Μπλόκα αγροτών - ΕΛ.ΑΣ.: Αν μπορείτε μην γυρίσετε Κυριακή - Οι εναλλακτικές οδοί

Προβληματισμός επικρατεί για την έξοδο της Πρωτοχρονιάς προκειμένου να μην εμφανιστούν εκ νέου τα φαινόμενα των Χριστουγέννων

Μπλόκα αγροτών - ΕΛ.ΑΣ.: Αν μπορείτε μην γυρίσετε Κυριακή - Οι εναλλακτικές οδοί

Αγρότες έκλεισαν την παρακαμπτήριο του Αχιλλείου-Κιλελέρ, στον δρόμο Λάρισας Βόλου. Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025 

Eurokinissi
Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών, ενώ ο πρωθυπουργός έστειλε χθες πάλι μήνυμα για διάλογο.

Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, στις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί στα Μάλγαρα η πανελλαδική σύσκεψη των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, ώστε να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους, όπως γνωστοποίησε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Κώστας Ρούζιος, από το διοικητικό συμβούλιο του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων- Μαλγάρων, στη Θεσσαλονίκη.

Στο κέντρο των Τρικάλων και της Πτολεμαϊδας έφτασαν σήμερα τα τρακτέρ. Προβληματισμός επικρατεί για την έξοδο της Πρωτοχρονιάς προκειμένου να μην εμφανιστούν εκ νέου τα φαινόμενα των Χριστουγέννων.

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα αναμένεται να κάνουν οι αγρότες της Θεσσαλονίκης με ανοιχτούς δρόμους.

Στο μπλόκο Θήβας από μια λωρίδα κυκλοφορίας, δίπλα στα τρακτέρ, κινούνται τα αυτοκίνητα στην εθνική.

Την ίδια στιγμή εξηγήσεις για τις εκτροπές κυκλοφορίας στο εθνικό οδικό δίκτυο λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων παρείχε σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία.

Όπως αναφέρει, από την έναρξη των αγροτικών κινητοποιήσεων, η Ελληνική Αστυνομία έχει λάβει στοχευμένα και προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα στο εθνικό οδικό δίκτυο, με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται από τις δυνάμεις της Τροχαίας είναι απολύτως συνδεδεμένες με την ύπαρξη γεωργικών ελκυστήρων (τρακτέρ), σταθερών ή κινητών εμποδίων, καθώς και πεζών επί του οδοστρώματος. Τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία για την αποτροπή σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και δεν αποσκοπούν στον αυθαίρετο αποκλεισμό οδών, αλλά στη διαχείριση αντικειμενικά επικίνδυνων συνθηκών κυκλοφορίας.

Τι συμβαίνει στο Κάστρο Βοιωτίας

Μια λωρίδα θα παραμείνει ανοιχτή για τη διέλευση των αυτοκινήτων στο Κάστρο μέχρι τις 5 Ιανουαρίου.

Αναφορικά με το Κάστρο Βοιωτίας, σημείο για το οποίο χρήστες Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης αναφέρουν την ύπαρξη εκτροπών χωρίς παρουσία αγροτών ή γεωργικών ελκυστήρων, διευκρινίζεται από την ΕΛ.ΑΣ. ότι η εκτροπή της κυκλοφορίας δεν πραγματοποιείται στο ίδιο το σημείο του αγροτικού μπλόκου, αλλά περίπου οκτώ (8) χιλιόμετρα νωρίτερα, και συγκεκριμένα στην έξοδο του Ανισόπεδου Κόμβου Μαρτίνου.

Συγκεκριμένα, για το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, η κίνηση εκτρέπεται από τη χιλιομετρική θέση 125,770 (Α/Κ Μαρτίνου) έως τη χιλιομετρική θέση 114,815 (Α/Κ Κάστρου), μέσω του παραδρόμου του αυτοκινητοδρόμου, ενώ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, η κυκλοφορία διεξάγεται από μία λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. Η συγκεκριμένη ρύθμιση ενδέχεται να δημιουργεί στους διερχόμενους την εσφαλμένη εντύπωση πλήρους αποκλεισμού της οδού. Στην πραγματικότητα, όμως, αποσκοπεί στην αποφυγή εξαιρετικά επικίνδυνων καταστάσεων, καθώς η διέλευση οχημάτων από το σημείο του μπλόκου θα απαιτούσε συνεχείς ελιγμούς για την αποφυγή γεωργικών μηχανημάτων, πεζών διαμαρτυρόμενων και πρόχειρων κατασκευών που βρίσκονται επί του οδοστρώματος.

Οι εναλλακτικές διαδρομές προς Αθήνα

Πέραν της ανωτέρω ρύθμισης, οι οδηγοί μπορούν να ακολουθούν και άλλες εναλλακτικές διαδρομές προς Αθήνα, ως εξής:

1) έξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο στον Η/Κ Ανθήλης και κινούμενοι μέσω Μπράλου, Αμφίκλειας, Κάτω Τιθορέας, Ορχομενού να εισέρχονται στον Α/Κ Κάστρου (επισυνάπτεται σχετική οπτική απεικόνιση)

2) έξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο στον Α/Κ Αταλάντης και κινούμενοι μέσω Αταλάντης και Ορχομενού, να εισέλθουν στον Α/Κ Κάστρου (επισυνάπτεται σχετική οπτική απεικόνιση)

Ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εφαρμόζονται και στα υπόλοιπα σημεία της επικράτειας όπου βρίσκονται σε εξέλιξη αγροτικές κινητοποιήσεις.

Έντονα καιρικά φαινόμενα

Παράλληλα, όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με τα δελτία πρόγνωσης καιρού, αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ημέρες, γεγονός που αυξάνει περαιτέρω τον κίνδυνο πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, ιδίως σε σημεία με περιορισμένο πλάτος κυκλοφορίας και αυξημένη παρουσία εμποδίων.

Λόγω της αυξημένης μετακίνησης εκδρομέων, η Ελληνική Αστυνομία συνιστά στους οδηγούς να λαμβάνουν υπόψη τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να ενημερώνονται πριν από την αναχώρηση και την επιστροφή τους και, όπου υπάρχει δυνατότητα, να εξετάσουν το ενδεχόμενο χρονικής μετατόπισης της επιστροφής τους, ιδίως την Κυριακή, κατά την οποία αναμένεται ο κύριος όγκος επιστροφών.

Σημειώνεται τέλος ότι Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να λαμβάνει τα αναγκαία κυκλοφοριακά μέτρα για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται οι έκτακτες συνθήκες, με μοναδικό σκοπό την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας.

Προειδοποίηση Χρυσοχοΐδη στους αγρότες: Δεν επιλέξαμε τη νόμιμη βία

Ο υπουργός Προστασίας του πολίτη, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μίλησε στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90.1 και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Αντέκρουσε τους ισχυρισμούς ότι η Τροχαία κλείνει τους δρόμους και κάλεσε τους αγρότες να σταθούν στο ύψος των ευθυνών τους. Μάλιστα υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση δεν άσκησε από το σύνταγμα τα μέτρα που δικαιούται ή οφείλει να εφαρμόσει, τη νόμιμη βία δηλαδή γιατί επέλεξε το διάλογο περιμένοντας ότι κάποια στιγμή αυτοί οι οποίοι τα έχουν διατυπώσει θα έρθουν προκειμένου να συζητήσουν».

Συγκεκριμένα ο υπουργός τόνισε:

Οι ισχυρισμοί ότι η Τροχαία κλείνει τους δρόμους δεν αντέχει στην λογική. Η Τροχαία είναι η μόνη αρμόδια, υπεύθυνη, με ευθύνη να κάνει τη δουλειά της και εγώ την εμπιστεύομαι απόλυτα γιατί πρώτο θέμα είναι η ασφάλεια των ανθρώπων όλα τα άλλα δεν αντέχουν σε καμία λογική, για να μην πω ότι είναι παράλογα. Η Τροχαία είναι υπεύθυνη για την διεξαγωγή της κυκλοφορίας, αυτοί οι έμπειροι άνθρωποι παίρνουν μέτρα όλα τα άλλα δεν έχουν θέση στη συζήτηση. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δεν έχει γίνει το παραμικρό ατύχημα γιατί θα μπορούσε να συμβεί όταν δεκάδες χιλιάδες αυτοκίνητα κυκλοφορούν σε τόσο επικίνδυνους δρόμους, παράδρομους, με παρακάμψεις ή επαρχιακούς δρόμους.

Καλώ τους υπευθύνους των αγροτικών μπλόκων να αισθανθούν τις ευθύνες τους και να μην κάνουν ακραίες αντικοινωνικές συμπεριφορές όπως έγινε προχθές στο Κάστρο γιατί είναι μια ακραία αντικοινωνική συμπεριφορά όταν ταλαιπωρείς και βασανίζεις χιλιάδες ανθρώπους και βάζεις σε κίνδυνο τη ζωή τους.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του επισήμανε:

Η Τροχαία όπου υπάρχει ανοιχτός δρόμος κάνει σήμανση για να περνάνε μέρα από τα τρακτέρ τα αυτοκίνητα, όπου δεν υπάρχουν ανοιχτοί δρόμοι στέλνει την κυκλοφορία σε παρακάμψεις ή σε παραδρόμους ή ενδεχομένως σε έναν επαρχιακό δρόμο όπου είναι ασφαλέστερο.

Ερωτηθείς αν έχουν τον τελευταίο λόγο οι εταιρείες που διαχειρίζονται τις εθνικές οδούς ήταν ξεκάθαρος:
Για όνομα του Θεού, δεν έχουν θέση στη συζήτησή μας αυτά τα πράγματα! Η Τροχαία έχει το λόγο και η εταιρεία που είναι ο διαχειριστής του δρόμου έχει την ευθύνη να ακολουθεί κι αυτή τις εντολές της Τροχαίας.

Επιπλέον ο υπουργός προστασίας του Πολίτη τόνισε: Το αγροτικό ζήτημα είναι ένα οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό θέμα, έτσι το διαχειρίζεται η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση δεν άσκησε από το σύνταγμα τα μέτρα που δικαιούται ή οφείλει να εφαρμόσει, τη νόμιμη βία δηλαδή γιατί επέλεξε το διάλογο περιμένοντας ότι κάποια στιγμή αυτοί οι οποίοι τα έχουν διατυπώσει θα έρθουν προκειμένου να συζητήσουν. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση αναμένει του αγρότες, έχει απαντήσει σε μια σειρά από θέματα, σε κάποια άλλα δεν είναι πλήρως ικανοποιημένοι οι αγρότες άρα εκκρεμεί μια συνάντηση και μια διαπραγμάτευση.

Στο ερώτημά σας απαντάει η μέχρι σήμερα στάση της κυβέρνησης καλώντας τους αγρότες και περιμένοντάς τους να προέλθουν να συζητήσουν όλα τα αιτήματα στα οποία έχει απαντήσεις η κυβέρνηση.
Ερωτηθείς αν υπάρχει ενδεχόμενο να δώσουν πρόστιμα στα τρακτέρ που είναι στους δρόμους

Αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται είναι η μη άσκηση νόμιμης βίας, η μη χρήση οποιουδήποτε μέσου αστυνομικού και ο διάλογος τον οποίο έχει ανοιχτές πόρτες η κυβέρνηση τα υπόλοιπα δεν έχουν θέση στη σημερινή μας συζήτηση.
Σχετικά με τους ελέγχους για τα αλκοτέστ

