Ηράκλειο: Πίσω από το ΚΕΠ είχαν στήσει εργοστάσιο διακίνησης χιλιάδων Πακιστανών

Ορισμένα από τα ευρήματα των Αρχών από την υπόθεση παράνομης εμπορίας ανθρώπων

Πίσω από ιδιωτικό ΚΕΠ στο Ηράκλειο Κρήτης κρυβόταν μια σκοτεινή και πολυεπίπεδη εγκληματική δραστηριότητα.

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, το οποίο ήταν στην ιδιοκτησία του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης και της συζύγου του, παρουσιαζόταν ως κόμβος διεκπεραίωσης υποθέσεων και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Στην πραγματικότητα όμως, σύμφωνα με τις αρχές, αποτελούσε τον πυρήνα μιας οργανωμένης μηχανής εμπορίας ανθρώπων.

Εκεί καταρτίζονταν αιτήσεις, φάκελοι και δικαιολογητικά για μετάκληση αλλοδαπών εργατών. Όλα έδειχναν τυπικά. Όμως πίσω από τα έγγραφα, ξεδιπλωνόταν μια άλλη ιστορία: άνθρωποι από το Πακιστάν «στρατολογούνταν» με υποσχέσεις για νόμιμη εργασία και καλύτερη ζωή, για να καταλήξουν εγκλωβισμένοι σε ένα καθεστώς χρέους και εξάρτησης.

Οι μεσάζοντες, Πακιστανικής υπηκοότητας, φρόντιζαν για την «προμήθεια» εργατών, ενώ οι εικονικοί εργοδότες εξασφάλιζαν το απαραίτητο χαρτί για την είσοδό τους στη χώρα. Οι συμβάσεις εργασίας υπήρχαν μόνο στα χαρτιά. Στην πράξη, οι άνθρωποι αυτοί γίνονταν αόρατοι εργάτες, δεμένοι με οικονομικές υποχρεώσεις προς το κύκλωμα.

Το παράνομο αυτό δίκτυο φαίνεται να διαχειρίστηκε χιλιάδες υποθέσεις, αποκομίζοντας περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. Ένα ποσό που δεν αντικατοπτρίζει απλώς οικονομικό όφελος, αλλά το μέγεθος της εκμετάλλευσης. Συνολικά οι κατηγορούμενοι είναι 32 ενώ έχουν συλληφθεί οι 20, ανάμεσά τους 8 γυναίκες.

Κατά τη διάρκεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης, οι αρχές εντόπισαν χρήματα, όπλα, πλήθος εγγράφων και ψηφιακών μέσων, αποκαλύπτοντας το εύρος και την οργάνωση της δράσης.

Στην υπόθεση καταγράφονται δεκάδες θύματα, ενώ ακόμη εξετάζεται η εμπλοκή και άλλων αλλοδαπών που εντοπίστηκαν σε κατοικίες.