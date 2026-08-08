Βουλγαρία: Drone συνετρίβη κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου - Εξηγήσεις ζητά η Σόφια από το Κίεβο

Μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Βουλγαρία: Drone συνετρίβη κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου - Εξηγήσεις ζητά η Σόφια από το Κίεβο
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το βουλγαρικό υπουργείο Άμυνας αναγνώρισε το drone ως μοντέλο «Maya», που χρησιμοποιείται από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις για αποστολές αντιπερισπασμού.
  • Η Βουλγαρία ζήτησε εξηγήσεις από το Κίεβο, το οποίο αρνήθηκε οποιαδήποτε σκόπιμη ενέργεια και ανακοίνωσε ότι θα διερευνήσει το περιστατικό.
  • Η έκρηξη του drone σημειώθηκε κοντά σε συνοριακό σημείο και σταθμό συμπίεσης του αγωγού, προκαλώντας ανησυχία για πιθανή ύπαρξη εκρηκτικής ύλης.
  • Οι έρευνες συνεχίζονται τόσο στη Βουλγαρία όσο και στη Ρουμανία για την προέλευση, τη διαδρομή και τις συνθήκες πτώσης του drone.
Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στη Βουλγαρία μετά την πτώση μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε περιοχή κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία, σε μικρή απόσταση από υποδομή του διαβαλκανικού αγωγού φυσικού αερίου που συνδέει την Τουρκία με την Ουκρανία.

Το drone κατέληξε σε αγροτική έκταση, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή απώλειες ανθρώπινων ζωών. Ωστόσο, η παρουσία του στην περιοχή προκάλεσε έντονη ανησυχία, καθώς εντοπίστηκε περίπου ένα χιλιόμετρο από σταθμό συμπίεσης του αγωγού, κοντά στο συνοριακό πέρασμα Κάρνταμ.

Μετά την ανάλυση των συντριμμιών, το βουλγαρικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος πιθανότατα ανήκει στον τύπο «Maya», ένα μοντέλο που χρησιμοποιείται ευρέως από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και προορίζεται για αποστολές αντιπερισπασμού.

Οι βουλγαρικές Αρχές κάλεσαν την Ουκρανή πρέσβη για εξηγήσεις, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο το drone να συνδέεται με την Ουκρανία. Από την πλευρά του, το Κίεβο αρνήθηκε ότι υπήρξε σκόπιμη ενέργεια εναντίον της Βουλγαρίας, υπογραμμίζοντας ότι ο ουκρανικός στρατός δεν κατεύθυνε εσκεμμένα κανένα αεροσκάφος προς το βουλγαρικό έδαφος. Παράλληλα, η ουκρανική πλευρά γνωστοποίησε ότι θα διερευνήσει το περιστατικό.

Ο Βούλγαρος πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ δήλωσε ότι το drone εξερράγη σε πολύ μικρή απόσταση από το συνοριακό σημείο με τη Ρουμανία. Σύμφωνα με τον ίδιο, πριν από την έκρηξη είχε καταγραφεί ο ήχος του μη επανδρωμένου αεροσκάφους από τις ρουμανικές συνοριακές Αρχές, ενώ λίγο αργότερα Βούλγαροι συνοριοφύλακες είδαν ισχυρή έκρηξη και μαύρο καπνό.

Οι συγκεκριμένες ενδείξεις οδήγησαν τις βουλγαρικές Αρχές στην εκτίμηση ότι το drone ενδέχεται να έφερε εκρηκτική ύλη. Ωστόσο, ο Ράντεφ δεν προχώρησε σε συμπέρασμα σχετικά με την προέλευση ή την πορεία του αεροσκάφους.

Το περιστατικό εξετάζεται παράλληλα από τη Ρουμανία. Το ρουμανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα ραντάρ της χώρας δεν κατέγραψαν αεροσκάφος να περνά από τον ρουμανικό εναέριο χώρο με κατεύθυνση προς τη Βουλγαρία.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς τα περιστατικά με drones έχουν αυξηθεί στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, στο πλαίσιο του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Η γειτονική Ρουμανία έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένα ανάλογες παραβιάσεις, ενώ στη Βουλγαρία ένα τέτοιο περιστατικό θεωρείται μέχρι σήμερα ιδιαίτερα σπάνιο.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις βουλγαρικές Αρχές να επιχειρούν να εξακριβώσουν την προέλευση του drone, την ακριβή διαδρομή του και τις συνθήκες που οδήγησαν στην πτώση και την έκρηξή του.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:27LIFESTYLE

Η τιτανομαχία Spider-Man και Οδυσσέα στο box office – Σπάνε ταμεία στους κινηματογράφους

12:17ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Δύο αεροσκάφη γλίτωσαν στο παρά ένα την σύγκρουση στον αεροδιάδρομο

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για φωτιές: Red Code για Αττική και άλλες πέντε περιοχές

11:58LIFESTYLE

Μέριλιν Μονρόε: Η άγνωστη συνέντευξη σε Έλληνα δημοσιογράφο – Θα ήθελα να είχα γεννηθεί στην Ελλάδα

11:38ΕΛΛΑΔΑ

Μήλος: Ελικόπτερο προσγειώνεται στο Σαρακήνικο για να κάνουν μπάνιο οι επιβάτες του – Βίντεο

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Δούναβης: Η ξηρασία «αποκαλύπτει» τα 200 πλοία του στόλου του Χίτλερ – Τα είχαν βουλιάξει οι Ναζί για να καθυστερήσουν τους Σοβιετικούς 

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Ποια μεγάλη πόλη ρίχνει χιλιάδες χριστουγεννιάτικα δέντρα από ελικόπτερα εδώ και 36 χρόνια

11:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο νέοι αντιπεριφερειάρχες ορίστηκαν στην Αττική από τον Νίκο Χαρδαλιά – Δείτε τα ονόματα

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Ερυθρός Σταυρός: Νοσηλεύτρια ξυλοκοπήθηκε άγρια από ασθενή – Την πέταξε πάνω σε πόρτα, σύμφωνα με καταγγελία

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Σήμα κινδύνου από την Ουάσινγκτον για τα αποθέματα όπλων και πυραύλων – Μειώθηκαν έως 65% οι διαθέσιμοι Patriot

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: «Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για συμφωνία» - Σκληροί όροι του Ιράν για το άνοιγμα του Ορμούζ

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Το φυτό που εισήλθε στην Ισπανία ως διακοσμητικό τη δεκαετία του '50: Τώρα, «καταβροχθίζει» δρόμους

11:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ζωή των WAGs πίσω από τη λάμψη: Οι θυσίες, η πίεση και τα σκάνδαλα στο πλευρό των σταρ του ποδοσφαίρου - «Χάνεις τον εαυτό σου»

10:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: Καταλήγει στην απόφαση να ανακοινώσει νέο κόμμα τον Σεπτέμβριο 

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάρο: Στον Εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης beach bar μετά τον θάνατο 4χρονου σε πισίνα

10:30LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Συνεχίζουν τις διακοπές τους στο νησί Μπόρα Μπόρα

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Απατεώνες χρησιμοποίησαν AI για να μιμηθούν τη φωνή μητέρας – Έβαλαν παιδί να τους παραδώσει χρήματα και κοσμήματα

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Οι αντάρτες Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για επίθεση σε διυλιστήριο της Aramco

10:00TRAVEL

Το National Geographic αποθεώνει το «μικρό αδελφάκι» της Σαντορίνης – Το κρυμμένο μυστικό της Ελλάδας

09:50ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ιουλιάννα Ρούσου: Ασημένιο μετάλλιο στα 800 μ. – Έχασε το χρυσό για 5 εκατοστά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Οι Ρομά με τα πατίνια παρίσταναν τα ερωτευμένα ζευγάρια και «χτυπούσαν» επιχειρήσεις στο κέντρο της Αθήνας – Αποκαλυπτικά βίντεο του Newsbomb

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινό ΥΠΕΞ: Ζητά από Ισραηλινούς στην Ελλάδα να κρύψουν σήμερα την ταυτότητα τους εξαιτίας διαδηλώσεων για την Παλαιστίνη 

10:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: Καταλήγει στην απόφαση να ανακοινώσει νέο κόμμα τον Σεπτέμβριο 

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Ερυθρός Σταυρός: Νοσηλεύτρια ξυλοκοπήθηκε άγρια από ασθενή – Την πέταξε πάνω σε πόρτα, σύμφωνα με καταγγελία

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για φωτιές: Red Code για Αττική και άλλες πέντε περιοχές

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Δούναβης: Η ξηρασία «αποκαλύπτει» τα 200 πλοία του στόλου του Χίτλερ – Τα είχαν βουλιάξει οι Ναζί για να καθυστερήσουν τους Σοβιετικούς 

11:38ΕΛΛΑΔΑ

Μήλος: Ελικόπτερο προσγειώνεται στο Σαρακήνικο για να κάνουν μπάνιο οι επιβάτες του – Βίντεο

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η άγνωστη ελληνική ιστορία της Κορσικής: Από τους Φωκαείς της Αλαλίας στους Μανιάτες του Καργκέζε

08:30ΚΟΣΜΟΣ

Έκλειψη Ηλίου: Πλησιάζει το σπάνιο φαινόμενο που θα είναι ορατό από την Ευρώπη

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάρο: Στον Εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης beach bar μετά τον θάνατο 4χρονου σε πισίνα

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Απατεώνες χρησιμοποίησαν AI για να μιμηθούν τη φωνή μητέρας – Έβαλαν παιδί να τους παραδώσει χρήματα και κοσμήματα

11:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο νέοι αντιπεριφερειάρχες ορίστηκαν στην Αττική από τον Νίκο Χαρδαλιά – Δείτε τα ονόματα

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Έκκληση στον Τραμπ να αποτρέψει την εκτέλεση Ιρανού πρωταθλητή του kickboxing: «Σώσε την ζωή του»

07:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Thessaly Pass 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τα vouchers των €200 - Οι δικαιούχοι και οι προορισμοί

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Ποια ΑΦΜ υποβάλλουν αιτήσεις σήμερα (9/8) - Έως 600 ευρώ η ενίσχυση

20:52ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάρο: Ο μπάρμαν του beach bar βούτηξε για να σώσει τον 4χρονο που πνίγηκε στην πισίνα - Ο ιδιοκτήτης φέρεται να είχε δηλωθεί ως ναυαγοσώστης

11:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ζωή των WAGs πίσω από τη λάμψη: Οι θυσίες, η πίεση και τα σκάνδαλα στο πλευρό των σταρ του ποδοσφαίρου - «Χάνεις τον εαυτό σου»

19:37ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σε κλίμα κατάνυξης ο εορτασμός του θαύματος της κατάσβεσης της φωτιάς στον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσο

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Ποια μεγάλη πόλη ρίχνει χιλιάδες χριστουγεννιάτικα δέντρα από ελικόπτερα εδώ και 36 χρόνια

08:00ΑΠΟΨΕΙΣ

Όταν κάποιος πατήσει ελληνικό χώρο, πρώτα θα τον κάψουμε και μετά θα ρωτήσουμε ποιος είναι!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ