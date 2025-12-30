Μπλόκο Θήβας: Από μια λωρίδα κυκλοφορίας, δίπλα στα τρακτέρ, κινούνται τα αυτοκίνητα στην εθνική

Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο μπλόκο της Θήβας, σήμερα προπαραμονή της Πρωτοχρονιάς, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, η μια λωρίδα κυκλοφορίας είναι ανοιχτή.

Η Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α) καθώς και η δεξιά λωρίδα στην έξοδο για Θήβα, παραμένουν κλειστές, ενώ ένα χιλιόμετρο μετά η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά από όλες τις λωρίδες και στα δύο ρεύματα - προς Αθήνα και προς Θήβα.

Η Τροχαία ενημερώνει τους οδηγούς μέσα από τις ηλεκτρονικές πινακίδες που είναι τοποθετημένες στο δρόμο για τις κλειστές λωρίδες από το ύψος της Μαλακάσας.

