Η πρώτη αντίδραση Μαξίμου για το νέο κόμμα Τσίπρα: Θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω

Επικριτική ήταν η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης για την ίδρυση του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη - ΕΛΑΣ

«Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανισθεί ξανά ο κ. Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες» σχολίασαν κυβερνητικές πηγές την ανακοίνωση του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κ. Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις «ακάλυπτες» υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, υπογραμμίζουν επιπρόσθετα.

