H πρώτη κυβερνητική αντίδραση για το νέο κόμμα Τσίπρα - Τι είπε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την εξέλιξη στο Θησείο, και την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώσει την δημιουργία του νέου του κόμματος, τονίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο επιστρέφει η πραγματική πολιτική αντιπαράθεση στη χώρα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η παρουσία του πρώην πρωθυπουργού στο προσκήνιο ως εμφανούς αντιπάλου ανοίγει μια ξεκάθαρη προεκλογική περίοδο έντασης με ορίζοντα την κάλπη του 2027, όπου θα συγκριθούν τα πεπραγμένα και τα προγράμματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη και της προηγούμενης διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Όταν ο δημοσιογράφος παρατήρησε ότι αυτή η τοποθέτηση μοιάζει να υποτιμά τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ, η απάντηση ήταν αφοπλιστική. «Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα αποτελεί τη μεγαλύτερη απόδειξη της πλήρους και παταγώδους αποτυχίας όλων των διαδόχων του να επιτελέσουν τον ρόλο τους», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Κανένας από την τωρινή αντιπολίτευση, είτε μέσα από τα διασπασμένα κομμάτια της αριστεράς είτε από το Χαριλάου Τρικούπη, δεν κατάφερε να αναπτύξει έναν βηματισμό για να αντιπαρατεθεί στα ίσια με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να διεκδικήσει την πρωθυπουργία» ανέφερε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Το branding του νέου φορέα και η ιδεολογική κυριαρχία

Σχολιάζοντας τα χαρακτηριστικά της νέας κίνησης, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης εντόπισε και μια προσπάθεια μετατόπισης. «Οι ιδέες της αριστεράς ηττήθηκαν στη χώρα, κι όμως βλέπουμε ότι στο comeback που επιχειρεί, επιλέγει να εντάξει έντονα το στοιχείο του πατριωτισμού» τόνισε.

«Εκεί που κάποτε αποτελούσε ταμπού για τον συγκεκριμένο χώρο να μιλά για πατριωτισμό ή να χρησιμοποιεί τη σημαία και την Ακρόπολη, τώρα τα εντάσσει στο branding του» είπε ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, την ίδια ώρα που ο δημοσιογράφος επισήμανε ότι από το σκηνικό δεν λείπει φυσικά και το κόκκινο χρώμα.

