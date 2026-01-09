Αυτή η γλάστρα καλλιεργεί φυτά χωρίς χώμα και νερό – Δείτε βίντεο

Το Izestee Plant Cultivator είναι ένα έξυπνο αεροπονικό σύστημα που επιτρέπει την καλλιέργεια φυτών σε διάφανο δοχείο, χρησιμοποιώντας μόνο θρεπτική ομίχλη αντί για χώμα.

Η αεροπονία είναι η μέθοδος καλλιέργειας φυτών σε περιβάλλον αέρα ή ομίχλης, χωρίς τη χρήση χώματος ή άλλου υποστρώματος. Αν και εφαρμόζεται εδώ και χρόνια, πολλοί τη θεωρούν το μέλλον της φυτικής παραγωγής. Πλέον, αυτή η τεχνολογία περνά και στον οικιακό χώρο, μέσα από το πρώτο επιτραπέζιο αεροπονικό οικοσύστημα.

Σχεδιασμένο από τον Γιούνι Ζενγκ, το Izestee Plant Cultivator περιγράφεται ως η πλέον σύγχρονη γλάστρα που έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα. Πρόκειται για έναν διάφανο κύβο, μέσα στον οποίο οι ρίζες του φυτού αιωρούνται στον αέρα, χωρίς χώμα ή νερό, τροφοδοτούμενες αποκλειστικά από νέφη θρεπτικής ομίχλης που εκτοξεύονται από τη βάση της συσκευής.

Το Izestee μετατρέπει την ανάπτυξη των φυτών σε ένα «ζωντανό θέαμα». Ο θάλαμος είναι κατασκευασμένος από υλικό υψηλής διαφάνειας, επικαλυμμένο με υδρόφοβο στρώμα ώστε να παραμένει καθαρός ακόμη και με συνεχή ψεκασμό.

Αυτό επιτρέπει στον χρήστη να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη συμπεριφορά των ριζών, την ταχύτητα ανάπτυξης, τη διακλάδωση, την απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων, ακόμη και τα πρώιμα σημάδια φθοράς.

Το Izestee Plant Cultivator βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στην πλατφόρμα Kickstarter, όπου έχει συγκεντρώσει πάνω από 138.000 δολάρια. Η προπαραγγελία είναι ακόμη διαθέσιμη στην τιμή των 89 δολαρίων, με τη γνωστή επισήμανση ότι τα projects crowdfunding (σ.σ. ιδέες που χρηματοδοτούνται από πολλούς ανθρώπους) δεν συνοδεύονται από εγγυήσεις.