξη εκρηκτικής ύλης.

Οι έρευνες συνεχίζονται τόσο στη Βουλγαρία όσο και στη Ρουμανία για την προέλευση, τη διαδρομή και τις συνθήκες πτώσης του drone. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στη Βουλγαρία μετά την πτώση μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε περιοχή κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία, σε μικρή απόσταση από υποδομή του διαβαλκανικού αγωγού φυσικού αερίου που συνδέει την Τουρκία με την Ουκρανία.

Το drone κατέληξε σε αγροτική έκταση, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή απώλειες ανθρώπινων ζωών. Ωστόσο, η παρουσία του στην περιοχή προκάλεσε έντονη ανησυχία, καθώς εντοπίστηκε περίπου ένα χιλιόμετρο από σταθμό συμπίεσης του αγωγού, κοντά στο συνοριακό πέρασμα Κάρνταμ.

Μετά την ανάλυση των συντριμμιών, το βουλγαρικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος πιθανότατα ανήκει στον τύπο «Maya», ένα μοντέλο που χρησιμοποιείται ευρέως από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και προορίζεται για αποστολές αντιπερισπασμού.

Οι βουλγαρικές Αρχές κάλεσαν την Ουκρανή πρέσβη για εξηγήσεις, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο το drone να συνδέεται με την Ουκρανία. Από την πλευρά του, το Κίεβο αρνήθηκε ότι υπήρξε σκόπιμη ενέργεια εναντίον της Βουλγαρίας, υπογραμμίζοντας ότι ο ουκρανικός στρατός δεν κατεύθυνε εσκεμμένα κανένα αεροσκάφος προς το βουλγαρικό έδαφος. Παράλληλα, η ουκρανική πλευρά γνωστοποίησε ότι θα διερευνήσει το περιστατικό.

Ο Βούλγαρος πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ δήλωσε ότι το drone εξερράγη σε πολύ μικρή απόσταση από το συνοριακό σημείο με τη Ρουμανία. Σύμφωνα με τον ίδιο, πριν από την έκρηξη είχε καταγραφεί ο ήχος του μη επανδρωμένου αεροσκάφους από τις ρουμανικές συνοριακές Αρχές, ενώ λίγο αργότερα Βούλγαροι συνοριοφύλακες είδαν ισχυρή έκρηξη και μαύρο καπνό.

Οι συγκεκριμένες ενδείξεις οδήγησαν τις βουλγαρικές Αρχές στην εκτίμηση ότι το drone ενδέχεται να έφερε εκρηκτική ύλη. Ωστόσο, ο Ράντεφ δεν προχώρησε σε συμπέρασμα σχετικά με την προέλευση ή την πορεία του αεροσκάφους.

Το περιστατικό εξετάζεται παράλληλα από τη Ρουμανία. Το ρουμανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα ραντάρ της χώρας δεν κατέγραψαν αεροσκάφος να περνά από τον ρουμανικό εναέριο χώρο με κατεύθυνση προς τη Βουλγαρία.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς τα περιστατικά με drones έχουν αυξηθεί στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, στο πλαίσιο του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Η γειτονική Ρουμανία έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένα ανάλογες παραβιάσεις, ενώ στη Βουλγαρία ένα τέτοιο περιστατικό θεωρείται μέχρι σήμερα ιδιαίτερα σπάνιο.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις βουλγαρικές Αρχές να επιχειρούν να εξακριβώσουν την προέλευση του drone, την ακριβή διαδρομή του και τις συνθήκες που οδήγησαν στην πτώση και την έκρηξή του.