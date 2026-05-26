Αλέξης Τσίπρας: Με σκηνοθετική ματιά, αντίστροφη μέτρηση και ένα... γράμμα η αποκάλυψη του ονόματος

Snapshot Ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε το όνομα του νέου πολιτικού φορέα, το οποίο είναι «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη

ΕΛΑΣ».

Τα χρώματα του κόμματος είναι το μπλε, που συμβολίζει την πατρίδα, και το κόκκινο, που αντιπροσωπεύει τους αγώνες.

Η μουσική σύνθεση του Σταμάτη Κραουνάκη θα χρησιμοποιηθεί ως σήμα του φορέα σε εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις.

Στην εκδήλωση στο Θησείο προβλήθηκε βίντεο με τους ανθρώπους που θέλει να εκπροσωπήσει το κόμμα, όπως εργαζόμενους, αγρότες και νέους.

Η αποκάλυψη του ονόματος έγινε με σκηνοθετικό τρόπο, μέσω ενός βίντεο και της παράδοσης ενός χαρτιού από ένα μικρό κορίτσι στον Αλέξη Τσίπρα.

Λίγα-λίγα αποκάλυπτε τα στοιχεία του νέου του κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας, κορυφώνοντας την αγωνία για το όνομα του νέου πολιτικού φορέα, για το οποίο μέχρι τη στιγμή της ανακοίνωσής του από τον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό, δεν είχε διαρρεύσει τίποτα.

Αρχικά είχε αποκαλύψει τα χρώματα του νέου κόμματος, το μπλε και το κόκκινο, τα οποία χαριτολογώντας, ο ίδιος, μέσω βίντεο που είχε αναρτήσει στα κοινωνικά δίκτυα, είχε πει πως προσομοιάζουν στην Μπαρτσελόνα. Η πολιτική σημασιολογία, όμως, πίσω από την επιλογή αυτή, ήταν «το μπλε της πατρίδας» και «το κόκκινο των αγώνων», σύμφωνα με τον ίδιο.

Μετά τα χρώματα, είχε αποκαλυφθεί μέρος της μουσικής που θα αποτελέσει το σήμα-κατατεθέν του πολιτικού φορέα σε εκδηλώσεις, ομιλία και συγκεντρώσεις. Σύνθεση του Σταμάτη Κραουνάκη, ορισμένα δευτερόλεπτα της μελωδίας αυτής είχαν «ντύσει» βίντεο-teaser για την αποψινή εκδήλωση.

Όλα αυτά, για το αποψινό αποκορύφωμα, την εκδήλωση κάτω από την Ακρόπολη στο Θησείο, στη διάρκεια της οποίας ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στους βασικούς πυλώνες της πολιτικής του νέου φορέα, που περιλαμβάνονται στην Ιδρυτική Διακήρυξη και στο τέλος της οποίας ανακοίνωσε το όνομα: «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη - ΕΛΑΣ».

Όταν τελείωσε την ομιλία του, προβλήθηκε βίντεο, το οποίο απεικόνιζε, όπως αναφέρθηκε, τους ανθρώπους που φιλοδοξεί να εκπροσωπεί ο νέος φορέας: τους εργαζόμενους, τους αγρότες, τους νέους κ.α.

Οι άνθρωποι που προβάλλονταν στο βίντεο, αντάλλασσαν μεταξύ τους ένα χαρτί και το βίντεο έκλεισε με το πλάνο ενός μικρού κοριτσιού, το οποίο στη συνέχεια εμφανίστηκε με ένα λευκό φόρεμα στη σκηνή του Θησείου και παρέδωσε το εν λόγω χαρτί στον Αλέξη Τσίπρα.

Πάνω στο χαρτί αναγραφόταν και το όνομα του νέου πολιτικού φορέα, το οποίο με την... απαραίτητη σκηνοθετική εσάνς, «εξέπληξε» μέχρι και τον ίδιο τον αναγγέλλοντα, ιδρυτή και πρόεδρο του κόμματος.

«Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη - ΕΛΑΣ», λοιπόν, «για να γράψουμε ιστορία μαζί», όπως είπε και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, λίγο πριν κατέβει από τη σκηνή.

Η σημασιολογία πίσω από το όνομα

Πέρα από το προφανές ότι το όνομα θυμίζει και το Ελλάς, της Ελλάδας, το ακρωνύμιο ΕΛΑΣ πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει την εμφάνισή του στην ελληνική πολιτική ιστορία.

«ΕΛΑΣ», έλεγαν και τον «Ελληνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό», που ήταν το σημαντικότερο ένοπλο τμήμα της Εθνικής Αντίστασης κατά την περίοδο της τριπλής Κατοχής (1941-1944) και αποτέλεσε το στρατιωτικό σκέλος του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου (ΕΑΜ), δίνοντας αμέτρητες μάχες εναντίον των δυνάμεων του Άξονα (Γερμανών, Ιταλών, Βουλγάρων). Πάντως, ο Αλέξης Τσίπρας από τη σκηνή του Θησείου αναφέρθηκε στους πολιτικούς προγόνους του φορέα του, μεταξύ των οποίων, ανέφερε και το ΕΑΜ.

Επιπλέον, έχοντας πει και ο ίδιος ότι το μπλε του σήματος αναπαριστά την πατρίδα και το κόκκινο τους αγώνες, κόκκινο έχει επιλέξει να βάψει το Α, το οποίο αναφέρεται στη λέξη «Αριστερή», ενδεχομένως για να υποννοήσει τους αγώνες της Αριστεράς.

