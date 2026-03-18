Ταυτοποιήθηκε 23χρονος μοτοσικλετιστής για επικίνδυνη οδήγηση - Αναρτούσε βίντεο στο διαδίκτυο

Στην ταυτοποίηση ενός 23χρονου οδηγού μοτοσικλέτας που εμφανιζόταν σε βίντεο να κάνει σούζα και να αναπτύσσει υπερβολική ταχύτητα προχώρησαν αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α..

Ο 23χρονος εμφανίζεται σε βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος να προβαίνει σε επίδειξη ικανοτήτων (σούζες) τουλάχιστον για 20 δευτερόλεπτα ενώ παράλληλα ανέπτυσσε υπερβολική ταχύτητα σε οδικούς άξονες της Αττικής, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Η έρευνα των αστυνομικών της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που προβαίνει στη διακρίβωση παραβατικών συμπεριφορών εντόπισαν το βίντεο το οποίο ο 23χρονος είχε αναρτήσει σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι αστυνομικοί αφού εντόπισαν το δημοσιοποιημένο υλικό ταυτοποίησαν τον 23χρονο ως τον οδηγό της μοτοσυκλέτας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης