Ράσελ Κρόου για «Μονομάχο II»: «Έχασαν τον πυρήνα που έκανε το πρωτότυπο να ξεχωρίσει»

Ο Ράσελ Κρόου άσκησε έντονη κριτική στο sequel του «Μονομάχου», υποστηρίζοντας ότι οι δημιουργοί του δεν κατάφεραν να αντιληφθούν τι ήταν αυτό που έκανε την πρώτη ταινία πραγματικά ξεχωριστή.

Ο Αυστραλός ηθοποιός, ο οποίος το 2000 στο εμβληματικό ιστορικό δράμα του Ρίντλεϊ Σκοτ ενσάρκωσε έναν μονομάχο που με τις συνεχείς νίκες του στο Κολοσαίο έφτασε να αναδειχθεί ο Ρωμαίος στρατηγός Μάξιμος, δήλωσε ότι ο «ηθικός πυρήνας» της ιστορίας ήταν το στοιχείο που συγκίνησε και κέρδισε το κοινό.

Η πολυσυζητημένη συνέχεια του Σερ Ρίντλεϊ Σκοτ, με πρωταγωνιστές τον Πολ Μέσκαλ και τον Πέδρο Πασκάλ, κυκλοφόρησε το 2024 λαμβάνοντας μικτές αντιδράσεις από τους κριτικούς. Ανάμεσα στους μη... ενθουσιασμένους φαίνεται πως βρέθηκε και ο Κρόου, ο οποίος χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «ατυχές παράδειγμα» και υποστήριξε πως όσοι συμμετείχαν στη νέα παραγωγή «δεν κατάλαβαν τι έκανε την πρώτη ταινία να ξεχωρίζει».

Μιλώντας στον αυστραλιανό ραδιοφωνικό σταθμό Triple J, ο διάσημος ηθοποιός που μάλιστα το 2000 έλαβε το βραβείο Όσκαρ Ά ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στον «Μονομάχο» εξήγησε ότι η επιτυχία της πρωτότυπης ταινίας δεν βασίστηκε στη θεαματικότητα ή στη δράση, αλλά στην ηθική διάσταση της ιστορίας και του κεντρικού χαρακτήρα.

https://www.instagram.com/reel/DSBc3z6EsEG/

Όπως είπε, στα γυρίσματα του πρώτου φιλμ υπήρχε «καθημερινός αγώνας» για να διατηρηθεί αυτός ο πυρήνας, ενώ συχνά απορρίπτονταν προτάσεις για ερωτικές σκηνές επειδή, κατά τη γνώμη του, θα αποδυνάμωναν τον ρόλο του Μάξιμου. «Δεν ήταν η δράση, ή η περίσταση που οδήγησαν στην επιτυχία. Ήταν κάτι πιο βαθύ».

Russell Crowe slams 'Gladiator 2'



"[It's] a really unfortunate example of even the people in that engine room not actually understanding what made the first one special ... It wasn’t the circumstance. It wasn’t the action. It was the moral core"



He did not like that Lucius was… pic.twitter.com/4eTGlG4EaF — Culture Crave ? (@CultureCrave) December 9, 2025

Ο Κρόου απέρριψε επίσης την ιδέα ότι ο Μάξιμος είχε παράλληλη συναισθηματική σχέση με τη Λουσίλα, χαρακτηρίζοντάς την «παρατραβηγμένη». Όπως αποκάλυψε, μετά την κυκλοφορία της συνέχειας, άνθρωποι τον προσέγγιζαν ακόμη και σε εστιατόρια στην Ευρώπη για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους, με τον ίδιο να απαντά χαρακτηριστικά: «Δεν ήμουν εγώ, δεν το έκανα εγώ».

Russell Crowe says he has issues with 2024's 'GLADIATOR 2,' and his late character having an illegitimate son-



“The recent sequel that we don’t have to name out loud is a really good example of, even the people in that engine room not actually understanding what made that first… pic.twitter.com/qwiwzElVwR — Geeks + Gamers (@GeeksGamersCom) December 9, 2025

