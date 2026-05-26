«Ποιο είναι το πρόβλημα σας;»: Ξέσπασε ο Ράσελ Κρόου μετά το βίντεο με τους fans που έγινε viral

Ο Ράσελ Κρόου «έσπασε» τη σιωπή του μετά το viral βίντεο που τον δείχνει να κάνει αυστηρές παρατηρήσεις σε θαυμαστές πριν υπογράψει αυτόγραφα έξω από το ξενοδοχείο του στο Παρίσι.

Ο πρωταγωνιστής του «Gladiator» καταγράφηκε να απευθύνεται με αυστηρό τόνο στους fans του, προειδοποιώντας τους να μην τον σπρώξουν πριν αρχίσει να υπογράφει αυτόγραφα.

Ο 62χρονος ηθοποιός σήκωσε τα χέρια του και ρώτησε γρήγορα: «Με ακούτε;»

Στη συνέχεια είπε: «Μείνετε εκεί που είστε. Μη με σπρώχνετε γ@@@μένα. Εγώ θα έρθω σε εσάς. Δώστε χώρο σε όλους».

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός πρόσθεσε, σηκώνοντας τον δείκτη του: «Από τη στιγμή που κάποιος φερθεί σαν μ@@@ς, εγώ φεύγω. Συνεννοηθήκαμε;»

Russell Crowe was seen warning autograph hunters outside his Paris hotel. ? pic.twitter.com/4oMepCN6hU — Page Six (@PageSix) May 26, 2026

Αρκετοί από το πλήθος ακούγονται να απαντούν «Ναι», πριν ο Κρόου κάνει ένα βήμα μπροστά και αρχίσει ήρεμα να υπογράφει αυτόγραφα πάνω σε αφίσες.

Καθώς το περιστατικό έκανε τον γύρο του διαδικτύου, ο Ράσελ Κρόου απάντησε μέσω X, γράφοντας: «Όλοι πήραν αυτόγραφο και selfie, η είσοδος του ξενοδοχείου έμεινε ελεύθερη για τους πελάτες και εγώ πρόλαβα το αεροδρόμιο στην ώρα μου. Ένας άνθρωπος, χωρίς ασφάλεια. Το διαχειρίστηκα. Ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημά σας;»

Clickbait. Everybody got their autograph and selfie, the passage to the hotel was kept free for guests, and I still got to the airport on time. One man, no security. Handled. What’s your problem ? https://t.co/Yxo2BIFSe9 — Russell Crowe (@russellcrowe) May 26, 2026

Η στάση του Κρόου δίχασε τους χρήστες στα social media, με κάποιους να επαινούν τον ηθοποιό επειδή έθεσε τα όριά του, ενώ άλλοι τον κατηγόρησαν ότι φέρθηκε αγενώς στους ανθρώπους «που τον έκαναν διάσημο».

Ένας χρήστης έγραψε: «Δεν βλέπω κανένα πρόβλημα εδώ. Έθεσε μερικούς κανόνες για να μη ποδοπατηθεί. Μετά πήγε στους fans του, κανείς δεν τραυματίστηκε και όλοι έφυγαν χαρούμενοι. Ο κόσμος πρέπει να θυμάται ότι κι αυτοί είναι απλοί άνθρωποι. Μπράβο Ράσελ».

Άλλος σχολίασε: «Συγγνώμη, αλλά η χρήση της λέξης με το “f” ήταν αρκετά αγενής και εντελώς περιττή. Το ίδιο και η λέξη “d**k”. Θα αρκούσε απλώς — ακόμη και αυστηρά — να πει: “Θα υπογράψω μόνο αν δεν σπρώχνεστε και παραμείνετε ήρεμοι”. Κανένα άτομο από το πλήθος δεν μου φάνηκε επιθετικό. Να είσαι ευγνώμων».

Άλλοι έγραψαν: «Μπορεί να διαφωνώ συχνά, αλλά εδώ πρέπει να πω ότι δεν χρωστά τίποτα σε κανέναν από αυτούς τους ανθρώπους».

Ενώ κάποιοι υποστήριξαν: «Χωρίς τους fans δεν θα είχαν ούτε κέρδη ούτε φήμη. Τουλάχιστον ας δείχνουν σεβασμό σε αυτούς τους ανθρώπους».

"ARE YOU NOT ENTERTAINED!?"



Ο Ράσελ Κρόου έδωσε το «παρών» την Κυριακή στα Roland Garros και παρακολούθησε τον αγώνα ανάμεσα στον Alexander Zverev και τον Benjamin Bonzi, με τον Zverev να παίρνει τη νίκη.

