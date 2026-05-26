Χανιά: Διασώθηκε 67χρονος περιπατητής στο φαράγγι Αγίας Ειρήνης

Ολοκληρώθηκε επιχείρηση διάσωσης 67χρονου Γάλλου στο φαράγγι Αγίας Ειρήνης του Δημου Καντάνου -Σελινου Χανίων Κρήτης.

Πρόκειται για μελος ομάδας περιπατητών,οι οποίοι και ειδοποίησαν την πυροσβεστική.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καμπανου και τη 19 Ε.ΜΟ.Δ.Ε.

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τον τραυματισμένο άνδρα, τον ασφάλισαν και τον μετέφεραν στη νότια έξοδο του φαραγγιού όπου και παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν και το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ανατολικού Σελίνου.

