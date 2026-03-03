Σε επιφυλακή οι ΗΠΑ: Ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας με φόντο τις εξελίξεις στο Ιράν

Οι ομάδες αντιτρομοκρατίας και πληροφοριών των ΗΠΑ βρίσκονται σε υψηλή επιφυλακή και οι αρχές επιβολής του νόμου στις μεγάλες πόλεις έχουν ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας μετά τις επιθέσεις αυτού του Σαββατοκύριακου στο Ιράν .

Σε επιφυλακή οι ΗΠΑ: Ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας με φόντο τις εξελίξεις στο Ιράν

Η είσοδος στο Κέντρο Αεροπορικών και Επίγειων Επιχειρήσεων του Σώματος Πεζοναυτών στο Twentynine Palms

Ο διευθυντής του FBI, Kας Πατέλ έδωσε εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες αντιτρομοκρατίας και πληροφοριών να «κινητοποιήσουν όλα τα απαραίτητα βοηθητικά μέσα ασφαλείας» αφού τα έθεσαν σε κατάσταση υψηλού συναγερμού το Σάββατο, σύμφωνα με ανάρτηση στο X, ενώ οι αρχές επιβολής του νόμου στην Ουάσινγκτον, τη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες είναι μεταξύ εκείνων που θα λάβουν πρόσθετα μέτρα.

Οι ανακοινώσεις έρχονται εν μέσω αναφορών ότι ένας ένοπλος σε μια μαζική ένοπλη επίθεση νωρίς την Κυριακή, την οποία διερευνά το FBI στο Ώστιν του Τέξας, φορούσε ένα μπλουζάκι με σχέδιο μιας ιρανικής σημαίας. Το στρατόπεδο Lejeune στη Βόρεια Καρολίνα ανέφερε στο Facebook την Κυριακή ότι λόγω των «συνεχιζόμενων επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή», ο διοικητής της Βόρειας Διοίκησης των ΗΠΑ (NORTHCOM) «έχει δώσει εντολή σε όλες τις εγκαταστάσεις να εφαρμόσουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε όλες τις πύλες εισόδου μέχρι νεωτέρας».

Eκπρόσωπος της NORTHCOM δήλωσε στο Axios ότι έλαβε πρόσθετα μέτρα «για την ενίσχυση της επαγρύπνησης και τη διασφάλιση της ασφάλειας του στρατιωτικού προσωπικού και των εγκαταστάσεων» λόγω των παγκόσμιων γεγονότων.

Στην Ουάσινγκτον, το Τμήμα Μητροπολιτικής Αστυνομίας δήλωσε το Σάββατο ότι «συντονίζεται ενεργά» με τοπικούς, πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς εταίρους επιβολής του νόμου για την «προστασία» ανθρώπων και επιχειρήσεων στην πόλη. Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε την Κυριακή στο X ότι θα υπάρξει «αυξημένη αστυνομική παρουσία» σε σταθμούς στην περιοχή της Ουάσινγκτον, ως «αντίδραση σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό».

Όταν ρωτήθηκε να σχολιάσει αναφορές ότι η Αστυνομία του Καπιτωλίου των ΗΠΑ θα ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας από το βράδυ της Κυριακής, εκπρόσωπός της δήλωσε στο Axios ότι η ομοσπονδιακή υπηρεσία επιβολής του νόμου «λειτουργεί σε περιβάλλον αυξημένης απειλής για μεγάλο χρονικό διάστημα» και ότι το προσωπικό της παρέμεινε συγκεντρωμένο καθώς εργάζεται όλο το εικοσιτετράωρο.

«Παρόλο που, για λόγους ασφαλείας, δεν μπορούμε να παράσχουμε συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με την αυξημένη στάση ασφαλείας μας, συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τους ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς και τοπικούς εταίρους μας για να εκτελέσουμε την κρίσιμη αποστολή μας», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος στο email της Κυριακής το βράδυ.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης δήλωσε το Σάββατο ότι «από υπερβολική προσοχή, θα ενισχύσουμε τις περιπολίες σε ευαίσθητες τοποθεσίες σε όλη την πόλη, συμπεριλαμβανομένων διπλωματικών, πολιτιστικών, θρησκευτικών και άλλων σχετικών χώρων». Στο Λος Άντζελες, η δήμαρχος Κάρεν Μπας δήλωσε στο Bluesky το Σάββατο ότι «η αστυνομία του Λος Άντζελες έχει εντείνει τις περιπολίες κοντά σε χώρους λατρείας, κοινοτικούς χώρους και άλλες περιοχές της πόλης και θα παραμείνουμε σε εγρήγορση για την προστασία της πόλης μας».

Στρατιωτικές βάσεις εντείνουν τα μέτρα ασφαλείας

Στρατιωτικές βάσεις σε όλες τις ΗΠΑ εντείνουν τα μέτρα ασφαλείας εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Η Βόρεια Διοίκηση των ΗΠΑ, η οποία είναι υπεύθυνη για την άμυνα της Βόρειας Αμερικής, έχει δώσει εντολή στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις να θέσουν σε εφαρμογή 11 επιπλέον μέτρα «προστασίας των δυνάμεων» για την ενίσχυση της ασφάλειας, ανέφερε η διοίκηση σε ανακοίνωσή της.

Τα μέτρα προορίζονται ως βάση και οι τοπικοί διοικητές μπορούν να λάβουν πρόσθετα μέτρα για την αύξηση της ασφάλειας, δήλωσε η εκπρόσωπος της Northcom, Μπέκι Φάρμερ. Η Καλιφόρνια έχει περισσότερες μεγάλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις από οποιαδήποτε άλλη πολιτεία.

Τα ακριβή μέτρα δεν αποκαλύπτονται, ώστε οι εχθρικές δυνάμεις να μην τα αντιληφθούν, δήλωσε η Φάρμερ. Αλλά περιλαμβάνουν ενισχυμένους ελέγχους ταυτοποίησης στις πύλες εισόδου και τυχαίους ελέγχους οχημάτων, σύμφωνα με το Στρατόπεδο Βάσης του Σώματος Πεζοναυτών Lejeune στη Βόρεια Καρολίνα. Ο στρατός έχει επίσης αναστείλει ένα πρόγραμμα αξιόπιστων ταξιδιωτών που επιτρέπει σε συγκεκριμένα άτομα να εισέρχονται σε βάσεις χωρίς να λαμβάνουν άδειες επισκεπτών.

Ορισμένες βάσεις, συμπεριλαμβανομένου του Κέντρου Αεροπορικών Εδαφών Μάχης Πεζοναυτών στο Twentynine Palms, προειδοποιούν ότι οι άνθρωποι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις στις πύλες εισόδου και στα κέντρα επισκεπτών ως αποτέλεσμα.

Τουλάχιστον έξι Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο, ο οποίος ξέσπασε με μια σειρά από αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν το Σαββατοκύριακο και επεκτείνεται πλέον σε όλη τη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ αναμένουν πρόσθετες απώλειες, δήλωσε ο Στρατηγός της Πολεμικής Αεροπορίας Νταν Κέιν, πρόεδρος του Κοινού Επιτελείου Στρατού, σε συνέντευξη Τύπου του Πενταγώνου τη Δευτέρα. Αρκετοί υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έχουν σκοτωθεί στη σύγκρουση.

