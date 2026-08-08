Επιστημονικό επίτευγμα: «Ξεκλειδώθηκαν» τα φαρμακευτικά μυστικά δύο τοξικών φυτών

Από θανατηφόρα δηλητήρια, φάρμακα του αύριο - Η βιοτεχνολογική ανακαλυψη που αλλάζει την ιατρική

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Επιστημονικό επίτευγμα: «Ξεκλειδώθηκαν» τα φαρμακευτικά μυστικά δύο τοξικών φυτών
ΥΓΕΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Επιστήμονες κατάφεραν για πρώτη φορά να συνθέσουν εργαστηριακά φαρμακευτικές ουσίες από δύο τοξικά φυτά, τον λυκοκτόνο και το δελφίνιο.
  • Η ανακάλυψη βασίζεται στην απομόνωση κρίσιμων γονιδίων και την εισαγωγή τους σε φυτά καπνού, που λειτούργησαν ως βιοεργοστάσια.
  • Αποκαλύφθηκαν έξι μοναδικά ένζυμα που επιτρέπουν τη σύνθεση του ατισινίου, μιας κεντρικής ένωσης για τη δημιουργία διτερπενοειδών αλκαλοειδών.
  • Η αποκρυπτογράφηση της βιοχημικής διαδικασίας ανοίγει το δρόμο για τη μαζική παραγωγή φυσικών φαρμάκων μέσω τροποποιημένων μικροοργανισμών.
  • Η έρευνα αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν και της Τσεχικής Ακαδημίας Επιστημών και δημοσιεύθηκε στο Molecular Plant.
Snapshot powered by AI

Δύο από τα πιο διαβόητα και τοξικά φυτά στον κόσμο -γνωστά για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες κατά του πόνου, του καρκίνου και της ελονοσίας- είδαν τις φαρμακευτικές τους ουσίες να συντίθενται στο εργαστήριο για πρώτη φορά.

Η ανακάλυψη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Molecular Plant, επικεντρώνεται στον λυκοκτόνο (wolfsbane) και του δελφίνιου (larkspur) και αποτελεί καρπό συνεργασίας του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν (MSU) και της Τσεχικής Ακαδημίας Επιστημών. «Τα φυτά είναι οι καλύτεροι χημικοί στον πλανήτη, εξελίσσοντας το οπλοστάσιό τους εδώ και εκατομμύρια χρόνια», σημειώνει ο καθηγητής του MSU, Μπγόρν Χάμπεργκερ.

Από την ιστορία στη μοριακή βιολογία

Ο λυκοκτόνος έχει συνδεθεί ιστορικά με διάσημες δηλητηριάσεις, όπως του Σωκράτη και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Παράλληλα, παράγει -μαζί με το δελφίνιο- τα διτερπενοειδή αλκαλοειδή. Πρόκειται για μια κατηγορία εξαιρετικά πολύπλοκων χημικών ενώσεων, η εργαστηριακή σύνθεση των οποίων αποτελούσε «σπαζοκεφαλιά» για τους επιστήμονες εδώ και δύο αιώνες.

Επειδή τα φυτά παράγουν αυτές τις ουσίες σε ελάχιστες ποσότητες, η κατανόηση του χημικού τους μονοπατιού ήταν απαραίτητη για τη μαζική παραγωγή τους.

Η συνάντηση στη Βαρκελώνη και τα «βιοεργοστάσια»

Η επιστημονική εξέλιξη πυροδοτήθηκε όταν η ομάδα του MSU διασταυρώθηκε σε συνέδριο στη Βαρκελώνη με την ερευνητική ομάδα του Τσέχου επιστήμονα Τομάς Πλύσκαλ. Ενώνοντας τις δυνάμεις τους, οι δύο ομάδες κατάφεραν να απομονώσουν τα κρίσιμα γονίδια των φυτών και να τα εισαγάγουν σε φυτά καπνού, τα οποία λειτούργησαν ως έτοιμα «βιοεργοστάσια».

Η ανάλυση των τροποποιημένων φυτών καπνού αποκάλυψε 6 μοναδικά ένζυμα. Αυτά επέτρεψαν τη δημιουργία του ατισινίου (atisinium), μιας ένωσης-κλειδί που διευκολύνει τη σύνθεση της ευρύτερης οικογένειας των διτερπενοειδών αλκαλοειδών.

Η αποκρυπτογράφηση αυτής της βιοχημικής διαδικασίας ανοίγει πλέον τον δρόμο για τη χρήση τροποποιημένων μικροοργανισμών (όπως η μαγιά) για τη μαζική παραγωγή φυσικών, δραστικών φαρμάκων νέας γενιάς.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:42ΕΛΛΑΔΑ

Πάνω από 400 πυρκαγιές σε 10 ημέρες στην Ελλάδα – «Το 90% είναι από αμέλεια», λέει ο Τουρνάς

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης: Το Ορμούζ θα μείνει κλειστό μέχρι οι ΗΠΑ να δεχθούν τους όλους όρους του Ιράν

12:27LIFESTYLE

Η τιτανομαχία Spider-Man και Οδυσσέα στο box office – Σπάνε ταμεία στους κινηματογράφους

12:17ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Δύο αεροσκάφη γλίτωσαν στο παρά ένα την σύγκρουση στον αεροδιάδρομο

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για φωτιές: Red Code για Αττική και άλλες πέντε περιοχές

11:58LIFESTYLE

Μέριλιν Μονρόε: Η άγνωστη συνέντευξη σε Έλληνα δημοσιογράφο – Θα ήθελα να είχα γεννηθεί στην Ελλάδα

11:38ΕΛΛΑΔΑ

Μήλος: Ελικόπτερο προσγειώνεται στο Σαρακήνικο για να κάνουν μπάνιο οι επιβάτες του – Βίντεο

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Δούναβης: Η ξηρασία «αποκαλύπτει» τα 200 πλοία του στόλου του Χίτλερ – Τα είχαν βουλιάξει οι Ναζί για να καθυστερήσουν τους Σοβιετικούς 

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Ποια μεγάλη πόλη ρίχνει χιλιάδες χριστουγεννιάτικα δέντρα από ελικόπτερα εδώ και 36 χρόνια

11:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο νέοι αντιπεριφερειάρχες ορίστηκαν στην Αττική από τον Νίκο Χαρδαλιά – Δείτε τα ονόματα

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Ερυθρός Σταυρός: Νοσηλεύτρια ξυλοκοπήθηκε άγρια από ασθενή – Την πέταξε πάνω σε πόρτα, σύμφωνα με καταγγελία

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Σήμα κινδύνου από την Ουάσινγκτον για τα αποθέματα όπλων και πυραύλων – Μειώθηκαν έως 65% οι διαθέσιμοι Patriot

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: «Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για συμφωνία» - Σκληροί όροι του Ιράν για το άνοιγμα του Ορμούζ

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Το φυτό που εισήλθε στην Ισπανία ως διακοσμητικό τη δεκαετία του '50: Τώρα, «καταβροχθίζει» δρόμους

11:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ζωή των WAGs πίσω από τη λάμψη: Οι θυσίες, η πίεση και τα σκάνδαλα στο πλευρό των σταρ του ποδοσφαίρου - «Χάνεις τον εαυτό σου»

10:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: Καταλήγει στην απόφαση να ανακοινώσει νέο κόμμα τον Σεπτέμβριο 

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάρο: Στον Εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης beach bar μετά τον θάνατο 4χρονου σε πισίνα

10:30LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Συνεχίζουν τις διακοπές τους στο νησί Μπόρα Μπόρα

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Απατεώνες χρησιμοποίησαν AI για να μιμηθούν τη φωνή μητέρας – Έβαλαν παιδί να τους παραδώσει χρήματα και κοσμήματα

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Οι αντάρτες Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για επίθεση σε διυλιστήριο της Aramco

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Οι Ρομά με τα πατίνια παρίσταναν τα ερωτευμένα ζευγάρια και «χτυπούσαν» επιχειρήσεις στο κέντρο της Αθήνας – Αποκαλυπτικά βίντεο του Newsbomb

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινό ΥΠΕΞ: Ζητά από Ισραηλινούς στην Ελλάδα να κρύψουν σήμερα την ταυτότητα τους εξαιτίας διαδηλώσεων για την Παλαιστίνη 

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για φωτιές: Red Code για Αττική και άλλες πέντε περιοχές

10:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: Καταλήγει στην απόφαση να ανακοινώσει νέο κόμμα τον Σεπτέμβριο 

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Ερυθρός Σταυρός: Νοσηλεύτρια ξυλοκοπήθηκε άγρια από ασθενή – Την πέταξε πάνω σε πόρτα, σύμφωνα με καταγγελία

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Δούναβης: Η ξηρασία «αποκαλύπτει» τα 200 πλοία του στόλου του Χίτλερ – Τα είχαν βουλιάξει οι Ναζί για να καθυστερήσουν τους Σοβιετικούς 

11:38ΕΛΛΑΔΑ

Μήλος: Ελικόπτερο προσγειώνεται στο Σαρακήνικο για να κάνουν μπάνιο οι επιβάτες του – Βίντεο

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η άγνωστη ελληνική ιστορία της Κορσικής: Από τους Φωκαείς της Αλαλίας στους Μανιάτες του Καργκέζε

08:30ΚΟΣΜΟΣ

Έκλειψη Ηλίου: Πλησιάζει το σπάνιο φαινόμενο που θα είναι ορατό από την Ευρώπη

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάρο: Στον Εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης beach bar μετά τον θάνατο 4χρονου σε πισίνα

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Απατεώνες χρησιμοποίησαν AI για να μιμηθούν τη φωνή μητέρας – Έβαλαν παιδί να τους παραδώσει χρήματα και κοσμήματα

07:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Thessaly Pass 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τα vouchers των €200 - Οι δικαιούχοι και οι προορισμοί

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Ποια μεγάλη πόλη ρίχνει χιλιάδες χριστουγεννιάτικα δέντρα από ελικόπτερα εδώ και 36 χρόνια

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Έκκληση στον Τραμπ να αποτρέψει την εκτέλεση Ιρανού πρωταθλητή του kickboxing: «Σώσε την ζωή του»

11:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο νέοι αντιπεριφερειάρχες ορίστηκαν στην Αττική από τον Νίκο Χαρδαλιά – Δείτε τα ονόματα

20:52ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάρο: Ο μπάρμαν του beach bar βούτηξε για να σώσει τον 4χρονο που πνίγηκε στην πισίνα - Ο ιδιοκτήτης φέρεται να είχε δηλωθεί ως ναυαγοσώστης

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Ποια ΑΦΜ υποβάλλουν αιτήσεις σήμερα (9/8) - Έως 600 ευρώ η ενίσχυση

11:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ζωή των WAGs πίσω από τη λάμψη: Οι θυσίες, η πίεση και τα σκάνδαλα στο πλευρό των σταρ του ποδοσφαίρου - «Χάνεις τον εαυτό σου»

08:31ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός σε πτήση της Delta: «Υπάρχει καπνός στο πιλοτήριο, εκκενώστε άμεσα»

19:37ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σε κλίμα κατάνυξης ο εορτασμός του θαύματος της κατάσβεσης της φωτιάς στον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ